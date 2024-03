Pablo Perri. “Desde chico iba construyendo este futuro”

Es mi sueño desde los nueve años. Esa maqueta la hice a los nueve años soñando a lo grande. Ésas son las imágenes que se me venían anoche. Es un sueño todo esto y siento que se cumplió. Estoy muy feliz. Estoy muy emocionado también.

A veces, hay gente que no me cree. Pero es así. Soy un apasionado, un loco. Un loco lindo.

A eso jugaba de niño: a hacer escenarios. Armaba esos escenarios soñando que algún día iba a llegar.

Pablo Perri, a los 9 años, diseñó su primera maqueta del escenario en el Frank Romero Day.

De repente estar en ese teatro griego y ver lo que vi -por el ensayo general que se desarrolló el viernes a la noche- fue fantástico. Es el sueño cumplido de aquel niño que logré después de 40 años. La verdad es que lo cumplí.

Lo importante de todo esto es la perseverancia, el trabajo, el estudio. El estudio...

Recuerdo una frase que me dijo mi mamá aquel día en el cerro cuando vi la Fiesta de la Vendimia por primera vez. Yo le dije: ‘Mamá, quiero estar ahí’. Y me dijo: ‘Bueno, pero te vas a tener que aprender las tablas’. Yo no entendía por qué... Siendo grande ahora uno entiende que el estudio es fundamental. Tenía que empezar por las tablas para poder llegar... [NdR: Pablo eligió su secundaria y formación académica para que le brindaran herramientas que le fueran útiles a la hora de dirigir una fiesta central]

Todo sacrificio tiene su recompensa y ésta es mi recompensa. Poder haber soñado durante tanto tiempo y, de alguna manera, poder trabajar ese sueño. Porque lo fui trabajando día a día.

Mi sensación de anoche es que estaba super feliz, que estaba viendo ese sueño.

Además me siento identificado con la historia que fue escrita por Silvia (la guionista de Coronados de historia y futuro) porque como dice la precuela ‘Todos construimos un futuro’. Yo desde chico iba construyendo este futuro: el de anoche.

El director del espectáculo central de la Vendimia 2024, Pablo Perri, a los 9 años.

La Vendimia traspasa la vida de todos los mendocinos. De una manera u otra, siempre tenemos algo que ver con la Vendimia porque es parte de nuestra historia, de nuestra idiosincracia, es parte de la vida.

Los artistas, los técnicos, toda esa gente que laburó constantemente día y noche, con calor, con lluvia, con frío, con todo... arremangándose. A toda esa gente les doy las gracias por haberlo logrado.

También sumé muchos sueños de gente del equipo -profesionales de distintos puntos de la provincia- que era la primera vez que participaban del staff vendimial. Coronados de historia y futuro fue justamente eso... sumando sueños.

