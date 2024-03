Videos: el nuevo método de votación para la Reina de la Vendimia debutó con la satisfacción del público

La Vendimia 2024 inauguró un nuevo sistema de votación para elegir a la nueva Reina Nacional, luego de algunas suspicacias y estrategias que se aplicaban desde los municipios para posicionar a su soberana. Así, este 2024 coronará a una soberana en un proceso electoral inédito.

Hasta el año pasado había 320 votos disponibles para que sufragaran los espectadores, los que se distribuían según un sorteo por la terminación del DNI. Así fue como desde las comunas aprovecharon al máximo la “ley” y jugaron en consecuencia, militando la presencia de vecinos de cada comuna para copar espacios y conseguir la mayor cantidad de votantes -por ejemplo, movilización con transporte y estrategias similares-.

La edición 2024 de la Fiesta de la Vendimia puso en marcha un nuevo sistema de votación en el público.

Pero, a partir de este año, el sistema cambió: se sortearon antes del inicio del acto 236 butacas de todos los sectores del Teatro Griego Frank Romero Day. Por cada sector hubo un número de asiento ganador -por ejemplo, la butaca 11-, y todos los espectadores con ese número pudieron elegir a la soberana -previo a constatar que el ticket de la entrada coincidía con la butaca-.

La votación se hizo con las urnas entre las gradas, es decir por sector dos jóvenes de la organización de la fiesta recorrieron una y otra vez las filas buscando el número sorteado para que los asistentes designados emitieran su voto. Tras insertar la boleta única en la urna, los asistentes les facilitaban una planilla en la que dejaban su firma a modo de confirmación del proceso.

La edición 2024 de la Fiesta de la Vendimia puso en marcha un nuevo sistema de votación en el público. En la foto Mónica se prepara para marcar la "boleta única".

Así fue que con el cambio de metodología la expectativa estaba puesta en si sería un éxito o fracaso. Pero, por suerte, todo salió bien. Desde temprano, los jóvenes designados para encontrar a los votantes fueron recorriendo fila a fila cada sector del teatro para anunciarles a “designados” que habían sido escogidos para votar.

El proceso era simple: los asistentes identificaban el número de butaca sorteado de su sector en cada fila y luego le pedían a la persona ubicada allí que mostrara el ticket para corroborar que correspondía con el asiento. En la mayoría de los casos los asistentes se mostraban sorprendidos al ser anunciados como los electores, luego de la breve explicación de la gente de la organización accedían con agrado al acto electoral. Es más, en más de una ocasión quienes no habían salidos sorteados pedían por la posibilidad de votar.

La edición 2024 de la Fiesta de la Vendimia puso en marcha un nuevo sistema de votación en el público. En la foto, Carmen elige a su soberana.

Qué dijeron los mendocinos sobre el nuevo sistema de elección de la Reina Nacional de la Vendimia

Carmen Ábrego tiene 70 y vive en Las Heras, es la segunda vez que asiste al Acto Central pero la primera que le toca votar para elegir a la Reina Nacional de la Vendimia. En diálogo con Los Andes, Carmen aseguró que “Me parece linda la votación, está bueno que participe la gente y ahora es más representativo. Lo veo muy organizado”, detalló. Además, cantó su voto: “Las Heras”.

Otro de los asistentes que pudo elegir a la nueva soberana fue Alberto Ricco (60), vecino de Guaymallén. Alberto emitió su voto de forma rápida y simple, y destacó que “Es mucho mejor, más democrático”.

Alberto remarcó que con el nuevo sistema “No puede haber errores, o si lo hay son muy pocos, además no hay privilegios”. Además, dejó una opinión sobre la consolidación de la candidata con el paso del tiempo: “La reina crece a medida que es elegida. Nadie es candidata dos veces”.

Por su parte, Mónica Chacón (51) es de Maipú y afirmó sobre el nuevo método de elección que “Me encantó, fue hermoso. Fue al azar y me encantó. Los chicos me explicaron y fue re fácil me gusta más como es ahora. Bien organizado, divino”.