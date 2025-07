Malargüe lanzó la temporada con un mega evento que reunió a más de 500 personas

“Mendoza me moviliza desde los 12 años, cuando vine con un intercambio de colegio y me quedé en la casa de una familia y me recibieron para jugar al rugby y desde ese año, cada vez que pude, ya sea para hacer teatro, para trabajar, para venir a disfrutar, para venir a vacacionar en invierno o en verano, siempre elegimos este destino, esta provincia”, comentó.

Fiesta Provincial de la Nieve / Malargüe Matías Alé, el conductor de la Fiesta Provincial de la Nieve 2025 en Malargüe. Gentileza Municipalidad de Malargüe

Esta vez no asistieron funcionarios del gobierno provincial ni intendentes de otros departamentos.

Estuvo sentado en la mesa con el intendente Celso Jaque, quién manifestó que tienen muy buenas expectativas turísticas para las vacaciones de invierno.

“El turismo en Malargüe debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales de nuestro desarrollo (...) estamos convencidos de que también tenemos que trabajar en el tema minero, un tema que llevará mucho más tiempo, en el que venimos trabajando con la provincia. Pero mientras esto ocurre, vamos a seguir trabajando para que el turismo, a lo largo de todo el año, sea un atractivo importante, no solo para el turismo de cercanía, sino para el turismo de nuestro país, y obviamente estamos pensando en los países vecinos, como es Chile o Brasil”, destacó el funcionario.

Por su parte, el Director de Turismo, Daniel Von Zedwitz, resaltò que la fiesta cumple un rol fundamental en la promoción turística del departamento e hizo hincapié en la diversidad de la oferta del departamento más allá de los centros de ski.

Las novedades y la reina

El costo de la entrada fue de $70,000 e incluyó los espectáculos de Ella es Tan Cargosa, la banda de rock que viene de ser aclamada en el Quilmes Rock y con más de 20 años de trayectoria.

También de la banda de cumbia La Pleyer, que hizo levantar de sus asientos a los invitados y con lo cual se dio apertura al baile que se extendió hasta tarde de la mano del DJ Grosso.

La propuesta gastronómica ofreció un menú “a medida” del chef Manuel Bordón.

Es que los asistentes pudieron elegir entre cuatro menús al adquirir la entrada: tradicional, vegetariano, vegano y apto para celíacos. Además también pudieron seleccionar la mesa para asegurar “una velada a medida”. A esas novedades de esta edición se sumó a diferencia de otros años en que se podía comprar por separado la tarjeta para el baile, esta vez no se vendió.

Durante el evento, una mesa en el lateral del escenario reunió a las representantes de cada distrito o localidad. No hubo una elección sobre el escenario pero fue coronada como reina de la nieve 2025, Abril Montiel, de la ciudad de Malargüe.

Los presentes tuvieron un espacio especial para fotografiarse en el ingreso, además hubo maquillaje con copos de nieve a puro brillo, sorteos y regalos.