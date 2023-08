Polémica en puerta: el restaurador del icónico barco del Parque “La Cuyanita” dice que se lo llevará a Buenos Aires

El siempre provocador, excéntrico y contestatario artista plástico Norberto Filippo (65) lo hizo de nuevo. Y es que, a más de 11 años del inolvidable anuncio que hizo referido a que restauraría la emblemática Cuyanita (barco que navegó durante años por el lago del Parque San Martín) -y mientras, destaca, avanza como puede en la esperada restauración-, ahora el artista anunció que se la llevará a Buenos Aires.

El detalle es que todavía, y más allá de los reiterados anuncios y promesas, no hay una fecha tentativa de parte de Filippo para que este ícono pueda regresar a surcar las aguas. Pero ello no implica que, según el mismo asegura, no haya estado trabajando con sus recursos económicos y su tiempo.

El flamante anuncio de la decisión de Filippo llega precisamente un día después de que el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Parques y Paseos Públicos, anunciara este jueves el llamado a licitación para concesionar una nueva embarcación de paseo y por un período de 10 años.

Polémica decisión del restaurador de La Cuyanita tras el anuncio de un nuevo barco: “Me la voy a traer a Buenos Aires”. Foto: Archivo / Los Andes

“La Cuyanita es una embarcación que pertenecía a un concesionario. Un día se prendió fuego y, vaya uno a saber por qué, no la fueron a buscar y la dejaron tirada en la calle. Yo la fui a buscar, la rescaté y empezó todo un proceso medio mágico. Pero La Cuyanita no es un bien de la Provincia de Mendoza”, aclara el artista quien, además, fue director del ex Zoológico de Mendoza durante la gestión de Francisco Pérez.

En Buenos Aires, más concretamente en Tigre, Filippo lleva ya varios años avanzando en la construcción de la nueva cúpula de lo que -él anuncia- será la renovada Cuyanita. Pero es apenas una de las partes de la embarcación. Porque el casco original -que él mismo llegó a restaurar en Mendoza- se encuentra actualmente abandonado en uno de los patios de la cárcel San Felipe, ya que fue con ayuda de algunos internos que el artista plástico lo restauró por primera vez entre 2012 y 2013.

“Ese casco no le pertenece ni a Mendoza ni al patrimonio cultural. Era de una concesión y lo dejó abandonado. Ahora es mío, que lo estuve restaurando. Por eso he decidido que me lo voy a traer a Buenos Aires, voy a terminar La Cuyanita acá y la voy a poner a navegar en el Tigre. Pero no va a ser para mí, un capricho mío, sino que va a ser para la gente que lo pueda disfrutar”, destacó Filippo.

El artista ya hasta averiguó cuánto cuesta el flete para transportar el pesado casco, que ya lleva casi 10 años reposando a la intemperie en la penitenciaría y abandonado. Por esto mismo, también tiene en claro, es probable que necesite volver a restaurarlo para volver a poner el barco a flote.

La Cuyanita irá a Buenos Aires

En agosto de 2012, Norberto Filippo (64) se topó -casi por accidente- con lo que parecía ser un pedazo de chatarra abandonado. Estaba tirado en una calle interna, en las inmediaciones de un depósito del parque General San Martín. Al inspeccionarlo, constató que se trataba del casco (o lo que quedaba de él) de una de las dos versiones que el icónico barco “La Cuyanita” tuvo en navegación en el lago.

Ese hallazgo fue el detonante de una de las grandes promesas que Filippo, quien se había convertido en un personaje público al regalarle un cuadro de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner ese mismo año, le hizo al pueblo de Mendoza. Y que, con el paso de los años, se convirtió en una obsesión: devolver el icónico barco a las aguas del lago del parque mendocino.

Sin embargo, ahora el artista recalculó en sus objetivos. Y decidió que completará los trabajos y volverá a ponerla en navegación, aunque en el Tigre (Provincia de Buenos Aires).

