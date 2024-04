Prestadores turísticos ofrecen descuentos del 20 y 30% para la temporada baja

Mientras a nivel nacional, las cámaras del sector turístico se reunieron con funcionarios del Gobierno para ofrecer descuentos que motiven a los argentinos a viajar por el país, en la provincia está por lanzarse una nueva edición del Sale Mendoza. Representantes de la hotelería y la gastronomía plantearon que el nivel de reservas es normal para esta época del año, pero que han tenido que mantener los precios, lo que les ha restado rentabilidad.

Esta semana, el ministro del Interior, Guillermo Francos; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; y la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez; se reunieron con cámaras y asociaciones turísticas para acordar acciones público-privadas que incentiven el movimiento de viajeros durante la temporada baja, previa a las vacaciones de invierno.

A diferencia de las cuatro ediciones del PreViaje, que consistían en el reintegro del 50% de lo pagado para utilizarlo en nuevos productos turísticos, ahora habrá descuentos: del 20% en hotelería y del 30% en pasajes de larga distancia, además de financiación bancaria y promociones en pases de centros de esquí.

Por otra parte, desde el Gobierno nacional adelantaron que lanzarán Argentina Emerge, un programa de descuentos y ofertas, con campañas de promoción y posicionamiento, y una puesta en valor de los atractivos del país.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

La provincia también está trabajando con el sector privado en herramientas para fortalecer el turismo y la gastronomía, y el resto de los sectores que se benefician con la llegada de visitantes, como el comercio. Desde el Emetur detallaron que planean lanzar una nueva edición del Sale Mendoza con descuentos de hasta el 30% -en la anterior fueron del 30%-, en diferentes productos y ya hay más de 100 prestadores preinscritos.

La iniciativa surgió en las reuniones que autoridades del Ente Mendoza Turismo tuvieron con representantes de cámaras y entidades del sector. El Sale Mendoza anterior fue para el verano 2024 y terminó el 29 de febrero. Hubo 146.500 visitas en la página web www.sale.mendoza.tur.ar, un promedio de 5,8 ofertas vistas por usuario por día y más de 5.660 contactos a prestadores.

Menor rentabilidad

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), Edmundo Day, comentó que los Gobiernos, tanto nacional como provincial, están empezando a utilizar la capacidad que tienen de hacer publicidad en medios digitales y otros canales para estimular la demanda turística de una manera en que no podría hacerlo el sector privado.

De ahí que utilicen plataformas como Sale Mendoza o la anunciada Argentina Emerge, en las que cada prestador sube su propuesta. Consideró que falta un poco de desarrollo para que una vez que los usuarios se entusiasman con los descuentos, puedan llegar con mayor facilidad al establecimiento, con algún formulario o canal de Whatsapp. Pero resaltó que ese trabajo articulado entre el sector público y el privado resulta muy valioso.

En especial ahora, que el sector está atravesando una situación difícil, con la excepción de aquellos establecimientos que tienen una mayor afluencia de público extranjero; aunque reconoció que, aún en esos casos, tampoco es sencillo, porque el país se ha vuelto caro después de la devaluación. Los más complicados, señaló, son los que trabajan con el turista nacional, porque, por la inflación fuerte de diciembre y enero, no pudieron cambiar mucho los precios, para no espantar a quienes querían viajar, y no trasladaron a tarifas el impacto de esas subas en sus propios costos.

Day añadió que ya están teniendo que afrontar la importante suba en las tarifas de energía eléctrica, que el mes que viene empezarán a llegar las boletas del gas con aumento y que en junio habrá una recomposición salarial, ya que los sueldos de la gastronomía y la hotelería quedaron atrasados ante la inflación. Estos tres incrementos, señaló, van a golpear una estructura de costos que ya está muy ajustada porque no se han podido recomponer los valores.

Como contraparte, destacó que el movimiento turístico se ha mantenido y que la ocupación promedio está cerca del 50%. De todos modos, precisó que es muy clara la segmentación: los alojamientos 1, 2 y 3 estrellas tienen ese porcentaje, mientras que los 4 y 5 estrellas están más cerca del 70%. Esto provoca que, los que pudieron actualizar un poco más las tarifas son los que tienen mejor ocupación, mientras que los que han quedado con precios atrasados tienen un menor nivel de reservas, por lo que están más amenazados por las nuevas condiciones.

Sobre la participación en el Sale Mendoza, resaltó que la nueva propuesta es que los prestadores ofrezcan descuentos de hasta el 30% mientras hasta ahora eran del 30%. Añadió que muchos están haciendo cuentas, para determinar qué margen de bonificación pueden ofrecer ante este contexto complejo, pero entendiendo también que se necesita que haya trabajo.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Sobre todo, porque, además, al haberse apreciado el peso, volvieron las colas de mendocinos que viajan a Chile, la gente de Buenos Aires está yendo a Uruguay y está habiendo una fuerte venta de pasajes para vacacionar en Brasil. Es decir, que la situación de unos meses atrás, cuando los habitantes de países vecinos venían de compras a Argentina, se revirtió. Asimismo, indicó que está empezando la primavera en el hemisferio norte y eso hace que los visitantes extranjeros ya no viajen tanto al sur. “Se viene un invierno un poco más difícil”, lanzó Day.

Adrián González, gerente del Hotel MOD, explicó que mayo y junio son los meses más críticos para el sector turístico, pero que el movimiento en la empresa se ha mantenido en el mismo nivel que otros años; es decir, no ha habido una mejoría ni un desmejoramiento. Y añadió que no ha escuchado a sus colegas plantear que los niveles de ocupación sean críticos (participa en asociaciones y cámaras).

Sumó que el extranjero sigue viniendo a la provincia, aunque tal vez se resintió un poco más la llegada del viajero “low cost”, pero resaltó que las frecuencias aéreas se han mantenido y los vuelos están llenos. También se ha reactivado, precisó, el turismo corporativo.

Además, hay dos fines de semana largo en junio: uno de tres días, porque el 17, del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, cae en lunes; y otro de cuatro días, ya que, el 20, del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, es jueves y se estableció como feriado con fines turísticos al viernes 21.

Consideró que lo que frena los viajes de los argentinos es la incertidumbre y no saber qué va a pasar con el dólar en los próximos dos meses. Como hoy hay un poco más de estabilidad en ese sentido, hay quienes se animan a hacer esa salida. En cuanto a la nueva edición del Sale Mendoza, indicó que todas las acciones de promoción son positivas.