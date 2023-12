Con solo 17 años es voluntaria de la Cruz Roja y es feliz al ayudar a los demás: “Es una curita al alma”

María Emilia Nieto Farrés vive en Mendoza, en 2024 cursará quinto año del secundario y, con apenas 17 años, hace ya casi un año que es voluntaria de la Cruz Roja Argentina, filial Mendoza. “Ser parte de algo tan lindo y tan importante es como una curita al alma, una sensación que no sabría bien cómo explicarte”, cuenta con humildad y simpleza la adolescente, quien está coordinando por estos días en la filial Mendoza la colecta anual de la Cruz Roja, la misma que comenzará a comienzos de diciembre y le permite a esta organización sin fines de lucro articular acciones y llevar asistencia a los lugares más remotos del país y a las personas más desprotegidas. “Es algo que impacta de manera positiva a tanta gente, un sentimiento que nunca antes había sentido”, continúa. Y en su rostro y tono de voz se cuela la emoción y el orgullo de ser parte de esta organización.

El primer acercamiento de Emi -como la llaman- a la Cruz Roja se dio luego del crimen del joven Fernando Báez Sosa, quien murió tras recibir una golpiza de un grupo de amigos en Villa Gesell en enero de 2020 y a la salida de un boliche.

Por y para los que menos tienen y más necesitan: así es el trabajo de la Cruz Roja en Argentina. Foto: Gentileza Crus Roja Mendoza

“Leyendo sobre el caso de Fernando, me enteré de que la primera chica que estaba en el boliche y lo asistió a él haciéndole RCP cuando estaba en el piso había hecho curso de primeros auxilios en la Cruz Roja. Me pareció muy interesante eso, por lo que el verano pasado -en febrero de 2023-, aprovechando que tenía tiempo, busqué sobre el tema y justo estaban dictando el curso intensivo de RCP en la filial de la Cruz Roja Mendoza. Y me anoté”, cuenta la joven.

Desde ese momento, Emi pasó a ser parte de la gran familia que es la Cruz Roja y, desde entonces, el sentido de pertenencia y su afán por ayudar a quienes lo necesitan no dejó de crecer. Tanto que no descarta seguir alguna carrera universitaria vinculada a actividades que apunten a satisfacer las necesidades de quienes más lo necesitan.

EN TODOS LADOS

De la misma manera en que María Emilia estudia y se desempeña como colaboradora de la Cruz Roja Argentina en Mendoza (puntualmente se ha enfocado en las áreas de Comunicación y de Juventud), todos los voluntarios dedican su pasión, su tiempo y sus esfuerzos a las distintas acciones en el tiempo que les queda por fuera de sus profesiones u ocupaciones que les permiten ganarse la vida. Justamente, al ser un trabajo voluntario, es ad honorem y todo se hace “a pulmón”.

“Empecé en la Cruz Roja con los cursos de Primeros Auxilios y ahora, como parte del área de Comunicación, soy la vocera de la colecta anual en Mendoza. Es muy importante, ya que es lo que permite desarrollar las principales acciones”, detalla.

Quienes son partes de la organización actúan como auxiliares de los poderes públicos, por lo que no reciben fondos del Estado. Entonces, la colecta es fundamental para su subsistencia, La que comenzará el próximo 2 de diciembre es la segunda edición de la colecta en la misma cantidad de años. Además de ayudar con dinero, siempre está abierto el cupo para sumar voluntarios.

“Contribuir con la Cruz Roja es contribuir a un mundo más justo e igualitario Nos va a ayudar a generar respuestas inmediatas a distintas emergencias. En los incendios del 29 de octubre en el piedemonte, por ejemplo, los socorristas de la Cruz Roja estaban ayudando y asistiendo a bomberos en el lugar”, detalla Emi.

Lo mismo ocurrió en septiembre pasado, cuando un incendio en la playa de vehículos judicializados San Agustín (en el oeste de la Ciudad de Mendoza) afectó a decenas de familias de la zona de La Favorita e inmediaciones, y allí estaban los voluntarios de la Cruz Roja, colaborando en la colecta para las familias afectadas.

Más aquí en el tiempo, y en un contexto completamente distinto al de los incendios descriptos, la filial Mendoza de la Cruz Roja también tuvo su carpa y puesto en la Fiesta de la Cerveza, donde siempre -en menor o mayor medida- actúan ayudando a alguno de los asistentes ante algún imprevisto. “Siempre que hay una emergencia, la Cruz Roja está”, agrega, con orgullo.

CÓMO AYUDAR CON LA CRUZ ROJA

La colecta nacional y anual de la Cruz Roja se llevará adelante entre el 2 y el 9 de diciembre próximos, y en esta ocasión se hará bajo el lema “Actitud Humanitaria”. Una vez más, objetivo tiene que ver con seguir acompañando a las comunidades que más lo necesitan y promover su resiliencia.

Se trata de una colecta económica y los fondos recaudados serán destinados a potenciar las capacidades individuales y colectivas de las personas. La Cruz Roja Argentina encabeza distintas acciones que apuntan a garantizar la sostenibilidad de los medios de vida, el acceso al agua segura y a la salud integral, así como también la capacidad de respuesta ante posibles emergencias, la integración de personas migrantes, el restablecimiento del contacto entre familiares y el empoderamiento de la juventud, entre otras.

“Gran parte de lo que se recaude de las donaciones se va a destinar al Campamento de la Cruz Roja que se encuentra en Salta desde hace ya mucho tiempo. Es, literalmente, en una parte de Salta que ni siquiera está el mapa. Y este campamento ha mejorado el acceso al agua segura a la comunidad del lugar, además de permitir articular planes de respuesta ante emergencias o riesgos. Además, se hacen capacitaciones en primeros auxilios”, destaca María Emilia, quien aclara que en el lugar se trabaja con distintos turnos de voluntarios y con un recambio de 15 días.

En lo que tiene que ver con estadísticas concretas que evidencien el aporte de la presencia de este campamento en el lugar, se observa -por ejemplo- que los episodios de diarrea bajaron de 84% a 14%. Además, la disponibilidad de agua segura subió 41%, mientras que la disponibilidad de agua segura todos los días, aumentó 76%.

“La gente no accedía al agua, y con el trabajo de la Cruz Roja y sus voluntarios hemos logrado mejorar la calidad. Hay de todo para hacer. Nunca sobra gente, siempre se necesita. Porque siempre va a haber alguien que necesite ayuda”, concluye.

La Cruz Roja financia su accionar humanitario a través del apoyo de personas individuales que, con su solidaridad, deciden apoyar los valores humanitarios, sumado al aporte de empresas e instituciones que acompañan los distintos proyectos y las miles de acciones simultáneas.

Para sumarse y colaborar con la colecta anual, hay que ingresar a www.cruzroja.org.ar/colecta o llamar al teléfono 0810-999-2222. Además, se puede escanear el código QR que se encuentra en una de las imágenes de esta nota.

