La Cuyanita: entre la obsesión de un restaurador y el desinterés oficial por devolverla al lago

‘Hace 10 años, en agosto de 2012, el artista plástico Norberto Filippo (64) se topó con lo que parecía ser un pedazo de chatarra abandonado en el exterior de un depósito del parque General San Martín. Al inspeccionarlo, junto con los responsables del lugar, constató que se trataba del casco (o lo que quedaba de él) de una de las dos versiones que el icónico barco “La Cuyanita” tuvo en navegación en el lago.

Ese hallazgo fue el detonante de una de las grandes promesas que Filippo, quien se había convertido en un personaje público al regalarle un cuadro de Néstor Kirchner a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner ese mismo año, le hizo al pueblo de Mendoza. Y que aún hoy el artista mantiene vigente: “Voy a restaurar La Cuyanita para que vuelva a navegar por el lago”, asegura.

La frase fue enunciada por Filippo en aquel momento y la repite en la actualidad con el mismo énfasis y entusiasmo. Pero en el medio “pasaron cosas” y mucho de lo que había avanzado Filippo en la restauración quedó detenido en el tiempo. El casco, que comenzó a ser restaurado y llegó a ser expuesto durante el Carrusel vendimial de 2013 –incluso, fue parte de la película “Vino para robar” que se filmó en Mendoza- se encuentra tirado en un patio de la cárcel San Felipe desde 2014. El propio Filippo lo llevó allí para trabajar en su restauración con internos del penal.

Desde entonces no se la ha vuelto a tocar y desde el Servicio Penitenciario aclararon que actualmente está en calidad de chatarra, que se sigue deteriorando y que han solicitado formalmente que se lo retire.

Filippo insiste con su idea de que La Cuyanita vuelva al lago del Parque San Martín. Foto: Archivo Los Andes.

“Es arduo y agotador, pero sigo porque es una promesa que le hice a los mendocinos. No voy a parar hasta que La Cuyanita esté de vuelta en el lago”, redobla la apuesta Filippo, quien está viviendo en Buenos Aires. De hecho, el artista que fue director del zoológico de Mendoza en la gestión de Francisco Pérez, asegura que está trabajando en la fabricación de la cúpula de la emblemática embarcación junto a tres ingenieros navales en Tigre. Y calcula que el trabajo está en un 50 por ciento.

“A la cúpula la estoy haciendo desde cero. Tengo los planos conmigo y el casco sigue en Mendoza. Cuando me puse como objetivo lo de La Cuyanita pensé que los tiempos serían distintos y que iba a haber más ayuda”, destaca Filippo.

Si se le pregunta por una fecha tentativa que se haya propuesto para tenerla lista, prefiere no arriesgarse y aclara que ya le puso tantas fechas que no se cumplieron, que aprendió a no aventurar más.

En Mendoza no son tan optimistas con el posible retorno del barco. Desde el Gobierno provincial destacaron que hace un tiempo se hizo un intento por restaurar “La Cuyanita”, aunque llegaron a la conclusión de que no era factible por una cuestión de costos y de falta de restauradores especializados.

“Si no hay un elemento que sea patrimonial como La Cuyanita, preferimos que no haya nada. No queremos ensuciar el lago con nada, y eso que hay pedidos constantes para que se autoricen botes, pero son elementos que no harían más atractivos al Parque. Queremos mantener la imagen de lago tranquilo, limpio”, destaca el director de Parques, Ricardo Mariotti.

“Yo al casco lo dejé bien cuidado. No sea cosa que me encuentre con que está todo podrido y tenga que hacerlo de nuevo”, agrega Filippo y explica por qué no intentó llevárselo a Buenos Aires para seguir trabajando en su restauración. “Yo quiero documentar todo. Estoy haciendo esto de forma muy transparente. No quiero que La Cuyanita tenga un color político ni que la gente crea que se estuvo haciendo un negocio con esto”, resalta.

La obsesión de Filippo

Sin abandonar sus otros proyectos (está terminando cuadros que darán forma a un mural en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas), Filippo tiene a la recuperación del icónico bote entre ceja y ceja.

