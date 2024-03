Mendoza celebró su fiesta “Coronados de historia y futuro” e hizo historia con la nueva Reina Nacional de la Vendimia

Agostina Saua es la nueva Reina Nacional de la Vendimia, quien representó a Ciudad de Mendoza, como Virreina Nacional de la Vendimia fue coronada Rocío Neila, de San Carlos. Son las sucesoras de Ana Laura Verde, reina nacional de la Vendimia 2023, y de Gemina Navarro, la virreina.

Recibieron 66 y 50 votos, respectivamente.

Agostina Saua representante de Ciudad de Mendoza, se coronó Reina Nacional de la Vendimia 2024 y lleva por primera vez la corona al departamento. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Agostina se había posicionado como una de las favoritas en la previa y de hecho, la comuna se había anticipado a asegurar que sería la primera soberana nacional del departamento. Así fue. La candidata cosechó una notoria diferencia de voluntades desde el inicio de la elección.

La nueva soberana tiene 23 años y es profesora de Inglés mientras que Rocío estudia Abogacía.

“No tengo palabras para describir lo que siento lo que significa vendimia para mi y la Ciudad de Mendoza, es un honor representar a Mendoza, nuestros orígenes, nuestra cultura quiero agradecer a los turistas que nos visitan año a año y que comparten con nosotros (...) quiero decirle a la Ciudad de Mendoza que hicimos historia y pudimos coronar a la primera Reina nacional de la Vendimia (...) gracias a cada uno de los mendocinos por seguir haciendo historia”, dijo Agostina tras ser coronada.

Rocío Neila, representante de San Carlos, fue coronada Virreina Nacional de la Vendimia 2024. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

La virreina también dirigió las primeras palabras a su pueblo: “Gracias por darme la oportunidad de representarlos, no saben lo feliz y orgullosa que me sentí de representar a mi San Carlos querido, que me vio nacer y convertirme en la mujer que soy, mi propósito es revalorizar lo que es nuestro, nuestra identidad, el turismo y la fiesta máxima”.

La elección y coronación de las soberanas se realizó tras el estreno del espectáculo “Coronados de historia y futuro”, dirigido por Pablo Perri. Fue ante unos 30.000 espectadores que se emocionaron, aplaudieron, disfrutaron y vivaron candidatas en un evento que congregó a mendocinos y turistas y forma parte ineludible de la agenda cultural mendocina.

Es que el Teatro Griego, como cada Acto Central, se encontraba a pleno, lo que contabiliza 20.000 personas. Pero a ellas se sumaron como espectadores quienes optaron por ver la fiesta desde los cerros, un entorno que ya es tradición y cuenta con una cultura propia. Desde allí se estima que la vieron unas 10.000 personas más.

Fueron esas almas las que llenaron de vida ese teatro que despierta cada Vendimia, para festejar la cosecha mendocina, para brindar por el vino nuevo y celebrar las bondades de la tierra y las manos trabajadoras.

Mendoza 02 de marzo 2024 Vendimia 2024 Ensayo y Backstage del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia 2024. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

No cabía un alfiler entre las gradas que habían comenzado a llenarse desde temprano, cuando los invitados al festejo comenzaron a llegar sin olvidarse de ninguna tradicional costumbre. Familias, amigos, heladeritas, sanguchitos, algunos con copas para saborear el vino que ameritaba la ocasión. Las niñas con la corona que resguarda el sueño de ser la próxima algún día, las risas, el clima distendido, los encuentros, la pasión por la fiesta y el departamento, que algunos trajeron intactas tras varios kilómetros de viaje.

No podía faltar ningún ingrediente en el encuentro popular afianzado en la identidad local mendocina y que. sin dudas. se siente en la energía que despide cada espacio de ese teatro que revive cada Vendimia.

