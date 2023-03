Flor Vigna expuso los apodos que Luciano Castro le pone por la forma de comer: “Él me dice Tanque”

Flor Vigna y Luciano Castro han sido protagonistas de numerosos rumores y especulaciones acerca de su relación. En esta oportunidad, la ex participante de Combate habló acerca de la intimidad de la pareja y los apodos que el actor le ha otorgado debido a su forma de comer.

En una entrevista en el programa Vivo por Vos, Flor Vigna confesó que Luciano Castro le ha puesto unos apodos muy llamativos debido a su gran apetito. “Él me dice Tanque. Él tiene apodos amorosos, hermosos. Pero él me dice el Tanque, Chochan, Chinita”, explicó la cantante.

Por su parte, Luciano Castro se mostró orgulloso de su novia y de su capacidad para comer grandes cantidades de comida. “La primera vez que nos fuimos a la vuelta de tu casa, a la esquina crota esa a comer ese sándwich gigante, gigante, gigante. Cuando llegó a la mesa, la gente que estaba en el lugar pensó que nadie se lo iba a poder comer”, relató el actor.

Flor Vigna, sin embargo, no se sintió intimidada por el tamaño del sándwich y demostró su habilidad para comer grandes cantidades de comida. “Fue rival, pero lo gané yo. No pude caminar después, pero lo gané yo”, confesó la cantante.

La importancia de Luciano Castro en la seguridad de Flor Vigna

La pareja se ha mostrado muy enamorada en las redes sociales, compartiendo momentos íntimos y divertidos con sus seguidores. Según Flor Vigna, Luciano Castro es una persona muy importante en su vida y ha sido fundamental para que se sienta cómoda con su cuerpo.

“Es una de las personas que más me ha hecho querer mi cuerpo. Me ha hecho sentir cómoda, feliz y contenta con él. Me ha hecho sentir que es mi casa”, afirmó la cantante.

Luciano Castro y Flor Vigna

Flor Vigna lanza un nuevo tema y Luciano Castro es protagonista.

Luciano Castro también ha expresado su amor por Flor Vigna en varias oportunidades, demostrando que la relación entre ambos es estable y feliz. “Siempre estamos juntos. Nos divertimos, nos reímos mucho. Nos acompañamos mutuamente en lo que necesitamos”, dijo el actor en una entrevista reciente.

Flor Vigna y Luciano Castro continúan demostrando que su relación está más fuerte que nunca y que los apodos que se han puesto mutuamente son una muestra de amor y respeto hacia el otro.