“Hicimos una obra de ingeniería impresionante y el casco quedó perfecto. Faltaron algunas cosas, por lo que me lo llevé al penal San Felipe para completar lo que faltaba. El paso siguiente era llevarlo a El Carrizal, pero en todo ese proceso cambió el color político de Mendoza y me empecé a encontrar con una pared gigante. Parecía ser que el hecho de que yo tocara a La Cuyanita era para problemas. Nadie recuerda que estaba tirada en una calle de un depósito”, repasa Filippo.

“Yo a ‘La Cuyanita’ no la quiero para traer a mi casa ni para un negocio. Me comprometí a trabajar para que vuelva al pueblo de Mendoza y se puedan refrescar esos momentos lindos”, resume el artista.

“Cuando esté lista la cúpula, iniciaré las gestiones para traer el casco y probar todo en el Tigre. Y una vez lista, la voy a llevar a Mendoza. Lo primero que voy a hacer es exhibirla, que la gente pueda recorrerla. Y luego la voy a devolver al lago. Una vez que esté lista, voy a hacer una donación y voy a poner ciertas cláusulas”, se adelanta Filippo. “Si lo dan a un concesionario, voy a pedir que la mitad vaya para el hospital Notti”, completa.

La historia de La Cuyanita y otras embarcaciones en el lago del Parque

La actual Cuyanita, aquella que volvió a ser tema de conversación, no es la original aunque sí es la que quedó en la memoria y el corazón de los mendocinos. Y es que la embarcación que navegó por primera vez en el lago del Parque en la década de 1920 fue retirada de circulación en 1937, cuando la reemplazó la que hoy está en el foco.

Esa primera “Cuyanita” fue vendida, mientras que la segunda fue bautizada tiempo después como “Emilio Civit”, pero en el ideario popular siguió siendo “La Cuyanita”.

Fue en la década del ‘60 cuando el barco comenzó a ser golpeado por las desgracias. En dos oportunidades fue blanco de destrozos y en ambas ocasiones fue restaurada. En 1979, “La Cuyanita” se incendió accidentalmente, luego de que uno de los cuidadores colocara un calentador en su interior.

Su peso era de cinco toneladas, el largo alcanzaba los 13 metros y su capacidad era para 40 personas.

Edgardo Priori es arquitecto patrimonialista y fue director de Patrimonio de la provincia. Durante su gestión impulsó la declaración de “La Cuyanita” (la segunda) como patrimonio en 2005, aunque no prosperó.

“Quise restaurarla pero, más allá de la intención, poder concretarlo fue difícil. Tuvimos mil dificultades y en un momento ni siquiera nos dejaban entrar a verla”, destaca Priori a Los Andes.

El especialista contó que hasta llegó a contactarse con personal de la Armada para restaurar el barco. “Me dijeron que, si lo llevábamos con los planos, la Marina la reconstruiría en sus talleres. Acá en Mendoza me contacté con un muchacho que se fue a vivir a Canadá y era experto en estructuras de barcos. Ya sabía cómo armarlo. Pero quedó en nada”, resume Priori, quien aclara que los mismos mendocinos le llamaban para ofrecerse a trabajar en lo que hiciera falta.

Respecto a la intención de Filippo de restaurarla, Priori se mostró escéptico y crítico con la manera en que el artista manejó su proyecto desde el comienzo. “Lo único que le hicieron fue deteriorarla más de lo que estaba. Le cambiaron cosas esenciales de estructura y armazón que tenía, se convirtió un monumento provincial, en un souvenir”, sintetiza Priori.

El Mississippi, protagonista de los ‘90 en el lago

En 1990 partió el primer paseo del sucesor de “La Cuyanita”: el “Mississippi”. Estaba inspirado en las embarcaciones “Estrella de mañana” o “Reina del Oeste”, que a fines del siglo XIX navegaron por el río estadounidense que le dio el nombre al barco mendocino.

Tras 10 años de viajes por el lago, en el 2000 dejó de funcionar para el público, aunque permaneció algún tiempo más flotando en el lugar. En el 2001 casi se hunde a raíz de la rotura del pontón de babor.

El Mississippi fue el barco que tomó el lugar de "La Cuyanita" en la década del 90. Foto: Mendoza Antigua.

Era más grande que el “Emilio Civit” -medía 22 metros de largo, pesaba 50 toneladas y su capacidad llegaba a 200 viajantes-, y ello dificultó un poco la retirada, que finalmente se concretó en el año 2005.