Mendoza celebra el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024 con el espectáculo “Coronados de historia y futuro”. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Por eso, por acá y por allá entre el público también se congregaron las infaltables hinchadas, que traían la ilusión de la corona para su departamento. Fueron ellas las que le aportaron al ambiente el típico sonido vendimial; bombos, vuvuzelas, gritos, y aplausos, todo fue válido para hacer llegar hasta el escenario su apoyo. Carteles y banderas con el nombre de la candidata favorita, globos y elementos iluminados le aportaron el color propio de ese encuentro que ocurre una vez al año.

Se “palpita” la Vendimia, se suele decir. Y ciertamente ese teatro, la gente que lo habita esas horas y el clima que se genera, dan esa sensación que se vuelve experiencia. Justamente es lo que hace que, como cada año, hayan llegado turistas desde diversos puntos para sumarse al festejo y que se vayan con las valijas cargadas de la emoción que les generó.

El Acto Central, fue la primera de tres noches en que la puesta se puso en escena. Luego vendrán las repeticiones, hoy y mañana. A diferencia de éste, cuando se eligen las representantes vendimiales, en las siguientes ocasiones habrá espectáculo musical con artistas invitados.

Previa y espectáculo

En la previa, a la espera del momento culmine, el escenario fue para varios artistas mendocinos. Las actuaciones fueron intercaladas con momentos de diálogo entre los responsables de la locución y animación del momento y el público que llegó temprano. Es que muchos prefieren evitar las largas filas que se forman en el ingreso al teatro y esta vez no fue la excepción.

A las 21.45 se dio inicio a la fiesta, con la presentación de las 18 candidatas departamentales y luego se presentó el espectáculo “Coronados de historia y futuro” con la dirección de Pablo Mariano Perri y guión de Silvia Moyano. Los locutores a cargo de la presentación fueron Laura Carbonari, Daniela Galván, Rebeca Rodríguez Vignolo, Eduardo Ripari, Heber González y Julián Chavert.

Así, fue que anoche los sueños de varios se hicieron realidad. Es que además de las soberanas que vieron cumplido su anhelo, para Perri fue su estreno como director de un Acto Central.

El artista oriundo de San Martín y apasionado de la Vendimia mucho había asegurado que era algo que soñaba, incluso desde niño. Para él, tal cual aseguró, fue un sueño cumplido.

Será por eso quizás que el personaje principal, un orfebre, vuelve a su infancia en un recorrido onírico por su historia, atada a la del pueblo. El personaje fue desafiado a construir un objeto que representara a su pueblo.

Es que, según había descrito el equipo, la obra es una invitación a reflexionar acerca de algunos interrogantes en torno a elementos esenciales de la identidad mendocina.

Antes del espectáculo, Perri aseguró que lo que buscó fue llevarle alegría a la gente. Efectivamente, se trató de una puesta en la que se jugó mucho con el color y la iluminación, sin cuadros que bajaran demasiado el tono.

Color, hinchadas y pancartas del público en las gradas del teatro griego Frank Romero Day en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Para lograr el desafío, Pedro emprende un viaje hacia el pasado y el futuro, se encuentra con sus raíces vendimiales, y en el recorrido se pone en evidencia cómo el pasado, las experiencias, nos construyen y dan sentido a nuestra identidad.

En su camino encontró 3 personajes que lo interpelaron en cuestiones como la necesidad de perseverar frente a las dificultades y la vigencia de los valores populares. El insomnio, la incertidumbre y la inspiración cobraron vida en tres enormes marionetas que estuvieron presentes gran parte de la puesta.

El concepto que el equipo artístico ha querido transmitir es que “todos somos un poco orfebres: tenemos en nuestras manos la posibilidad de construir la obra más bella, que es nuestra propia vida y la de los que comparten nuestro camino”. Apuntó a recuperar los elementos que conforman la identidad del pueblo mendocino y referir la fortaleza de este frente a las vicisitudes que atraviesan a todos.

La puesta estuvo estructurada en 11 cuadros y un preludio, dividida en 4 actos.

