Qué es ser demisexual: la forma en la que se define Flor Vigna

Flor Vigna puso en agenda el concepto de “demisexualidad”, para muchos desconocido. En una entrevista realizada por Diego Iglesias en su programa " Dados Vuelta”, la actriz se definió de este modo.

Pero ¿de qué se trata? Esta, que puede ser considerada una orientación sexual, refiere a personas que sienten atracción sexual hacia los demás salvo que exista una fuerte conexión emocional. Casi cercana a la asexualidad y que descarta lo que podría llamarse amor a primera vista.

“La demisexualidad, que cae en el espectro de la asexualidad, difiere de simplemente querer esperar a que se forme un vínculo profundo antes de tener relaciones sexuales con alguien; más bien, es más parecida a la experiencia de ser asexual hasta que se forma ese tipo de conexión, momento en el que la atracción sexual se extiende solo a esa persona”, define en una publicación la BBC.

El tema ha generado, como la mayoría de aquellos asociados, un debate ya que hay quienes niegan que tal cosa exista. Es que sostienen que sostiene que simplemente se tarta de algo que podría ser normal para quien no se toman a la ligera esto de tener relaciones sexuales.

El relato de Flor Vigna

En el diálogo con el periodista surgió el planteo.

Diego (D)- Estuviste mucho tiempo de novia con Nico Occhiato.

Flor (F) - ¡Claro!, con Nico, que lo quiero un montón. Y nada, había pasado mucho tiempo y la realidad, y lo estoy relatando acá, que es un montón: yo no estuve con alguien en el medio, ¿entendés? Entonces, de repente caía este a decirme “juntémonos”. Mismo era una charla con mis amigas: “¿Cómo es ahora? ¿Una se tiene que obligar a que le suceda?”. O sea, yo sentía que no me iba a calentar con nadie, que no me iba a pasar. Y el otro día aprendí que se dice demisexual.

D—¿Qué sería eso?

F—¿No sabés? ¡Te sorprendí!

D—Estoy aprendiendo algo.

F—Cuando vos no podés, que yo me considero así... yo no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular, sin que haya una química linda.

D—No sabía que tenía una terminología. Vos necesitás que te pase algo emocionalmente para tener un vínculo sexual.

F—Sí. Sino, no puedo.

Cómo se vive con demisexualidad

La nota cuenta la historia de Cairo Kennedy, de 33 años de Saskatchewan, Canadá. Refiere que creció “sin experimentar atracción sexual de la misma manera que mis compañeras, y te sientes un poco rota”, dice. “Se convirtió en un gran secreto y fuente de vergüenza”.

Luego encontró que existía una palabra para definir lo que siente pero también encontró que hay muy poca información al respecto.

Kennedy decidió llenar este vacío, comenzando un blog de “estilo de vida demisexual”.

Relata que a través de este, muchos otros demisexuales se han puesto en contacto con ella, personas que van desde adolescentes hasta cercanos a los 50 años, que viven principalmente en los Estados Unidos y Europa.

“Me sorprendió mucho la cantidad de personas que parecen relacionarse”, dice.

La terapeuta con sede en Hawái especializada en sexualidad humana Janet Brito sostiene que las redes sociales han favorecido hablar sobre el tema.

Escuchó por primera vez el término demisexualidad durante sus estudios posdoctorales en la Universidad de Minnesota, EE.UU., en 2014, “a pesar de que describe [una orientación sexual] que ha existido durante tanto tiempo”.

Aunque Brito reconoce que la demisexualidad abarca todos los grupos de edad, sus clientes abiertamente demisexuales tienden a tener poco más de veinte años.

“Tienen más exposición a las redes sociales”, dice, “[donde] es más aceptable hablar de este espectro”.

Esa exposición genera validación. “Las redes sociales abren la puerta a muchas otras voces a las que no hubiéramos estado expuestos en el pasado”, agrega.