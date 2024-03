Primer desayuno de la Realeza Vendimia Para Todxs en el Park Hyatt

“Tenemos a los cinco reyes acá, estamos viviendo un momento increíble en materia de inclusión y este encuentro tiene ese fin, brindar un mensaje hermoso, esta es su casa, es un honor tenerlos aquí y debemos abrir más lugares de encuentro para todas las personas, para todas las formas de amar y de ser”, aseguró el gerente del Park Hyatt Mendoza, Mauricio Serra, durante sus palabras de bienvenida e inauguración del Primer Desayuno de la Realeza Vendimia Para Todxs.

Así, sus majestades coronadas hace unos días, Abigail Visedo, Omar Arrigo y Diva Kaluba; junto a la flamante Reina Nacional de la Vendimia, Agostina Saua y la Virreina, Rocío Neila, participaron de una reunión distendida en compañía de autoridades del hotel y de la provincia.

Entre risas, con exquisitos y sofisticados postres, sus majestades destacaron las bombas de chocolate en forma de uva, alusivas a la Vendimia y recordaron algunas anécdotas durante el desarrollo de la Fiesta Nacional. Es que recién por estos días pueden disfrutar de cierta tranquilidad, a medida que la agenda oficial comienza a alejarse. Y mientras disfrutaban del desayuno, charlaban de los distintos proyectos que tiene cada uno. Sin embargo Abigail, Omar y Diva coincidieron en que van a trabajar en uno en conjunto. “Es que si bien uno tiene su propio proyecto, ahora que estamos los tres juntos, estamos tratando de amalgamar las tres ideas, porque queremos que la gente sepa que desde la Vendimia para Todos podemos hacer cosas para otras personas. Sabemos también que por primera vez la gente nos eligió y queremos que sepa que estamos presentes”, explicó Omar. Diva, agregó: “Y justamente ahora que se vienen las pascuas, estamos pensando en recaudar dinero a través de un sorteo para ir a los lugares más necesitados de la provincia. Nos gustaría comenzar desde el Sur, en Malargüe, a un comedor de ese departamento para poder llevar un regalo, una ilusión a los niños de esos sitios”. Abigail, por su parte, añadió: “la idea es trabajar juntos todo el año y también nos gustaría concretar el resto de los proyectos que presentaron los otros candidatos que participaron de la elección, eso sería muy importante también”.

Desayuno de la Realeza Vendimia para Todos en el Park Hyatt.

Integración y consejos

Más adelante, Omar, Abigail y Carolina Meli, Reina de VPT 2022, recordaron algunas anécdotas. “Estábamos muy nerviosos durante la Fiesta, ahora me acuerdo que durante la Vía Blanca y el Carrusel, teníamos a agacharnos para no tocar los cables”, aseguró Omar, que es muy alto. Justamente Carolina les contó que hace dos años se golpeó el cuello con un cable mientras iba en el carro y le quedó una marca que le duró varios días. ¨Podría haber sido más grave, fue un susto, incluso nos pareció gracioso al principio”. Y agregó que si bien ahora, con los fuertes calores, el vestido real puede resultar incómodo llevarlo, pero les recomendó que en invierno traten de llevar mangas largas, porque van a sentir el frío del resto del año.

Entre los invitados a este primer festejo, se encontraba el subsecretario de Cultura, Diego Gareca; la directora de Promoción Turística, Cristina Mangarelli y la coordinadora de reinas, Alejandra Gamboa.

Desayuno real en el Hyatt.

Gabriel Canci, histórico productor de la Vendimia para Todos y uno de los organizadores de esta nueva propuesta expresó que hace unos días “Mauricio me llamó y me dio esta hermosa noticia, que la marca Park Hyatt quiere agasajar con un Desayuno de la Realeza. Es muy emocionante, es la primera vez que se hace”. Canci resaltó que la idea surgió en una charla con el gerente del hotel. “Estamos hablando de un año de crisis, que son años evolutivos, todo está en saber cómo uno lo lleva. Creo que esta no es la excepción, porque se pueden hacer las mejores alianzas y así en esta charla, Mauricio (Serra) me propuso hacer un desayuno diferente al que se hace con las reinas nacionales el día después de la coronación”. Y agregó: “por su puesto que surgió la idea de invitarlas a ellas para que también sean parte de esta reunión e invitar a los funcionarios y a la prensa en una mesa imperial, como símbolo de la integración. Bueno, eso es lo que ha sucedido y es maravilloso, estoy feliz y contento de que sigamos avanzando”.

Se viene la fiesta

Cabe recordar que Abigail Viseo, Reina género femenino; Omar Arrigo, Rey género masculino y Diva Kaluba, Reina drag queen, fueron coronados en una elección abierta al público realizada en el teatro griego Frank Romero Day, durante la segunda repetición del espectáculo artístico “Coronados de historia y futuro”. Omar Arrigo tiene 35 años y es Técnico Superior en Relaciones Públicas. Trabaja como masoterapeuta y en el comercio, además es bailarín de folclore y habla italiano.

Diva Kaluba, de 36 años, es docente, empresaria, actriz, animadora y conductora, mientras que Abigail Visedo tiene 22 años, es bailarina independiente, recepcionista en un centro de estética y tatuadora principiante.

Ahora, sus majestades y los hacedores de la Vendimia para Todos están organizando el próximo festejo, que está previsto para fin de mes. Se trata de la vigésimo octava edición de la Vendimia Para Todxs, que se realizará por primera vez en la Disco Wabi, el domingo 31 de marzo, a partir de las 20, en un evento especial, donde se combinará música y puesta en escena. Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar.

De acuerdo a los organizadores, la celebración tendrá características internacionales, con un espectáculo central que brillará al mejor estilo “Burlesque”: la energía se combinará con el baile de los artistas y el sonido de las bandejas, a cargo de reconocidos DJ ‘S nacionales e internacionales.

En esta edición participarán Ianna, DJ y cantante que incorpora diferentes instrumentos en vivo; Tobías Gerard, con su propuesta de techengue & latin house; Tomas Fortte, con un set Iconic Pop y Yahir Abrahan, con su propuesta de funk-afro-house. El espacio contará con 4 escenarios y 40 artistas. La fiesta será cubierta tanto por medios locales, nacionales y de otros países, como Brasil, Chile y Estados Unidos.