Más de 1.000 artistas se desplegaron por los 3.700 m2 de escenario, distribuidos en 5 niveles: 2 en el centro a los que se sumó el de la orquesta y rampas llevaron a otros dos escenarios laterales en el nivel superior.

Esta vez, los músicos ganaron protagonismo en relación a ediciones anteriores, cuando han tenido menos visibilidad ubicados en un lateral. A los 50 músicos mendocinos que tuvieron a cargo esta parte sustancial del espectáculo vendimial se les dio un lugar de privilegio y fueron ubicados por primera vez en el centro de la escena, en la parte superior. Incluso detrás suyo también había una pantalla que les otorgaba color y un particular atractivo.

La puesta tuvo música 100% en vivo, de la cual 65% es inédita.

En varios cuadros se apeló al recurso de la pirotecnia fría que siempre resulta efectivo para dar espectacularidad.

Condicionados por un contexto socioeconómico complicado, los festejos departamentales, así como el central, han tenido en cuenta una puesta austera, lo cual se vió reflejado en el ahorro de recursos y la reutilización de lo disponible.

Así, se usaron 250 piezas de utilería restauradas y 60 % del vestuario fue reciclado de fiestas anteriores.

Además, se usaron 212 m2 de pantallas. Ese recurso tecnológico ha ido ganando terreno en los espectáculos vendimiales como complemento del relato. Incluso, sobre todo este año en que se busca austeridad, ha permitido en las celebraciones vendimiales darle más participación como escenografía para limitar el uso de otros elementos. La puesta apeló a una pantalla central de 8 metros de alto y 2 laterales. La utilería fue sobre todo menor.

Como no podía ser de otro modo, no faltaron las cajas lumínicas, propias de los espectáculos vendimiales y declaradas patrimonio provincial. El despliegue de este recurso abarcó 562m2 y tuvieron claro protagonismo, incluso extendiéndose ampliamente hacia los laterales lo que amplía la ya enorme boca del escenario. Sin embargo, en muchas ocasiones se perdió lo que se desarrollaba en los dos escenarios laterales .

Se trató de un relato guiado por una voz en off, como si fuera en cuento, en el que no estuvieron ausentes cuadros típicos como el agua, los pueblos originarios, el General San Martín y su ejército, el aporte de las diversas comunidades migrantes y la cosecha.

En equilibrio, no hubo cuadros que destacaran demasiado sobre otros en cuanto al impacto, quizás el de los pueblos originarios tuvo como particularidad un derroche de color y energía y el del tango sorprendió con lineas iluminadas en los trajes, lo que sorprendió a los espectadores. El público se sumó con palmas a los bailes, aplaudió entusiasta todos los cuadros, especialmente el de San Martín, el del vino nuevo y el tango. Por supuesto, como siempre, el cuadro de la Fe suscitó la emoción, hubo pañuelos blancos, la gente aplaudió la aparición de la Virgen de la Carrodilla y la recibió de pie.

Quizás la parte más espectacular se guardó para el final, que suele impactar con el malambo y el despliegue de artistas en el escenario. En este caso, con la particularidad de los trajes en telas plateadas y doradas, incluso los gauchos, algo rupturista en espectáculos de vendimia que suele apelar a lo más tradicional en este vestuario. En referencia a los metales que manipula el orfebre, esto le otorgó gran luminosidad al cierre.

La elección

Este año se hizo un cambio en la modalidad de la elección para evitar que los departamentos apelaran a estrategias que los favorecieran. Hasta el año pasado el público que lo emitía era sorteado en la previa según la terminación de su DNI, pero esta vez se dispuso que fuera según el número del asiento.

Se asignaron 300 votos en total, lo que implicó 20 votos menos que en 2023 mientras que fueron 236 los sorteados entre el público poco antes del inicio del espectáculo.

Otro cambio es que se dispuso que hubiera urnas a los costados de los sectores y se acercaran a quiénes habían sido seleccionados en vez de que estos se trasladaran, para evitar la aglomeración de votantes. Se realizó con boleta única. Además, se le dio voto al director de la fiesta.