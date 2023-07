Nora Vicario: “Esta semana Mendoza recibirá a 120.000 turistas”

Con el inicio de esta semana comienza también, oficialmente, uno de los grandes atractivos para el turismo de invierno. La razón es clara: se combinan durante los próximos siete días los recesos escolares en todo el país, luego de que se iniciara el 10 de julio este descanso en la mitad de las escuelas argentinas y se sumara el resto desde hoy.

Ante ese panorama, y luego de haber adelantado excelentes perspectivas para esta temporada, el Ministerio de Turismo de Mendoza espera días más que favorables para su movimiento de visitantes, especialmente, de los llegados desde Buenos Aires, que suelen tener a nuestra provincia entre sus destinos preferidos. La buena perspectiva tiene, incluso cifras previstas: según le adelantó a Los Andes la ministra de la cartera, Nora Vicario, “Mendoza espera recibir esta semana a unos 120.000 turistas”.

En el Teatro Plaza de Godoy Cruz, tuvo lugar un magnífico concierto sinfónico protagonizado por la Orquesta Barroca de Mendoza. En esta ocasión, la orquesta deleitó al público con brillantes interpretaciones de las melodías icónicas de las películas de Harry Potter. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En una entrevista con este medio, Vicario se entusiasmó no sólo con los buenos pronósticos de este segmento del receso invernal, sino con la recuperación y superación que ha evidenciado el turismo en la provincia tras el cimbronazo de la pandemia y sus restricciones.

–¿Cuál es el balance de esta primera semana de vacaciones de invierno en Mendoza?

–Esta primera semana de vacaciones en Mendoza, con vacaciones en todo Cuyo y también en Córdoba y Chile, estamos consolidando los datos positivos que habíamos proyectado, en vuelos, en llegadas, en hotelería, en el movimiento que tuvo la provincia de Mendoza. Habíamos proyectado que iban a venir más de 100 mil turistas y estamos sobre los 112.000, más o menos. La semana de vacaciones de invierno el ingreso per cápita ha sido de 16.000 pesos. El fin de semana con el que arrancamos teníamos un ingreso per cápita de 21.000, más concentrado en lo que es el casco urbano y el enoturismo. El casco urbano son los ejes gastronómicos de Ciudad, los shoppings para compras, y el enoturismo, porque las bodegas pusieron en su agenda las propuestas.

En el Teatro Plaza de Godoy Cruz, tuvo lugar un magnífico concierto sinfónico protagonizado por la Orquesta Barroca de Mendoza. En esta ocasión, la orquesta deleitó al público con brillantes interpretaciones de las melodías icónicas de las películas de Harry Potter. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

–Hubo un impulso más que especial para esa afluencia y fue el partido que disputaron Los Pumas y los All Blacks en Mendoza, ¿verdad?

–Poner un evento deportivo grande como ese en el inicio de vacaciones puso a nuestro destino bien en lo alto. Terminó provocando algo aspiracional, para gente que planeó ver el partido de los Pumas y quedarse un par de días más. Así, vino mucha gente de lugares aledaños y muchos de Buenos Aires. En el partido hubo 20 mil personas de afuera, con muchas familias, padres con hijos, grupos de amigos. Eso es distinto al público de vacaciones de invierno, que suele ser más familiar.

–A partir de esta semana que empieza se van a conjugar los recesos escolares de todo el país, ya que se incorporan jurisdicciones que aún no lo tenían. Entre ellas, Buenos Aires. ¿Cuáles son las expectativas?

–Proyectamos que para la próxima semana serán más turistas que los que llegaron en la semana que pasó, porque hablando con el sector privado, ellos tenían mayor proyección hotelera. La proyección del Observatorio Turístico coincide con la nuestra y es que vamos a superar los 120 mil turistas en Mendoza, con lo cual se va a superar la cantidad de visitas de la primera semana. Tenemos previsto un 85% de ocupación, pero seguramente se va a superar el 90%.

–Se han ido superando las cifras con el avance del año, ¿verdad?

