Un tiktoker enamorado de Mendoza que asegura que en esta tierra se puede ser feliz

“Amo Mendoza, una provincia a la que suelo visitar muy seguido y que me transmite paz, tranquilidad y deseos de permanecer días y días disfrutando de su gente, su cordillera, bodegas e inmejorable temperatura. Creo que los mendocinos tienen una gran calidad de vida”.

Con esas palabras y la convicción de que muy pronto estará nuevamente de visita en la Tierra del Sol y del Buen Vino, el actor, comediante y tiktoker Luciano Pedra, con más de 140 mil seguidores en esa red, disfrutó días atrás de los paisajes mendocinos y habló con Los Andes de la posibilidad de realizar próximamente aquí sus shows unipersonales cargados de humor.

Apodado “El Comi” desde muy chiquito, en su Villa Crespo natal, utilizó esa misma denominación para hacerse conocido en las redes sociales. Así, figura como @comipe.2 en TikTok, mientras que en Instagram se lo puede encontrar como @Comi.pe. Sus videos cortos y graciosos que hablan de la vida cotidiana de hombres y mujeres casados, solteros y divorciados con sus distintas problemáticas suelen alcanzar 3 millones de reproducciones. Y sus seguidores siguen creciendo.

“El modo de hablar de los mendocinos también me encanta porque me transmite una paz muy profunda, me hace aterrizar. Como todo porteño, cada vez que vengo a Mendoza amo ver esta vida tan apacible en medio de un paisaje inigualable. El hecho de ‘cortar’ al mediodía, hacerse una escapada a Potrerillos, conducir el auto contemplando la precordillera o una bodega no tiene precio. Mendoza es una provincia para ser feliz”, reflexionó.

Desde muy joven Luciano sintió el llamado de la comedia y del teatro. Tomó clases en el complejo histórico cultural Manzana de las Luces y más tarde fue elenco estable del club Boca Juniors, cuando presentaba sus propias obras teatrales.

“La vida me llevó a trabajar en distintos rubros, soy visitador médico, pero siempre me apasionó la actuación. Por eso también soy payamédico”, dijo Luciano, que tiene 39 años y en pandemia aceleró la producción de videos.

“Necesitaba hacer mis gracias, como suele decirse, y fue todo a pulmón. Me encanta transmitir arriba del escenario a través de una cámara y me sorprendí con la gran cantidad de seguidores que siguen creciendo”, continuó.

El enfoque es siempre el mismo: situaciones de la vida cotidiana, muchas muy graciosas, que les suceden a las personas de ambos sexos: casados, solteros, divorciados. Muchos, atravesados por las redes sociales que “desnudan” hechos.

“Observo que no hay más enamoramiento, que la gente ya no se casa. En fin, pero nada es tan blanco ni tan negro y en ese matiz me gusta actuar y generar emociones entre la gente. Muchos seguidores que atraviesan situaciones difíciles, de enfermedad o de tristeza, me escriben para contarme que se ríen muchísimo con esos videos simples y cortos. Creo que no hay nada mejor y más gratificante para un actor”, señaló.

El próximo show en Buenos Aires será el viernes 5 de abril en el teatro Metauro. “Empiezo con un compañero pero luego serán unipersonales. Mendoza está entre mis lugares favoritos para actuar”, dijo, para agregar que la franja a la que en general alude es de 30 a 50 o 60 años.

“En realidad no hay edad, las vivencias las tenemos todos y sin distinción de género. Producir, pensar, plantear una problemática y llevarla a las tablas es, sin dudas, lo mejor que me puede pasar”, concluyó.

