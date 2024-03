Agostina Saua es la nueva Reina Nacional de la Vendimia: hizo historia al darle la primera corona a Ciudad

Agostina Saua, la flamante Reina Nacional de la Vendimia, quedará en los registros históricos por ser la primera en darle a la Ciudad de Mendoza una corona nacional. Es que hasta 2017, cuando el estatuto fue modificado, Capital no participaba de la elección nacional. Su representante se limitaba a ser la anfitriona de la Fiesta máxima provincial.

Agostina tiene 23 años y fue electa reina del Club Mendoza de Regatas, del cual es socia y en donde practica natación desde hace años. A esa entidad representó a la hora de postularse en el municipio y ser parte de la historia vendimial. La joven obtuvo la mayoría de los votos el pasado 16 de febrero en la propuesta “Ciudad de origen y sueños”.

Agostina Saua dice que siente el apoyo de todos los vecinos que quieren que la Capital tenga la primera corona nacional.

Desde entonces, la apuesta de la comuna capitalina se intensificó más que nunca a través del lema “Hagamos historia”, que se repitió en la vía pública, en las redes sociales y hasta se hizo eco en la voz de la propia Agostina en diferentes medios de comunicación.

“Creo que ser parte de un club deportivo tan importante y popular en Mendoza ayuda mucho a que la gente me apoye y me conozca. Me ven todos los días por ahí. También los vecinos de la Ciudad. Todos quieren que su reina tenga por primera vez la corona nacional”, explicó la blonda soberana a Los Andes tras ser coronada como la representante de Ciudad. Anoche un teatro griego colmado la ovacionó cuando cambió sus atributos departamentales por los nacionales.

Para la Reina Nacional 2024 nunca había sido un sueño ser soberana aunque, como buena vecina de Ciudad, tanto la Vía Blanca como el Carrusel eran una cita impostergable para ella y su familia durante los días de Vendimia. “De chica siempre estuvo Vendimia en la familia. Después, las cosas se fueron dando casi naturalmente, y ahora disfruto mucho este presente. Es más, ahora mi sueño es ser Reina Nacional, aunque no lo haya soñado antes”, avisaba.

Una reina autónoma

Agostina vive sola en la Ciudad. Se independizó a fines del año pasado gracias a la estabilidad laboral que le da trabajar como profesora de inglés en un colegio bilingüe del Gran Mendoza. Es egresada de la Universidad Nacional de Cuyo.

La simpática soberana es fanática de Taylor Swift. “Todas las canciones de Taylor Swift encabezan mi playlist. Me parece excelente lo que hace: la letra, la música, su personalidad… y el show que dio el año pasado en Argentina estuvo inolvidable”, explicó.

La candidata capitalina, Agostina Saua, tiene dos proyectos sociales de inclusión de personas con discapacidad.

La inclusión como prioridad

Agostina Saua tiene entre sus prioridades la inclusión de las personas con discapacidad. Por eso presentó al municipio dos proyectos con foco en personas ciegas. Su objetivo como reina departamental fue que se logre capacitar sobre el sistema de lectura y escritura Braile a la comunidad en general.

Que los cursos sean gratuitos y que sean dictados por personas ciegas para lograr una total empatía con quienes reciben este conocimiento, tan sencillo y tan poco difundido en la sociedad, sería el modo de lograr esa meta.

El otro proyecto de la Reina apunta a la semaforización sonora en la Ciudad para personas no videntes. “Mendoza no tiene semáforos sonoros, pese a ser un invento argentino. Creo que si en una arteria principal, como es la avenida San Martín, se puede colocar un semáforo así, ya para mí sería un sueño cumplido”, apuntó al explicar la iniciativa.

Quien inspiró a la soberana fue Cecilia Flores, compañera de natación en su club y una de sus mejores amigas. Cecilia es ciega y, gracias al esfuerzo de sus padres, profesores del sistema Braile y transcriptores de todos los textos escolares, fue que estudió evitando que le tuviesen que leer en todo momento. Por ende, fue más independiente y tuvo una educación más inclusiva.

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-Yo no soy de ver series y también veo pocas películas. No tengo tiempo. Creo que la última vez que vi una peli fue en la casa de mi abuela Luisa el año pasado y la vi con ella. Si no la comparto, prefiero no ver tele. De hecho, ¡no tengo tele en mi casa! Porque no miro. No tengo tiempo. He trabajo y estudiado al mismo tiempo estos últimos años. Y cuando puedo voy al club.

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-Sin duda, todas las canciones de Taylor Swift encabezan mi playlist. Me parece excelente lo que hace: la letra, la música, su personalidad… y el show que dio el año pasado en Argentina estuvo inolvidable. Yo no podía creer que estuviera ahí. Taylor dio un recital de tres horas. Fue re generosa. Fui sola con una prima menor y la pasamos hermoso.

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-No uso todas las redes sociales. Instagram sí. Pero lo tenía privado, hasta ahora, porque mis alumnos lo primero que hacen es ver tu Instagram cuando sos profe (se ríe). Pero desde que soy reina de la Vendimia en Capital abrí la red a todo el mundo. ¿Qué me gusta postear más? Las historias, porque duran 24 horas y después se borran. La gente, además, se mete a Instagram para ver más historias que feeds.