Rocío Neila, de San Carlos, es la nueva Virreina Nacional de la Vendimia

Los sancarlinos confiaron en ella , Rocío Belén no los defraudó y es la flamante Virreina Nacional de la Vendimia.

Risueña, muy simpática y bailarina, asegura que es muy alegre la flamante soberana que a fines de enero fue coronada como reina de su querido San Carlos, durante la fiesta “Murmullos de la Nueva Vendimia” y representó al distrito Pareditas.

Con 20 años recién cumplidos, Rocío deberá organizar su vida como representante de la corona nacional y a la vez cursar el segundo año de abogacía, una carrera que se dicta en su departamento.

La candidata de San Carlos, Rocío Neila, baila folclore en las vendimias departamentales desde que tiene 12 años.

Bailarina folclórica y fanática

Su proyecto está orientado a promocionar el turismo de su departamento. “Tenemos zonas de San Carlos que son hermosas y que aún no están explotadas turísticamente”.

Lo mismo quiere hacer con la cultura sancarlina: difundirla y promocionarla. Asegura que ya comenzó a hacerlo a través de sus redes sociales y en cada charla en que participa.

Artista y fanática de Vendimia

Si hay algo que no es nuevo para la reina es pisar un escenario de Vendimia. Su amor por el baile folclórico comenzó a los seis años de edad y, desde los 12, baila en cada edición de la fiesta departamental. “Además de bailar en Vendimia también tengo mis medallitas provinciales”, asegura la sancarlina.

Rocío Neila es la reina de San Carlos 2024

De hecho, la flamante soberana nacional fue una de las más representantes que más bailó durante la noche de la Vía Blanca del viernes y durante el Carrusel del sábado por la mañana. Es que el paso del carro sancarlino,ornamentado con paisajes de viñedos, con el fuerte sancarlino en el medio, mostró a una reina muy alegre y dispuesta al baile en forma permanente.

Rocío se reconoce como una auténtica artista de San Carlos y dice que es tan fanática de la Vendimia que jura que el año pasado hasta bailó con un esguince en el pie y en contra de todas las sugerencias del traumatólogo. “¡Bailé vendada! Es que te preparás todo el año para ese día, para esa fiesta, que es única. Amo Vendimia”.

Hasta ahora y pese a su vasta trayectoria, Rocío no se ha presentado como bailarina en el casting provincial de Vendimia.

Cuando cumplió 18 años, edad en que se puede bailar en la Fiesta Nacional, justo la joven concluía su secundario y comenzaba una etapa nueva en la universidad, algo que la desanimó para enfrentarse a un nuevo desafío.

Pero sin duda, bailar en el teatro griego Frank Romero Day y seguir disfrutando, como lo hace, desde que es una niña, es su gran proyecto en un futuro no muy lejano.

La reina cuenta que dudó en presentarse como candidata departamental. Es que el 2023 fue un año teñido por la enfermedad y pérdidas familiares muy cercanas. Su abuela se enfermó, falleció un tío y luego un primo. Evaluaron en la familia la situación y finalmente decidieron su presentación.

Sexta corona

El departamento de San Carlos tiene un haber de cinco reinas nacionales. Stella Maris Laborde abrió la serie en 1974, Sandra Martelossi fue coronada en 1987; doce años después, en 1999 la sucedió María Milagros Lobello y la recordada Nuri Donantuoni en 2005. Cabe recordar que Nuri falleció en un accidente automovilístico en febrero de 2015.

El último reinado nacional para el pueblo sancarlino lo obtuvo María Laura Micames, en 2019.

Rocío Neila confiesa que es "muy mamera" y que extraña mucho a sus amigas.

Coronada de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, le preguntamos a cada candidata: ¿Cuál es el momento de su historia personal que la ha marcado? y ¿Qué sueña para su futuro?

“El tratamiento de radioterapia de mi abuela materna, Susana. Me marcó a mí y a toda la familia. Creo que el año pasado fue muy difícil para toda la familia. Mi abuela se enfermó y además falleció su hermano y su nieto, es decir, mi primo Valentín. Fue muy difícil para todos. De hecho, una de las cosas más lindas que me pasó recientemente fue que me dieron mi banda de Vendimia con el nombre de primo Valentín bordado. Por eso no sabía si presentarme o no a la elección de Vendimia porque teníamos que estar preparados emocionalmente. Es mucha la exposición. Lo analizamos en familia y, por suerte, hoy todo lo que está pasando en esta vendimia nos trae felicidad.”

“Mi sueño, ahora, es igual que al de cualquier reina departamental: lograr ser Reina Nacional de la Vendimia. También sueño con recibirme de abogada y poder devolverles a mis papás todo lo que me han dado.”

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-Sin duda, Grace´s Anatomy. ¡La vi tres veces! Y eso que es larguísima. Creo que ya van por la temporada 19, aunque las últimas dos no las vi porque el año pasado tuve menos tiempo con la facultad. Me encanta esa serie. Durante la pandemia la vi por horas, no me cansaba.

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-A ver…. (se toma unos segundos para chequear cuál es esa canción que encabeza su lista). Mirá, justo tengo acá la canción “Original” de Tini (Stoessel) y Emilia. Pero me gusta cualquier canción de Tini.

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-Está mal decirlo, pero soy adicta a las redes y al celular (se ríe). Prefiero Instagram y TikTok. No sé cuánto estoy en la pantalla, pero te puedo decir que es permanente. Creo que me daría un infarto saber cuánto estoy con el celular. Veo y posteo más en Instagram, pero soy de la generación que en la pandemia vio nacer la red social Tik Tok. ¿Qué subo? Y… muchas fotos mías. ¿Viste que, por ahí, subís fotos “beboteando” en Instagram? (se ríe a carcajadas). Bueno, ahora no, hay que cuidar más la imagen.