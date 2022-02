Secundarias de Mendoza piden una semana más para recuperar alumnos

Hoy comienzan las instancias de recuperación de saberes para los alumnos que aún no han logrado la promoción al próximo año. Son aproximadamente 18.000 los chicos que deben recuperar materias en la secundaria orientada de toda la provincia,

Varias escuelas han solicitado extender por una semana esta instancia por temor a que los estudiantes no alcancen los objetivos y desde la Dirección General de Eescuelas (DGE) aseguran que “se está analizando el pedido y es probable que se autorice”.

Desde este jueves 10 y hasta el viernes 18 de febrero los alumnos que deben promocionar deben asistir en el horario que tenían habitualmente de clases para ecuperar las materias que adeudan. En este periodo los alumnos cuentan con apoyo y evaluación formativa al mismo tiempo y no hay una instancia única de evaluación sino que el docente la realiza de manera continua durante todo el proceso de recuperación.

“En este periodo a los chicos se les explica, se les da apoyo y también se evalúan aprendizajes prioritarios. Antes era distinto, teníamos una semana de apoyo y luego la evaluación. Como algunos alumnos no iban a la clase de apoyo, ahora es un proceso de un tiempo donde el docente puede ir evaluando todas las veces que comparte con el alumno”, explicó Emilio Moreno, director de Educación Secundaria de la Provincia.

Asimismo, el funcionario contó cómo continuará el proceso de recuperación luego de la instancia de febrero: “Lo que está decidido y pronto se establecerá en la normativa, es que, para aquellos chicos que no logren la promoción en la recuperación de febrero, se les dará otra instancia de recuperación de saberes en marzo, serán cuatro semanas y en contra turno”. Y aclaró: “El chico comienza a cursar a partir del 21 de febrero en el curso que le corresponde como si hubiera pasado de año. Una vez terminado marzo, se define si promociona o no. Si promociona sigue cursando habitualmente en el curso,en que ya estaba inscripto. Si no, permanecerá en el curso anterior”.

Es así, como a partir del 21 de febrero todos los alumnos de la provincia, incluso aquellos que aún no logren la promoción, deberán comenzar las clases.

Buenos resultados

“Esta nueva modalidad para trabajar con los chicos que adeudan saberes está dando muy buenos resultados. Cambiar la mesa única de instancia de evaluación y la semana de apoyo, por un periodo de cuatro semanas con evaluación formativa siguiendo el proceso del chico ha sido excelente”, recalcó Moreno.

El año pasado, con la promoción acompañada, las escuelas recuperaron saberes y capacidades del 2020, que no habían adquirido los alumnos, durante todo el año. Hoy 85% de los chicos, aproximadamente, ya recuperó esos conocimientos.

“En datos comparativos, en las mesas tradicionales, que se tomaron hasta el 2019, el 50% de los chicos que se presentaban aprobaban y el 50% desaprobaba. Ahora en la recuperación de saberes, el 92% de los chicos que participan del proceso aprueban y solamente el 8% desaprueban. Además, aprueban aprendiendo con más calidad, es un mes de cursado, con evaluación continua y formativa, prácticos, etc., es todo un proceso”, remarcó el funcionario de la DGE.

Ahora bien, los chicos que no logren la promoción de los saberes que adeudan en la última instancia de recuperación de marzo, deberán permanecer en el grado que cursaron en 2021.

Respecto de la permanencia, el director aclaró que “cuando los chicos ya estén en permanencia se terminará de definir cómo será la modalidad, pero la idea es reconocer la trayectoria del chico, los saberes ya aprendidos. Hacerle una trayectoria diferente, que no sea como la repitencia, para evitar el fracaso. Eso no quiere decir que no tengan que cursar, lo harán con un proyecto pedagógico diferente. Se está estudiando cómo vamos a aplicar la permanencia, aún no está definido”, advierte Moreno.

Jornadas y buenas expectativas

“Hemos tenido jornadas durante cuatro días. He participado en algunas y la verdad es que hay muy buen clima laboral, esperanza y buenas expectativas para este ciclo lectivo 2022. Estos dos años han sido muy duros, sobre todo para los docentes, nos han servido para acompañar a los alumnos, y los educadores están muy contentos por los logros que han visto en los chicos” remarcó el funcionario.

Y agregó: “Todos esperamos que sea un muy buen año, con todo el aprendizaje que nos dejaron estos dos años tan desafiantes, esperamos recuperar y mantener las cosas buenas. Se han conformado en todas las escuelas grandes equipos de trabajo con mucho compromiso, y por eso felicito a todos los docentes de la provincia. Se están viendo los logros en los chicos y con la presencialidad, que esperamos tener, creo que va a ser un gran año para la educación”.