Uspallata quedó “colapsada” por turistas que iban a los centros de esquí

Las malas condiciones del tiempo en la cordillera, con temperaturas muy bajas y fuertes ráfagas de viento blanco que afectaban a la visibilidad, plantearon un escenario riesgoso para el tránsito interno e internacional, tal como se había anunciado. Hasta la noche de este miércoles no se había anunciado qué iba a pasar con el paso internacional Cristo Redentor, pero los modelos meteorológicos indicaban que podía haber una mejoría y darse la habilitación este jueves, aunque del lado chileno al que le correspondía el turno, de acuerdo al cronograma.

Como consecuencia del cierre intermitente que se dispuso el martes hasta las 13, un grupo de turistas quedó demorado en Uspallata a la espera de poder subir a los centros de esquí y parques de nieve, uno de los atractivos por excelencia de la temporada. Por esta razón, ayer aumentaba la preocupación y la incertidumbre de los prestadores turísticos en los distintos puntos, quienes pedían que se diferenciara el turismo del transporte de cargas internacional.

La Villa de Uspallata es el punto donde podían aguardar a la espera de definiciones para emprender camino y llegar hasta los distintos espacios de recreación, como Penitentes y Los Puquios, cuyos prestadores llevan cinco días sin poder trabajar de un total de 15, que son los fuertes de la temporada alta en invierno.

El prestador turístico de Alta Montaña Mario González dijo a Los Andes que en Uspallata “es muy importante la cantidad de vehículos particulares y de traffics que están aguardando que se abra el camino interno para el turismo”.

“A la hora de tomar decisiones se debería diferenciar el turismo del tránsito internacional para permitir que la gente que hizo sus reservas las pueda utilizar y no pierda días de vacaciones”, opinó González.

El emprendedor estimó que hay, al menos, 200 camas que fueron contratadas por visitantes que no pueden llegar a Las Cuevas y Penitentes.

A medida que pasan los días y se diluyen en estos 15 días de vacaciones, crece la preocupación de los prestadores turísticos, desde los que gerencian los parques de nieve hasta quienes venden alimentos en las despensas de Penitentes.

“Entendemos que debería haber otra modalidad un poco más coherente y más inclusiva. Acá hay un grado de discriminación que se le está haciendo al turismo respecto de lo que pasa con el transporte internacional. Una cosa es lo que determina Chile y otra es la del turismo interno”, se quejó González.

Miriam, pobladora y comerciante de Polvaredas, cuestionó el tiempo que se está perdiendo para trabajar y las consecuencias para Mendoza como destino turístico. En el mismo sentido opinó Gabriela Guerra, vecina y prestadora de Penitentes: “Estamos quedando muy mal con la gente que nos contrató y que no puede llegar. No quedan muchos días y es una gran inversión la que se hace para tener todos los servicios y la mercadería para vender al turista que, finalmente, no llega”.

A las consecuencias y al impacto económico hay que sumarle la escasez de nieve y que a las pocas precipitaciones se las llevan el viento de la montaña y la lluvia. Esto también implica una desventaja, como manifestó Leonardo Mayorga del Parque de Nieve en Aconcagua. “Ayer (por el martes) pudimos trabajar, pero no estábamos cobrando el ingreso porque no hay tanta nieve. Después de cuatro días, hicimos uno y hoy paramos. Estamos hablando de pérdidas millonarias para nosotros”, se quejó.

A la espera de la reapertura

El coordinador del paso Cristo Redentor, Daniel Galdeano, aseguró que, producto de las nevadas y el mal tiempo y priorizando la seguridad, no se iba a poder transitar a los centros de nieve. La medida se dispuso el último martes, luego de un análisis con las autoridades de Chile y Argentina.

A partir de esta decisión y el corte de tránsito de uno y otro lado de la cordillera que se hizo a las 13 del martes, unos 400 camiones quedaron en tránsito en la destilería de Luján de Cuyo ya que no alcanzaron a pasar. Galdeano aclaró que no son los que estuvieron varados 18 días, sino que son nuevos transportistas que estaban en viaje y se encontraron con esta contingencia.

Según se informó, alcanzaron a cruzar la cordillera 400 transportistas extranjeros y locales y 32 colectivos.

Galdeano indicó que se está analizando con las autoridades chilenas si se hará una reapertura del Paso este jueves, pero el sentido de circulación no le tocaría a Argentina, sino al vecino país. “A medida que vayan llegando los camiones se van a ir reubicando, pero no nos acompaña el tiempo porque las nevadas son muy intensas. En Argentina, estamos trabajando para ver si se puede pasar el día viernes. Lamentablemente, la naturaleza nos dijo que hoy tenía que nevar”, opinó Galdeano, en referencia al panorama de ayer.

Respecto de los camioneros que están aparcados, el coordinador insistió que las condiciones no están dadas para habilitar el camino y se debe garantizar la seguridad.

Mientras tanto, se supo que un sólo micro que iba a Chile tuvo que retornar porque no alcanzó a pasar al país vecino y los pasajeros volvieron a los alojamientos en donde estaban. Ayer no hubo gente esperando en la terminal de ómnibus para viajar.

Mejoras en el tiempo

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas realizado por el meteorólogo Carlos Bustos, este jueves y hasta el sábado va a mejorar el tiempo y es probable que se habilite el corredor internacional.

“A partir del jueves mejoran las condiciones meteorológicas. El sábado nuevamente estará inestable, con nevadas por ahora no intensas”, explicó ante la consulta de este diario.

El pronosticador independiente Fernando Jara coincidió en que continuarán las bajas temperaturas propias del invierno, registrándose una disminución de las precipitaciones en Alta Montaña.

“Para hoy tendremos un cielo parcialmente nublado, hará frío durante la mañana con un grado de mínima y una máxima con leve ascenso, que llegará a los 11 grados. Mañana tendremos poca nubosidad, muy frío durante la mañana con heladas. Una mínima de un grado bajo cero y una máxima en leve ascenso, de 15 grados”, analizó.

“El día sábado habrá condiciones similares: algo nublado, poco cambio en los registros térmicos, una mínima de un grado bajo cero y la máxima de 14, con leve ascenso de la temperatura”, concluyó Jara.

