QueEntiendanLoQueLean: relanzan una Campaña Nacional por la Alfabetización a la que adhiere Mendoza

Según las evaluaciones realizadas, en Argentina, el 46% de los chicos de 3er grado no entiende lo que lee y es por eso que se busca una mejora en los indicadores con el compromiso de las provincias. En ese marco, hoy se hizo un relanzamiento de la Campaña Nacional por la Alfabetización impulsada por el Observatorio Argentinos por la Educación y a la que el gobierno de Mendoza adhirió el pasado 12 abril.

El propósito es lograr que todos los estudiantes de 3º grado de la primaria logren niveles satisfactorios de alfabetización y comprensión lectora.

Bajo la consigna #QueEntiendanLoQueLean, Argentinos por la Educación y más de 180 organizaciones de la sociedad civil relanzan la estrategia, cuyo objetivo es visibilizar lo que ocurre con la comprensión lectora en la Argentina, para que sea prioridad en la agenda educativa y se logre revertir la situación.

Según las últimas evaluaciones internacionales de UNESCO en las que participaron 16 países (pruebas ERCE 2019), en Argentina, el 46% de los chicos de 3er grado no entiende lo que lee. La cifra asciende al 61,5% entre los estudiantes de menor nivel socioeconómico. En nuestro país, sólo 1 de cada 10 alumnos (14%) se ubica en el nivel de desempeño más alto en lectura. Mientras que para la región, el promedio es 2 de cada 10 alumnos (21%). En Brasil (30%) y Perú (30,8%), 3 de cada 10 alumnos alcanzan el nivel más alto.

Este año la convocatoria es a compartir una foto leyendo algún libro, revista, canción o poema, con el hashtag #QueEntiendanLoQueLean. El propósito es que la sociedad visibilice la alfabetización inicial para que los gobiernos prioricen las políticas sobre el tema.

Tras la firma de un acuerdo con la organización el 12 de abril en Mendoza, la provincia se sumó a las 15 que ya adhirieron a la Campaña propuesta por el Observatorio y que s ehabía puesto en marcha el año pasado.

En la ocasión, Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, valoró “los esfuerzos que viene realizando hace varios años la Provincia, tanto con la Ley Provincial de Alfabetización como con el Plan Estratégico, que incluye, por supuesto, la medición de los resultados”.

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Tadeo García Zalazar se sumaron a la iniciativa. “Mendoza sigue trabajando con la educación como uno de sus ejes centrales. Por eso, el Gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, firmaron el Compromiso por la Alfabetización”, subrayaron desde el gobierno local.

El primer compromiso de la campaña es tener una política focalizada de alfabetización; el segundo tiene como objetivo invertir los recursos necesarios para que esas políticas sean efectivas y el tercero, medir y visibilizar los resultados anualmente.

Argentina en desventaja

La Argentina atraviesa una crisis en el aprendizaje de la lectura y la escritura que se proyecta a lo largo de la trayectoria de los estudiantes en todos los niveles socioeconómicos. Así lo confirman los resultados internacionales PISA 2022, que evaluando una muestra de estudiantes de 15 años de edad de 81 países, indican que 7 de cada 10 estudiantes en el nivel socioeconómico más bajo no alcanzan el nivel mínimo en lectura mientras que en el nivel socioeconómico más alto son 3 de cada 10 los estudiantes que tampoco lo alcanzan. Argentina además está en desventaja en relación a otros países de la región. Los estudiantes argentinos más ricos, son los segundos más ricos de la región, y aún así tienen peores resultados en la evaluación PISA que sus pares de Chile, Uruguay, Colombia, Perú y México.

Belén De Gennaro, Directora de Campañas de Argentinos por la Educación, explica: “La evidencia muestra que en Argentina hay un problema muy serio de alfabetización inicial, sin distinción por nivel socioeconómico. Esto tiene un efecto transversal en el aprendizaje de otras materias y además atraviesa todo el recorrido de los estudiantes por la escuela. Lo que estamos pidiendo es que la alfabetización inicial sea máxima prioridad tanto para el gobierno nacional como para los gobiernos provinciales”.

Esta campaña se lanzó el 4 de mayo de 2023 con la adhesión y participación de periodistas, artistas y personalidades como Ricardo Darín, Emiliano “Dibu” Martínez, Pupi Zanetti, Paula Pareto, Eleonora Wexler, entre muchos otros. A partir de este impulso, seis precandidatos a Presidente, incluido el actual Presidente Javier Milei y 16 gobernadores firmaron el Compromiso por la Alfabetización. Tanto la Secretaría de Educación Nacional como muchos ministerios provinciales han anunciado el desarrollo de políticas de alfabetización para este año. Desde la campaña informan que ahora el desafío es que estos compromisos y planes se cumplan.

