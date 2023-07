Andrés Noguera fue una de las caras más populares de la televisión de Mendoza hace poco más de 10 años. Con sus informes puntuales sobre el panorama deportivo en la pantalla de Canal 9 de Mendoza, y con su dinámico y divertido noticiero de medianoche –junto a Emiliano Serrano y en esa misma señal-, “el Colo” se metió en el corazón y en la vida de miles de familias mendocinas, quienes dejaron entrar a este periodista nacido en Bogotá (Colombia) a sus casas, pero también a sus vidas.

Precisamente su apodo en Mendoza, “el Colo”, tenía que ver con su nacionalidad. No obstante, en su Bogotá natal –a la que regresó hace 8 años y donde vive desde entonces- es uno de los millones de “colo” o colombianos. Y aunque ya está instalado y feliz en sus pagos, ello no quita que cada vez que algún mendocino o alguna mendocina lo salude en las redes sociales, a Andrés no se le estruje el corazón con los recuerdos más felices de sus 10 años en Argentina y en Mendoza.

Qué fue de la vida del “Colo” Noguera, el colombiano que divertía a mendocinos en el noticiero y en la radio. Foto: Facebook Andrés Noguera

“Todavía la gente me escribe para saludarme, para decirme que me extrañan y que se acuerdan del noticiero de la noche, por ejemplo. También me escriben los oyentes de la radio, quienes me recuerdan momentos de mucha felicidad”, cuenta, con nostalgia, “el Colo” –porque en Mendoza siempre va a tener ese apodo- a Los Andes y desde la oficina de comunicaciones del IPES (Instituto para la Economía Social) de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Allí está trabajando Noguera, además de asistir a su esposa en una empresa de construcción que montaron en la capital colombiana.

“Después de que me fui de los medios en Mendoza, no volví a trabajar en ellos. La radio y la televisión me parecieron muy lindos siempre, y más cuando los conocí desde adentro. Aprendí mucho de todos por los que pasé, cosas buenas y cosas malas. Pero después no quise más”, describe el comunicador, quien también incursionó –ya en Colombia- en la comunicación organizacional. “Me di cuenta de que lo que me gusta realmente es el trabajo con la comunidad, y es lo que hago actualmente. Trabajamos con los vendedores informales de la ciudad y nuestra función consiste en informarles y contarles cómo se trabaja con ellos y se los ayuda”, cuenta Andrés Noguera, quien se casó con María Piedad “Pía” Murcia en 2019 y quienes fueron padres de Luciana (8 meses). La cuarta integrante de la familia es la perra Melcocha.

“¡Estoy atravesando mi segunda adolescencia!”, agrega Andrés Noguera -entre risas-, ya a sus 48 años y en una charla donde abundan términos característicos como “parcero”. De hecho, sigue jugando al fútbol en un torneo donde participan ex profesionales y donde se luce –o intenta hacerlo- como lateral y volante. “A veces me disfrazo de Chicho Serna”, agrega, y vuelve a reír.

Lo que más extraña de Mendoza “el Colo” Noguera es, además de la gente, el clima, el asado y –por sobre todas las cosas- jugar al truco.

De venir conocer la cancha de River a enamorarse de Mendoza

En marzo de 2005, Andrés Noguera –futbolero de ley- llegó a Argentina como parte de un paseo de vacaciones. Él mismo reconoce que su principal objetivo era conocer el Estadio Monumental y luego continuar con su periplo por Santiago de Chile.

Pero, estando en Buenos Aires, conoció a una chica con quien pegó muy buena onda, Romina Calzetti. “Yo estaba en un hostel, ya aburrido de Buenos Aires e iba a cruzar a Santiago. Pero, como me interesaba conocer y aprender de vinos, ella me recomendó ir a Mendoza. Me quedé en Rivadavia al principio, de donde era su familia. Era mayo de 2005 y yo, que venía de paso antes de cruzar a Santiago, me enamoré y me quedé en Mendoza”, cuenta Andrés, siempre sonriente y siempre desbordante de buenas energías.