“Si yo termino La Cuyanita, ¿me van a dejar volver a ponerla en el lago? Lamentablemente, no. La gente sabe que tengo un color político y que no coincide con el de la administración actual en Mendoza, pero yo no lo mezclo, ya que La Cuyanita es para la gente. Por eso mismo decidí que voy a traerme el casco (que está en el penal de San Felipe). Y a La Cuyanita la voy a terminar en Buenos Aires, la voy a mostrar acá. Y la gente que venga a visitarla, va a poder disfrutarla a pleno”, anunció Filippo.

Y aunque no era su intención inicial ni tampoco lo que él considera ideal, Filippo está convencido de que en el lago del parque San Martín no habrá lugar para su “gran anhelo, gran” una vez que esté materializado.

“No me puedo arriesgar a llevarla a Mendoza y que la despedacen de nuevo por falta de interés”, sostiene el artista. “Sé que en el Tigre quieren ver esa embarcación y que vuelva a funcionar. Si la mando a Mendoza, no sé lo que van a hacer. Ha quedado como rehén”, agregó. Y aclaró que seguirá costeando de su bolsillo los gastos que implique la restauración.

Tras el hallazgo en calidad de chatarra del casco -2012-, por entonces Filippo activó toda la restauración y dedicó día y noche a esta meta. En aquel momento, tanto la gestión provincial como a nivel municipal en Guaymallén -durante la intendencia de Alejandro Abraham- apoyaron la idea de Filippo. Y hasta le “prestaron” un depósito municipal en calle Bandera de los Andes para que allí reposara la estructura en recuperación.

Así fue como el casco, ya restaurado en aquella primera oportunidad, fue expuesto durante el Carrusel vendimial de 2013 y hasta fue parte de la película “Vino para robar” que se filmó en Mendoza. El viento a favor auguraba que sería cuestión de meses para que La Cuyanita regresara a su lugar en el mundo; el lago del Parque General San Martín.

Pero en el medio pasaron cosas y el casco quedó abandonado y tirado en un patio del complejo penitenciario San Felipe. Allí se encuentra desde 2014, cuando el propio Filippo lo llevó al lugar para trabajar en su restauración junto a internos del penal.

Desde entonces no se la ha vuelto a tocar y desde el Servicio Penitenciario han aclarado en infinidad de oportunidades que, por estos días, la estructura está en calidad de chatarra y que se sigue deteriorando. De hecho, han solicitado formalmente -y en múltiples oportunidades- que se lo retire del lugar.

“Eso que es un montón de fierros para algunos, para mí es una mujer mitológica. Y que, de repente, se hizo carne dentro de mí y es como que está latiendo en mi corazón. Por eso mismo es que voy a traer La Cuyanita a Buenos Aires. Va a quedar como estaba. La cúpula la estoy haciendo acá y ya averigüé cuánto cuesta un flete para traer el caso. Son 3.200 dólares, voy a ver cómo los reúno. Y si tengo que volver a restaurar algo en el caso que ya había hecho y se pueda haber deteriorado por el abandono, volveré a hacerlo. Pero tengo que hacer flotar esta embarcación y que funcione. La Cuyanita va a quedar como estaba”, se repite una y otra vez Filippo.

Así está la cúpula de La Cuyanita hoy

Contagiado de los códigos de la navegación -porque, según cuenta, está trabajando en la fabricación de la cúpula junto a dos ingenieros navales y un grupo de astilleros de Tigre-, Filippo no es muy amigo de mostrar cómo está quedando el trabajo. “No quiero que se lechucee. En el tema de embarcaciones hay mucha superstición, y hay códigos que se tienen que respetar a rajatablas. La gente que está trabajando conmigo lo resume con la frase: ‘No mostrés a la novia cuando se esté vistiendo’”, explica el artista.

