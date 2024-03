La Reina y Virreina Nacional de la Vendimia enviaron un cálido saludo a las fanáticas de Taylor Swift

Agostina Saua, recientemente coronada Reina Nacional de la Vendimia, y Rocío Neila, la nueva Virreina Nacional de la Vendimia 2024, dedicaron un emotivo saludo a todas las fanáticas mendocinas y argentinas de Taylor Swift.

En un gesto de agradecimiento por el apoyo y cariño recibido, las elegidas en la Vendimia 2024 expresaron su gratitud a las Swifties por su constante acompañamiento.

A través de una historia en Instagram, Agostina y Rocío compartieron unas palabras de amor y reconocimiento hacia las seguidoras de la reconocida cantante. “Feliz vendimia para todos. Aguante Taylor, aguanten todas las Swifties”, manifestaron la Reina y la Virreina de la Vendimia Nacional.

El mensaje fue grabado durante el tradicional desayuno real en la terraza del Hotel Hyatt, donde recibieron a la prensa y compartieron sus proyectos para el año en curso.

Las seguidoras swifties mendocinas agradecieron el saludo de Agostina y Rocío con una frase de la canción “Karma” de Taylor: “Karma is a queen”. “Felicidades y las esperamos en cualquiera de nuestros eventos”, indicó la cuenta de fans @taylorfestmendoza.

El saludo de parte de las flamantes soberanas viene acompañado del fanatismo que tiene la Reina Agostina Saua por Taylor Swift. “Todas las canciones de Taylor Swift encabezan mi playlist. Me parece excelente lo que hace: la letra, la música, su personalidad… y el show que dio el año pasado en Argentina estuvo inolvidable”, explicó.

Tras la serenata y los eventos protocolares, las jóvenes se trasladaron al hotel céntrico, donde se reunieron con sus familiares y pudieron descansar luego de una noche llena de emociones.

Pasadas las 10 de la mañana, Agostina y Rocío se presentaron en la terraza para la foto oficial junto a autoridades gubernamentales. El desayuno incluyó a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y la vicegobernadora, Hebe Casado.

La Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2024. (Foto: Los Andes)

Posteriormente, disfrutaron de un desayuno, marcando así el inicio oficial de su reinado como Reina y Virreina Nacional de la Vendimia.

“Estamos viviendo un sueño juntas. Personalmente, no me lo esperaba, me tomó por sorpresa”, confesó Agostina. Por su parte, Rocío agregó: “Es muy emocionante, no tomamos dimensión de todo lo que estamos viviendo. Pero lo que sí sabemos es que es un orgullo portar los atributos de la provincia”.