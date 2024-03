Así se vivió la Vendimia de los Cerros: nuevas reinas y un gran show

Una vez más los cerros fueron el escenario alternativo de una Vendimia popular esta vez con el festejo número nueve y, como cada año, marcaron el reencuentro de los cientos de mendocinos que llegan con reposeras y canastas de comida a vivir la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Con el espectáculo Vendimia de cóndores y golondrinas, creación de Victoria Herrera, dirección artística de Vicente Mamani y libreto de Adrián Carreño, se realizó esta tradicional puesta en los cerros aledaños al teatro griego.

En esta oportunidad, contó con la sorpresa, de ser presenciada por el director del guion del acto central nacional Pablo Perri, quien se acercó en los cerros a las 18. En conversación con diario Los Andes comentó: “Primero yo nací acá, mi sueño surge acá cuando mi mamá me traía cuando era chico y a los 9 años, le dije que quería dirigir la fiesta que se veía allá abajo y ella me dijo que antes tenia que aprenderme las tablas”.

“Todo tiene su sacrificio y hay que ser perseverante, por lo que hoy poder acompañar a esta gente es algo que a mi me apasiona, donde nació mi origen y creo que hay que cuidar el origen, a nosotros como mendocinos y lo que nos identifica”, reflexionó el flamante director.

El ritual de cada previa al Acto Central se hace cada vez más concurrido debido a que se puede observar la Fiesta gratis y desde arriba, a las 18 de la tarde y aunque el cielo se presentaba con varias nubes, ya muchos asistentes estaban preparados con carpas, reposeras y cosas ricas para comer, con familia y amigos.

La Familia Zanni con las copas de vino listas en la previa de la Vendimia de los Cerros 2024. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Entre ellos, destacó la gran familia Zanni quienes eran de Godoy Cruz y Maipú, con visitas de familiares de España y se acercaron al lugar desde las cuatro de la tarde, con bebidas, cena y copas de vino para festejar. También la Familia Gatica, quienes asisten todos los años según como informaron, entre ellos estaba la primer reina de los cerros, Nancy Díaz y disfrutaron la tarde entre familia con pasteles fritos y sánguches de milanesa para la noche.

Además de la espera, que se pasa más rápido entre mates y charlas, también se realizó la tradicional elección de la Reina de los Cerros entre las asistentes a esa zona. Este año Lorenza Pómez, proveniente del Valle de Uco fue coronada Reina de los Cerros, Andrea Llovino como virreina y Verónica Zabate fue elegida princesa.

Las reinas de los cerros 2024, al recibir la corona agradecieron a Victoria por su labor, ya que confesaron estar viviendo un sueño el cual tenían pendiente.

Entre la gente, la hermana de la nueva reina de los cerros, la apoyaba y grababa en vivo para mostrarle a su madre que la miraba desde su hogar por la imposibilidad de subir los cerros y ambas lloraban emocionadas. Lorenza, de 68 años expresó su emoción con su discurso: “Agradezco a familia y amigos es un sueño de muy pequeña y por otros motivos nunca pude presentarme, fui la última inscripta y lograr esta corona y la responsabilidad ser la reina de los cerros es un orgullo hermoso”.

La Familia Gatica asiste cada año, entre ellos estaba Nancy Díaz, la primer reina electa en los cerros. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

VENDIMIA DE CÓNDORES Y GOLONDRINAS

El título de este año, Vendimia de cóndores y golondrinas, es una metáfora que grafica simbólicamente al cóndor como anfitrión y a quienes van llegando, como los golondrinas. Es una forma poética de describir la historia de Mendoza, homenajeando a quienes trabajan en la cosecha.

El show inicio por la tarde con una actuación de zumba, seguido de la presentación de las candidatas, y el inicio del espectáculo artístico, con el permiso de la reina saliente,

Pasadas las 20, se procedió a realizar el canto de votos, seguido de la coronación y traspaso de atributos, pero la fiesta siguió con un cierre musical que disfrutaron todos los asistentes.

La Vendimia de los Cerros 2024. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Los encuentros entre cóndores y golondrinas se han dado varias veces en nuestra historia, los huarpes con los incas y con los españoles, los criollos con los inmigrantes europeos y los mendocinos actuales con los migrantes limítrofes. Es decir, hubo quienes alguna vez fueron “cóndores” y otros “golondrinas”.

Los artistas que colaboraron en esta edición fueron Zumba con Mara, Ballet Aoniken, Centro Cultural Raíces, Grupo de Danzas Palenque, Danzas Libertad y Fraternidad Salay Mendoza.

Vicente Mamani, el director de la fiesta se contenta al ver llegar a los asistentes, además es la cuarta vez que la dirige. “Ahora ya viene gente a ver esto y después se va al acto central o a verlo a su casa, es algo que antes solo disfrutaba la gente de los cerros, por lo que para mí es una felicidad inmensa que me vuelvan a convocar”, comentó a este diario.

El director de la FIesta Nacional de la Vendimia 2024, Pablo Perri, participó de la Vendimia de los Cerros y aplaudió al director de ese festejo Vicente Mamani. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Vicente comentó que desde octubre que se reúnen para organizar la fiesta, que está creada con amor, predisposición y mucho esfuerzo, nadie cobra un sueldo, todo se hace por la colaboración y amor al arte. Vicente durante el año forma parte de su ballet andino donde hace su parte en pueblos originarios.

“Hacemos con la voluntad y bolsillo de cada uno, en esta ocasión nos han ayudado desde el Ministerio de Cultura, con sonido, habilitación y una pequeña merienda para los artistas. Mas allá de eso lo importante es que somos un aporte cultural de Mendoza y somos parte de la fiesta nacional de la vendimia y coronamos a la última reina antes de la fiesta”, cerró.

LA HISTORIA DE LA VENDIMIA DE LOS CERROS

Es una realización de autogestión entre hacedores y artistas sin fines de lucro, que cuenta desde su inicio con el reconocimiento de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza.

Desde 2015, por iniciativa de Victoria Herrera, una vecina de Maipú, la espera en los cerros se ameniza con una elección propia de una reina de los Cerros, que intenta reconocer el esfuerzo de esa mujer, madre de familia, que sube a los cerros a vivir a su manera, lo que sucederá sobre el escenario del Frank Romero Day.

“Este evento lo realizamos desde el 2015 y el foco es homenajear a las mamás para que cumplan su sueño, el cual muchas atrasan o no pueden concretar por diferentes motivos, yo les digo que no bajen los brazos, es un sueño que he tenido latente toda la vida y tuve la oportunidad de hacerlo”, expresó Victoria con gran emoción.

Con el paso del tiempo, este festejo fue creciendo, y con el aporte desinteresado de realizadores, escritores y artistas, la fiesta tiene un contenido y una puesta escena diferente cada año con un mensaje que trasmite su guión que es plasmado por los artistas, sobre un escenario natural, tal como lo son las laderas del Cerro de la Gloria.