Noguera no tenía ni siquiera ropa de abrigo consigo, por lo que sus primeros abrigos se los prestaron. Ya instalado en Rivadavia, el periodista y comunicador viajaba periódicamente a la Ciudad de Mendoza. Y cayó en la cuenta de que no iba a cruzar a Santiago, tal y como era su plan inicial, por lo que decidió salir a buscar trabajo.

“Busqué trabajo de todo, desde vendedor de zapatos hasta de mesero. Cuando iba a los lugares y dejaba mi currículum, la gente no entendía que, aunque el CV decía que era comunicador y había trabajado en radios, ahora quisiera trabajar de lo que fuera. Mucha gente creyó que yo estaba mintiendo en el currículum”, recapitula.

Fue precisamente imprimiendo copias de su CV en un ciber de Rivadavia para seguir repartiendo en posibles lugares que pudieran contratarlo que Andrés Noguera se topó con su primera propuesta formal para hacer radio en Mendoza. Fue en una FM de Rivadavia, donde ya se había instalado.

“Tito García y su hijo, Leo tenían una radio en Rivadavia y, cuando vieron que yo era periodista, me invitaron a hacer un programa. Estando en la FM de allá, Fabu Carrasco, que era musicalizador de esa radio y vivía en Rivadavia también, me propuso hacer una prueba en la Coope. Él ya estaba trabajando en ahí y me llevó a la prueba. Estaba Rodolfo Barbusa y le gustó de entrada, por lo que quedé”, recapitula Noguera. Y destaca el voltaje y la adrenalina de los adolescentes en esa época.

El desembarco de Andrés Noguera en la 100.9 llegó en 2009, luego de más de 3 años en la Coope y de un protagonismo cada vez más ascendente. Ya desde el momento en que se planteó la posibilidad de pasar a ese grupo de medios, Noguera se fijó la televisión como otro de sus horizontes.

“No me quería quedar toda la vida presentando canciones, esa es la realidad. Entonces, cuando me hicieron la propuesta de la 100.9, yo les dije que me interesaba sumarme al Canal 9 también. Gabriel Jarmolczuk me consiguió una prueba y yo aprendí muchísimo de la gente con la que trabajé en el canal. Aprendí mucho de Fernando Hidalgo”, repasa “el Colo”.

Con “República Siestera”, en Estación del Sol, y con su presencia en el noticiero de Canal 9, Andrés Noguera se fue convirtiendo en un miembro más de cualquier familia mendocina. Así llegó, entonces, la posibilidad de conducir el noticiero de la medianoche junto a Emiliano Serrano, logrando algo completamente innovador en un canal mendocino y en el formato: convertir un chato programa de noticias en un programa del estilo “late night show”, con chistes en vivo y al aire y logrando una complicidad impactante con su compañero.

“Con Emiliano Serrano sigo hablando de vez en cuando. También con el Chino Zavala, que es una de las personas que más quiero y de las que más aprendí. Sigo en contacto, además, con Marcos Sosa, con Daniel D’Ambrossio, con Poli Ávalos y con el personal técnico del canal”, repasa el ex presentador de televisión al enumerar algunos amigos y compañeros de Mendoza con los que sigue en contacto.

“También me hablo de vez en cuando con Luciana Campigotto. Cuando en 2022 nació mi hija, decidimos ponerle Luciana por Luciana Aymar, una mujer que a mí siempre me pareció súper berraca. Y le conté a Luciana Campigotto que mi hija se llamaba como ella, también es una compañera con la que siempre me llevé muy bien, de las mejores que conocí en el trabajo”, detalla.

En 2014, Andrés Noguera sintió que había cumplido su etapa en la radio (al menos en la tradicional) y en la televisión, por lo que decidió bajarse de ese barco. Fue en ese mismo año, en una época en la que pocos hablaban de streaming o radios online, en que “el Colo” lanzó su propio proyecto de radio digital en línea, Radio Elástica. Con él llegó, incluso, a transmitir en vivo partidos de fútbol femenino, en una época en la que tampoco se hablaba mucho en este fenómeno. “Pero no duró mucho, porque la verdad es que era muy difícil competir en ese momento con los grandes multimedios”, recuerda,

Su vuelta a Colombia

En 2015, 10 años después de haber llegado a Argentina con la idea de conocer el estadio de River Plate y estar de paso previo a cruzar a Chile, Andrés Noguera dejó atrás su “década ganada” en Mendoza.