La campaña es impulsada por más de 180 ONGs. Entre ellas, Argentinos por la Educación, Asociación Conciencia, Educar y Crecer, Más Voces, Enseñá por Argentina, Fundación Leer, AMIA, Fe y Alegría, Minkai, Voy con Vos y Hablemos de Bullying.

“Es muy común escuchar en ámbitos educativos que ‘los chicos llegan a la universidad sin hacer una regla de tres simple; o los chicos llegan a la secundaria sin comprender textos básicos’. Las Organizaciones que trabajamos en educación hace años venimos levantando la voz para que toda la sociedad tome conciencia que la base de todos estos diagnósticos es la alfabetización inicial. Es clave debatir y encontrar nuevos puntos de encuentro en el sistema educativo del país”. indica Marcelo Velázquez, Director de la ONG Más Voces.

La lectura y la escritura es prioridad en la escuelas primarias Mendoza

“Revisar las puestas en acción de la alfabetización en la escuela argentina es, probablemente, la prioridad número uno de cualquier política educativa en la actualidad. Esto requiere desmontar ciertas frases hechas y observar, por ejemplo, la eficacia real de políticas tales como la unidad pedagógica, la posible circulación de interpretaciones erróneas del constructivismo como procrastinación sistemática o la necesidad de repensar la construcción de ambientes alfabetizadores en tiempos de cultura digital. Nos tenemos que animar a revisar prácticas sagradas y consagradas, apuntando a la necesidad de fortalecer el aprendizaje de la escritura y la lectura en temprana edad y en todos los sectores sociales, muy en particular en aquellos más desfavorecidos. Finalmente, es fundamental decir que no alcanza con pensar sólo en la escuela, estamos frente a un problema social donde clubes, barrios, parroquias y centros vecinales tienen que constituirse en apoyo educativo en la alfabetización inicial de nuestros niños y de nuestros adolescentes cuyas trayectorias aún no han cumplimentado con los objetivos alfabetizadores fundamentales”, explica Viviana Postay, especialista en gestión educativa y docente.

El Director Ejecutivo adjunto de la Fundación León, Federico Díaz Marino, entiende que “Invertir en Programas de primera infancia reduce el gasto público del Estado y genera un futuro más prometedor en las comunidades. Todas las provincias deben tener un plan de alfabetización, debe ser un tema prioritario. Esto asegura que todos los niños y niñas de nuestro país puedan leer y escribir, un derecho básico del ser humano de acceder a la educación. Los procesos de alfabetización son, sin dudas, el punto de partida para poder desarrollar proyectos de vida genuinos y son además posibilitadores para el desarrollo personal y de las comunidades”.

“Si bien un alto nivel educativo no asegura un buen empleo, un bajo nivel garantiza un mal empleo o bien la desocupación estructural. Solo con educación no alcanza, sin educación no se puede. De esta forma, atentar (por acción u omisión) contra el derecho de todo niño, niña y adolescente a tener una infancia escolarizada, no solo significa atentar contra su derecho a la educación, al juego y a la salud, sino también a restringir sus posibilidades de ascenso social”, señala Juan Manuel Fernández Alves, Director Ejecutivo de Asociación Conciencia.

Avances en Mendoza

“Junto a Tadeo García Zalazar firmamos el convenio de adhesión a la Campaña Nacional por la Alfabetización Inicial, implementada por Argentinos por la Educación, una organización de la sociedad civil plural, que tiene como misión transformar la educación argentina con datos, consensos y campañas que informen a la ciudadanía y promuevan el intercambio de mejores prácticas entre las provincias”, dijo el gobernador Cornejo al resumir la importancia del acuerdo rubricado. Mencionó que “en Mendoza hace 8 años que trabajamos en esta dirección, cumpliendo con los objetivos propuestos y avanzando ampliamente”.

Asimismo, señaló que la gestión tiene como eje central y prioritario a la educación: “Es por eso que ratificamos nuestro Plan Estratégico de Alfabetización que busca fortalecer el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura para que todos los niños y niñas de Mendoza aprendan a leer y escribir durante el primer ciclo de la escuela primaria”, dijo.

En este sentido, el mandatario puso el acento en que en nuestra provincia “entendemos la importancia de la evaluación continua para monitorear el progreso en alfabetización y comprensión lectora” y se comprometió a continuar destinando recursos para financiamiento, materiales y formación, “que nos permitan seguir fortaleciendo el sistema educativo, tal como lo asumimos el primer día de la gestión”.

En esa línea, García Zalazar ratificó la importancia que tiene la alfabetización para Mendoza y recordó que la provincia “ya tiene una Ley de Alfabetización y un Plan Estratégico, que implica acciones concretas en materia de formación y capacitación docente y en materia de evaluación”.

De hecho, puntualizó: “Hacemos nuestro censo de fluidez y comprensión lectora en distintos momentos del año y publicamos todos los resultados a fin de año, junto a acciones de mejora para el futuro”.