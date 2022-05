Un artista propone retirar el Cóndor del Acceso Este, exhibirlo en un museo y reemplazarlo por uno nuevo

El monumento del Cóndor del Acceso Este se ha convertido prácticamente en una cuestión de Estado. Y es que bastó que la Municipalidad de Guaymallén anunciara que había decidido retirar la emblemática obra ubicada en el cruce de esta vía con el Acceso Sur y reemplazarlo con una nueva obra –también de un cóndor- para que los mendocinos pusieran el grito en el cielo en defensa de esta obra patrimonial. Fue tal el revuelo que se generó que finalmente se decidió mantener el monumento original en el lugar y hasta intervino la Provincia para ofrecerse a costear la restauración integral del monumento.

Sin embargo, y hasta tanto se comience a trabajar en lo que sea que vaya a hacerse, la novela de “El Cóndor del Acceso” no deja de sumar capítulos ni protagonistas. Luego de que dos artistas se ofrecieran a restaurar el cóndor existente para mantenerlo en el lugar sin cobrar por su trabajo y mano de obra –Norberto Filippo y Kisy Pintos-, un tercer artista se sumó a las propuestas.

Se trata del mendocino Juan Gavras Quintero (38), un reconocido escultor que ya hasta tiene una propuesta elaborada, aunque aún no ha podido presentársela a las autoridades municipales ni provinciales.

Artista propone retirar el Cóndor del Acceso Este, exhibirlo en un museo y reemplazarlo por uno nuevo. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“La propuesta en la que estoy trabajando junto a algunos amigos y compañeros consiste en hacer un cóndor exactamente igual, pero con un mejor diseño, copiado y diseñado en computadora y compuesto de hierro. Hoy a las grandes estructuras las hacés en la computadora y las mandás a imprimir. La idea es entonces hacer eso, mandarlo a cortar en láminas de chapa y luego se arma y encastran como un rompecabezas gigante”, destacó el artista mendocino, quien ya ha trabajado en la restauración de otras obras significativas de Mendoza. “Consiste en 400 cortes soldados en hierro, que es lo que más perdura en el tiempo. Y está pensado para que resista al granizo”, siguió Gavras, quien tiene un video de pocos segundos donde se explica la técnica y forma en que trabajaría y está elaborando el modelado final junto a un amigo que es arquitecto.

El escultor mendocino resaltó que no hay garantías de que el monumento actual vaya a resistir a una restauración y vaya a quedar en óptimas condiciones. Y hasta propone que se lo retire y exhiba como una pieza de arte en un museo.

“Hacer una restauración es bastante complicado. Mucha gente puede pensar que restaurar una obra es como revocar una pared, pero lo cierto es que no tiene nada que ver. Incluso, uno puede llegar a destruir una obra y hasta una carrera artística con una mala restauración”, advirtió el artista. “He restaurado obras y tengo amigos que se dedican a eso, y en base a esa experiencia tengo en claro que no metería una mano ahí ni loco. El del Cóndor del Acceso Este es un material de yeso y cemento, que adentro tiene toda una estructura. Y quienes más o menos entienden del tema, te dicen que por dentro está todo roto y se va a terminar perdiendo. Si al cóndor se le hace una restauración, es para que quede guardado bajo techo y en en exhibición. Quien restaure el Cóndor debería ponerlo en algún museo, con una expo de fotografías por ejemplo”, recomendó el escultor, egresado de la Facultad de artes y Diseño de la UNCuyo y quien, aclara, no ha podido elevar su propuesta a las autoridades.

Artista propone retirar el Cóndor del Acceso Este, exhibirlo en un museo y reemplazarlo por uno nuevo. Foto: Gentileza Juan Gavras Quintero.

Incluso, Gavras Quintero mostró algunos reparos ante la propuesta de los artistas que se han ofrecido a trabajar en la restauración del cóndor existente sin cobrar por su trabajo.

Restaurar el cóndor y dejarlo al resguardo

Hace ya algunos años, Juan Gavras Quintero trabajó en la restauración de una obra de la reconocida artista y escultora mendocina Eliana Molinelli en Godoy Cruz. A lo largo de los últimos 10 años, el artista mendocino ha creado distintas esculturas y, ni bien tomó conocimiento de la idea de retirar el cóndor –que luego mutó en la decisión de restaurarlo y mantenerlo-, comenzó a trabajar en su propuesta.

“La restauración de un monumento como el del cóndor no es nada simple. Con un equipo restauramos el primer escudo que estaba en la Facultad de Derecho de la UNCuyo. Era de la década del 40 y no sabés lo difícil que fue. ¡Y eso que era madera y estaba bajo techo! Es todo un tema y lo mismo ocurrió con la escultura de Eliana Molinelli. Uno lo abre y no sabe con qué se puede encontrar”, destacó.

Además, insistió en su propuesta de restaurar el cóndor, aunque no para mantenerlo sobre la base y a la intemperie, sino para mantenerlo resguardado bajo techo y exhibido. “Está bueno que pasen estas cosas, que se comience a hablar sobre qué se puede hacer, sobre todo para que la gente de Cultura vea que hay que armar un equipo para cuidar y recuperar muchas de estas cosas que se están deteriorando”, destacó desde su punto de vista Gavras Quintero.