El plan, en principio, era regresar y reencontrarse con su familia en Bogotá. Pero aquí volvió a echar raíces “el Colo”. Con la convicción de que no quería regresar a los medios -al menos, no en ese momento-, Noguera se dedicó a la comunicación organizacional dentro de la empresa de un amigo. Clima laboral y organización interna se convirtieron en sus fortalezas.

“En ese momento me surgió la posibilidad de trabajar en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de Colombia. Viajé por todo el país, entre 2018 y 2019 y me certificaron para poder dictar conferencias y talleres de la oferta institucional del Ministerio. Ahí me sirvió y pude aplicar todo lo que había aprendido y hecho en radio y televisión, lo desarrollaba temas ante 200 personas”, cuenta Noguera.

El 2 de febrero de 2019, Andrés Noguera y “Pía” Murcia se casaron, y ese mismo año el comunicador regresó al mundo del periodismo. Lo hizo como redactor del portal web de la Alcaldía Mayor de Bogotá, siempre en lo que más le gustaba: trabajar con la comunidad.

“Ese trabajo estuvo chévere. Me encontré a mi perrita Melcocha en la calle, quien ya tiene 4 años, y desde entonces se vino a vivir con nosotros”, recuerda.

El brote de la pandemia de Covid-19 no fue fácil para Andrés, ya que el comienzo de 2020 lo encontró desempleado. Y, aunque lo intentaba, no podía conseguir trabajo. A ello se sumó otro difícil momento en 2021, cuando Pía perdió un bebé.

“Fue duro, pero eso nos unió aún más como familia. Entonces Pía empezó con su propia empresa -es ingeniera civil-, le metimos pilas y salimos adelante. Ahora somos una familia de 4 y, a donde sea que vayamos, vamos todos juntos”, destaca Andrés.

Sus recuerdos en Mendoza y lo que lo mantiene unido

Lo que más extraña Andrés Noguera de Mendoza es el clima. Porque, como él mismo se sincera, no le gusta la lluvia. Y, además, extraña la montaña.

“Todavía me pasan cosas muy locas. La gente de Mendoza que me escuchaba en la radio y me veía en la televisión me suele escribir en las redes. Comentan cosas muy lindas, me dicen que recuerdan cómo se divertían cuando me veían. Las redes sociales, además de ser una vitrina y donde uno puede exhibir imágenes que son y también que no son, sirve para conectar y mantener vivos los sentimientos. A mí me toca muchos las fibras cuando alguien me escribe para decirme que tengo una familia linda, que me extrañan y que se acuerdan de ‘los trasnochados’. Yo no soy quién para decir si lo merezco o no, pero es bonito sentir que pude hacer algo lindo y que la gente recuerde el humor, el profesionalismo, la transparencia y la buena onda”, piensa, en voz alta.

Esta nueva vida encuentra, además, a un Andrés Noguera que aprendió a disfrutar de otras cosas de la vida, la familia, por lo que atrás quedaron épocas de mucha vida nocturna. Hace 4 años que, según él mismo reconoce -con orgullo- no prueba ni una gota de alcohol. “Allí también está la clave de la felicidad con la vida que llevo”, asegura.

Para el “Colo” Noguera, el mejor termómetro y juez sobre si uno es bueno o no en la radio y televisión es la propia gente. Por eso sonríe aliviado de saber que a él siempre lo recuerdan y recordarán por su buen humor, su cariño y sus “payasadas”. Después de todo, como el mismo define, la vida de por sí sola es muy trágica como para no intentar ponerle una sonrisa.

“A las personas de Mendoza que vayan a venir a Bogotá o a Colombia, les quiero decir que siempre pueden contar conmigo para preguntar, para sacarse las dudas, al menos como una guía principal de recomendaciones. Y, si quieren venir a casa, ¡qué traigan las cartas de truco!”, cierra, también riendo.