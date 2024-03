Agostina Saua y Rocío Neila y su plan de cambiar el rol de la reina y virreina nacional de la Vendimia

Mendoza ya tiene reina y virreina nacional de la Vendimia y las flamantes soberanas tuvieron su segunda actividad oficial este domingo. Agostina Saua y Rocío Neila despertaron bien temprano en el Hotel Hyatt Mendoza y, como ya es tradición recibieron a la prensa en la terraza para el desayuno real.

Tras la serenata de las reinas, se instalaron en el hotel céntrico donde se reencontraron con sus familiares y finalmente pudieron descansar después de una noche cargada de emociones. Es que la profesora de inglés y la futura abogada despertaron con una nueva responsabilidad por delante, la de representar a la provincia en el país y en el mundo.

Agostina Saua y Rocío Neila, reina y virreina nacional de la Vendimia 2024 en el tradicional desayuno real en la terraza del Hyatt. Fotos: Gobierno de Mendoza.

Pasadas las 10 de la mañana, las jóvenes salieron a la terraza, hicieron la foto oficial con autoridades de Gobierno, entre ellas la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, y la vicegobernadora, Hebe Casado. Luego, disfrutaron de un desayuno, el primero como reina y virreina nacional de la Vendimia y comentaron cómo viven las primeras horas de su reinado.

“Estamos viviendo un sueño juntas. En lo personal, no me lo esperaba, me agarró por sorpresa”, confesó Agostina, la reina nacional de la Vendimia. Por su parte, Rocío agregó: “Es muy emocionante, no tomamos dimensión de todo lo que estamos viviendo. Pero lo que sí sabemos es que es un orgullo portar los atributos de la provincia”.

Ambas llegaron al hotel pasadas las 2 de la madrugada, por lo que apenas tuvieron tiempo para ver las redes sociales. Sin embargo, Rocío destacó que cuando desbloqueó su celular no podía creer la cantidad de mensajes que tenía y cómo se habían duplicado sus seguidores en cuestión de unas pocas horas.

“Quiero tomarme el tiempo de responder porque es mucho el amor y el cariño que nos están dando. Merecen que respondamos de la misma manera”, dijo la flamante virreina. “Quería disfrutar el momento y no prenderme ya al celu y a las redes. Respondí algunos mensajes de mi familia y vi algunas fotos que subieron mis amigos”, contó Agostina.

Ambas tienen como objetivo común seguir capacitándose y poder representar a Mendoza de la mejor manera posible en otras provincias y por qué no, también en otros países con el fin de pregonar nuestra cultura y orígenes.

Agostina Saua hizo historia coronando a la primera reina nacional de la Ciudad de Mendoza

Agostina Saua es la primera reina nacional de la Vendimia que corona la Ciudad de Mendoza, departamento que compite por el reinado desde 2017 ya que hasta ese año era la embajadora y no participaba de la elección.

La joven de 23 años, que representó al club Mendoza de Regatas en al fiesta departamental, hizo historia y se mostró orgullosa de ser ella la primera en portar los atributos nacionales en los años de historia de la Fiesta de la Vendimia.

Agostina Saua y Rocío Neila, reina y virreina nacional de la Vendimia 2024 en el tradicional desayuno real en la terraza del Hyatt. Fotos: Gobierno de Mendoza.

“No puedo creer haber hecho historia como la primera reina nacional de la Ciudad”, dijo aún sorprendida con haber obtenido los 66 votos que la coronaron. Además, destacó que tiene muchos proyectos en mente, pero principalmente el que presentó como candidata, el de la inclusión y mayor acceso para las personas con discapacidad visual.

“Está bueno que en este rol podamos escuchar a nuestro pueblo, ser voceras ser nexo para llevar adelante proyectos que sumen en lo social”, expresó al respecto.

Las reinas destacaron que tanto sus proyectos como el de las reinas de los otros departamentos apuntan a lo social y tiene como objetivo unirse para poder concretarlos. “Todos son muy interesantes y buscan generar un impacto social que es lo que todas queremos”, agregó por su parte la joven oriunda de San Carlos.

Agostina y Rocío, las reinas que quieren reivindicar el rol de la reina

Agostina y Rocío se mostraron muy compañeras y destacaron que, si bien ellas fueron quienes lograron la mayoría de votos para ser las reina y virreina nacionales de este año, están decididas a trabajar en equipo con las reinas de todos los departamentos.

Tanto ellas como las reinas departamentales debatieron durante la convivencia el rol que cumplen, a nivel nacional como departamental, y destacaron que no son embajadoras ni representantes, sino que son reinas y desde ese lugar pueden trabajar para generar un impacto.

Agostina Saua es la nueva Reina Nacional de la Vendimia, quien representó a Ciudad de Mendoza, y como Virreina Nacional de la Vendimia fue coronada Rocío Neila, de San Carlos. Foto.: Ignacio Blanco / Los Andes

“Los atributos son parte de lo que es Vendimia, son parte de nuestra historia. Somos reinas con nuestros atributos, pero estamos convencidas de que lo que tiene que evolucionar es el rol”, comentó Agostina al respecto de la polémica que se debate año tras año, “reina sí o reina no”.

“Todas apuntábamos a no cambiar el rol de la reina, pero sí a que pueda verse de otra manera. Son muchas las ganas que tenemos de trabajar”, dijo la reina que representó a la Ciudad. Y destacó: “El rol de la reina está cambiando y nosotras somos parte de esta transformación”.

“Nunca lo tomamos como una competencia, sino como una experiencia. Y si bien sabíamos que solo dos iban a asumir este rol, siempre hablamos de la idea de trabajar juntas y generar un impacto social para poder posicionar el rol de la reina, que hoy en día ha evolucionado, pero es una figura histórica y depende de nosotras seguir manteniéndola”, añadió Rocío.

Para que esto se cumpla, tanto Agostina como Rocío destacaron la importancia de trabajar en equipo con las reinas departamentales, por lo que su reinado será con la inclusión de todas sus compañeras.

“Entendemos que para que se cumpla tenemos que trabajar en equipo, nosotras solas no podemos y necesitamos de nuestras compañeras y del equipo que tenemos detrás para poder generar este impacto”, argumentó la reina nacional.