Sin embargo, Filippo también es consciente de que la manera infalible para que la opinión pública confirme que él está trabajando en el tema y no se trata de un delirio es compartiendo algunos adelantos. Por ello es que se anima a compartir algunas fotos de cómo avanza la construcción de la cúpula en Tigre (Buenos Aires).

“Tuve que recrear la parte de arriba, donde va a ir la cúpula. Y está muy avanzada. También adapté para la embarcación el motor del Ford Sierra que tiré en el lago (NdA: cuando estaba en la gestión pública, Filippo vació el lago del parque para limpiarlo y aprovechó el momento para lanzar un auto desde la altura y estrellarlo contra un resistente bloque de hormigón)”, agrega Filippo-

El artista y ex director del ex Zoo de Mendoza, además, está escribiendo un libro sobre La Cuyanita (”La Cuyanita, una historia de amor”). Y también ha escrito uno sobre el Zoológico mendocino y lo que vio desde adentro mientras fue director.

La historia de La Cuyanita y otras embarcaciones en el lago del Parque

Esta Cuyanita y que tanto ha dado que hablar no es la original del lago del Parque, aunque sí es la que quedó en la memoria y el corazón de los mendocinos. Y es que la embarcación que navegó por primera vez en el lago del Parque en la década de 1920 fue retirada de circulación en 1937, cuando la reemplazó la que hoy está en el foco de discusión.

Esa primera “Cuyanita” fue vendida, mientras que la segunda fue bautizada tiempo después como “Emilio Civit”, pero en el ideario popular siguió siendo “La Cuyanita”.

Fue en la década del ‘60 cuando el barco comenzó a ser golpeado por las desgracias. En dos oportunidades fue blanco de destrozos y en ambas ocasiones fue restaurada. En 1979, “La Cuyanita” se incendió accidentalmente, luego de que uno de los cuidadores colocara un calentador en su interior.

Su peso era de cinco toneladas, el largo alcanzaba los 13 metros y su capacidad era para 40 personas.

Edgardo Priori, arquitecto patrimonialista y ex director de Patrimonio de la provincia impulsó la declaración de “La Cuyanita” (la segunda) como patrimonio en 2005. Pero no tuvo éxito en su misión.

“Quise restaurarla pero, más allá de la intención, poder concretarlo fue difícil. Tuvimos mil dificultades y en un momento ni siquiera nos dejaban entrar a verla”, destaca Priori a Los Andes en enero de 2022.

El especialista contó que hasta llegó a contactarse con personal de la Armada para restaurar el barco. “Me dijeron que, si lo llevábamos con los planos, la Marina la reconstruiría en sus talleres. Acá en Mendoza me contacté con un muchacho que se fue a vivir a Canadá y era experto en estructuras de barcos. Ya sabía cómo armarlo. Pero quedó en nada”, resumió Priori, quien aclaró que los mismos mendocinos le llamaban para ofrecerse a trabajar en lo que hiciera falta.

El Mississippi, protagonista de los ‘90 en el lago

En 1990 partió el primer paseo del sucesor de “La Cuyanita”, el “Mississippi”, que -además- sería el último barco en navegar en el lago (al menos hasta el reciente llamado a licitación). Estaba inspirado en las embarcaciones “Estrella de mañana” o “Reina del Oeste”, que a fines del siglo XIX navegaron por el río estadounidense que le dio el nombre al barco mendocino.

Tras 10 años de viajes por el lago, en el 2000 dejó de funcionar para el público, aunque permaneció algún tiempo más flotando en el lugar. En el 2001 casi se hunde a raíz de la rotura del pontón de babor.

El Mississippi fue el barco que tomó el lugar de "La Cuyanita" en la década del 90. Foto: Mendoza Antigua.

Era más grande que el “Emilio Civit” -medía 22 metros de largo, pesaba 50 toneladas y su capacidad llegaba a 200 viajantes-, y ello dificultó un poco la retirada, que finalmente se concretó en el año 2005.