En contra de los ofrecimientos a restaurarlo “gratis”

Sin querer polemizar con nadie en particular, el escultor mendocino Juan Gavras Quintero se refirió a los artistas que han propuesto restaurar el Cóndor del Acceso Este sin cobrar por su trabajo. “Creo que esta re bueno poder hacerlo gratis, pero al mismo tiempo se desvaloriza la mano de obra del artista. Entiendo ese lugar, esa idea. Pero bajar el valor de la mano de obra, a veces, significa bajárselo también al trabajo de muchos artistas. El mundo del arte es súper egoísta. Y si vos decís que la mano de obra es gratis, después van a pedir que todo se haga gratis. Hay una lucha de varios años por revalorizar el trabajo”, destacó el escultor mendocino.

En ese sentido, Gavras Quintero resaltó que cada artista que quiera participar debería, por ejemplo, elaborar una propuesta y formalizarla, pero poniéndole un valor a su trabajo también. “Decir que se va a hacer ‘gratis’ no queda bien. Porque decís que lo hacés gratis, pero no sale gratis ya que hay que poner a gente a trabajar, andamios, grúas y eso es lo más costoso. Si bien es cierto que el aporte del artista es gratis, no es correcto decir que se va a restaurar gratis, se termina comunicando de forma difusa”, sintetizó Gavras Quintero.

Artista propone retirar el Cóndor del Acceso Este, exhibirlo en un museo y reemplazarlo por uno nuevo. Foto: Gentileza Juan Gavras Quintero.

La respuesta de Filippo

El artista plástico Norberto Filippo, mendocino por adopción y quien llegó a ser director del Zoológico durante el gobierno de Francisco Pérez, decidió recoger el guante luego de la declaración de Gravas referida a los artistas que se han ofrecido a trabajar en la restauración del cóndor sin cobrar por su trabajo. Y es que Filippo fue uno de ellos. “Cuando era chico, mi vieja me enseñó la siguiente frase: ‘Cuánto más das, más te queda’. En mi pubertad no entendía mucho esta frase, pero con el correr de los años la entendí y la puse en práctica. El colega dice que los artistas no podemos regalar nuestro trabajo, pues a mí me gustaría saber dónde lo encontró escrito. Si bien los artistas vivimos de nuestro trabajo, no quiere decir que podamos donarlo cada tanto, más cuando las cosas van bien”, destacó Filippo en defensa de su ofrecimiento.

Filippo aclaró además que es bien sabido que los materiales para hacer una obra son muy costosos. “Pero eso no implica que un artista pueda donar su mano de obra, como lo sería en este caso. Le recuerdo a la gente que estamos hablando de la restauración del Cóndor que está en el Acceso Este de mi querida Mendoza, al que hace un tiempo el granizo le voló la cabeza. Cuando me consultó el concejal de Guaymallén, José Pozzoli para hacer la restauración, hice mi ofrecimiento gratuito por mi trabajo como artista. Claro está que evalué el trabajo con un grupo de amigos y colaboradores, entre ellos dos ingenieros y un arquitecto. Vimos que es viable su restauración, se entiende que los materiales, los tendría que aportar la Municipalidad o el Gobierno de Mendoza. Eso quedó claro”, reafirmó el artista plástico.

Norberto Filippo, uno de los artistas que se ofreció a participar de la restauración sin cobrar por su trabajo. Foto: Archivo / Los Andes.

Además, recurrió a un ejemplo por demás gráfico en su defensa por restaurar y mantener el cóndor original antes que cambiarlo por una nueva figura.

“Si el Cóndor fuera la escultura del David de Miguel Ángel, se encontrara en el mismo lugar que el Cóndor y le cayera un rayo en el pito y lo destrozara; ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos en un lugar seguro y hacemos otro David, con un pito mucho más grande para que parezca más viril? Creo que eso sería una tontería, la misma tontería que hacer otro Cóndor con alas más grandes. En mi opinión, el Cóndor del Acceso Este debería seguir teniendo la misma fisonomía, fisonomía que nos acompañó durante tantos años y restaurarlo para que dure cincuenta años más”, siguió Filippo.

Además, puso como ejemplo el trabajo que está realizando desde hace ya varios años con lo que alguna vez fue el barco del lago del Parque San Martín. “Hace años que estoy restaurando La Cuyanita, restauración que me enorgullece. Justamente el desafío es dejarla como era en su comienzo, no agregarle unos metros más. En este caso, con la diferencia de que yo mismo estoy poniendo materiales y mano de obra. El tiempo que dure la restauración Dios lo dirá, no es un trabajo sencillo. Pero el placer va a ser grande cuando esté terminada y vuelva a la gente, la gente que tanto la extraña durante tanto tiempo. Con el paso del tiempo aprendí, que las personas tenemos que plantar árboles sin ninguna retribución a cambio, para que otros que no conocemos puedan disfrutar de su sombra”, concluyó Filippo.