–Tenemos buenos datos en general, gracias a lo que tenemos en ocupación en vuelos. El aeropuerto de Mendoza está muy bien, y la ocupación en vuelos es del 90%. Venimos con un ritmo de hace varios meses, siempre superándonos. Mayo superó los dos meses anteriores en visitas y junio superó a mayo. El último fin de semana de junio el aeropuerto tuvo el 93% de promedio de ocupación. Ahora estamos en un muy buen nivel. Estamos proyectando en Mendoza un destino para disfrutar todo el año. Este de las vacaciones inviernos igual es un momento especial: todo el sector turístico, de hotelería, de gastronomía y de transporte, lo viven muy intensamente. Pero nuestro objetivo es que Mendoza esté abierta los 365 días del año, con agenda cultural y oferta turística que sea atractiva dinámica, para responder a esa idea.

–¿Qué aspectos clave han sido recuperados tras la pandemia para que Mendoza siga posicionándose como destino turístico elegido?

–Lo clave de la pandemia in situ, que fue durísima para el sector turístico, fueron las decisiones tomadas en Mendoza para cuidar la salud y la economía, creando herramientas que permitieran trabajar con el sector en el programa Mendoza Activa o Enlazados, para la recuperación de la inversión. También se incorporó al sector en la profesionalización, la incorporación de nuevos rubros y la mejora de compromisos con la sustentabilidad, ampliando el enoturismo al turismo de naturaleza. Como las bodegas estaban abiertas a un turismo más allá de las degustaciones, se ampliaron las opciones a recorridos, cabalgatas y paseos en bicicleta. Mendoza certificó como destino seguro y mantuvo la promoción turística para que la marca Mendoza no perdiera visibilidad. Esto facilitó la creación de confianza, herramientas y promoción tanto durante la pandemia como en la pospandemia. Mendoza se destacó en este sentido. En junio de 2020, hubo un aumento del turismo interno, mientras que en Buenos Aires no era posible viajar. Esto hizo que el destino se consolidara como seguro y se adaptara a las nuevas tendencias de los turistas. El turista pospandemia busca experiencias al aire libre, en la naturaleza, alejadas de los entornos urbanos. En 2022, los turistas ya estaban en movimiento. En febrero de 2021, recibimos turistas nacionales, y en 2022 llegaron los internacionales, encontrándose con un destino sumamente fuerte, con propuestas innovadoras y un sector de enoturismo que superó las 200 bodegas abiertas, ofreciendo experiencias incluso reguladas para ampliar la oferta, como los atardeceres y el astroturismo, donde se disfruta del vino sin luz bajo las estrellas. Mendoza fue la primera provincia en legislar sobre el glamping, un tipo de alojamiento similar a un iglú pero con servicios de hotelería de tres a cinco estrellas. En 2023, se espera retomar el camino que se había iniciado en 2019, a pesar de la pandemia. El destino ha salido fortalecido, modernizado y adaptado al nuevo turista. El 67% del turismo internacional busca destinos sustentables, con experiencias dinámicas y la naturaleza como eje central.

–¿Qué significa para Mendoza haber sido elegida la Capital Iberoamericana de la Armonía Gastronómica, qué beneficios le traerá?

–Jerez, Oporto y Rioja estaban compitiendo, pero Mendoza se impuso por decisión unánime, por 15 votos, por el impulso que tuvo la gastronomía, de la mano del vino y del turismo. Esto significa que es una capital única en su tipo, de armonía gastronómica con el vino como protagonista. La armonía se refiere al crecimiento exponencial del enoturismo, que ha abrazado a la gastronomía. Y eso ha sido visto y es lo que ha distinguido la academia. En Mendoza hay 4.000 locales gastronómicos, 20.000 empleados gastronómicos. Mendoza ha recibido el World’s Best Vineyards por cuatro años consecutivos, tiene vinos premiados con 100 puntos Parker… Mendoza fue elegida capital del vino en 2008. Hay que fijarse en todo ese camino recorrido, un camino que Mendoza respeta e impulsa.