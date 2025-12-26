Metrotranvía: con demoras, el Gobierno redefinió cuándo estarán operativos los 25 paradores inteligentes

Metrotranvía de Luján al aeropuerto: la Provincia giró más de 500 millones al sistema de paradores inteligentes

La transformación del servicio del metrotranvía con la implementación de los paradores inteligentes estará concluida en abril o mayor. Para esa fecha, la subsecretaría de Transporte de Mendoza espera tener los 25 paradores que tiene la traza de este servicio público. Se trata de una extensión de la expectativa inicial ya que a inicios de septiembre esperaban que en marzo estuvieran operativos con los cambios implementados.

La apuesta apunta a mejorar la experiencia de los usuarios y elevar los estándares de seguridad y calidad del servicio en el Gran Mendoza.

Actualmente hay 10 paradores ya listos , que han completado la metamorfosis y ahora son “inteligentes”.

Además hay tres más a los que se les ajustan los últimos detalles y estarán a punto pronto por lo que en breve sumarán 13, más de la mitad. Se trata de Piedra Buena, Alta Italia y Godoy (en Las Heras)

En tanto, hay 4 más que están en plena obra: Godoy Cruz, Burgos, Maza y Avellaneda.

Los cambios en el servicio

Este proyecto representa una inversión aproximada de $250 millones por parador. Las nuevas paradas tienen molinete antiasalto, terminales de validación de carga y sistema de videovigilancia. Se da en el marco del plan de modernización del sistema de transporte público. Actualmente, el Metrotranvía transporta alrededor de 400.000 pasajeros mensuales, y se proyecta que, una vez finalizada la obra, ese número se quintuplique para alcanzar los 2 millones de usuarios por mes.

Parte d elas mejoras del sistema es que permiten abonar el pasaje con tarjeta SUBE, tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales mediante NFC y pago con códigos QR, al igual que los colectivos.

Mejoras: un servicio más rápido

El subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego, destacó en diálogo con Los Andes, el impacto positivo que vienen teniendo las mejoras implementadas en el Metrotranvía.

Según explicó el funcionario, la puesta en funcionamiento de los paradores de preembarque inteligentes ha sido clave para optimizar la operatoria del sistema. “En el Metrotranvía los paradores de preembarque inteligentes son 25. En la traza actual ya hay 10 en funcionamiento y el resto se están instalando”, precisó.

“Esperamos que en abril o mayo estén todos instalados, ahí vamos a poder medir el impacto total en las transacciones del Metrotranvía”, explicó.

De todas formas, Borrego remarcó que, en esta primera etapa, ya se observan mejoras concretas en la experiencia de los usuarios. “Hemos visto en primer instante una mejor fluidez al momento de abordar el Metrotranvía, porque el pago se realiza en el molinete. Entonces, cuando llega la dupla, todas las personas ya han pagado y pueden subir y bajar de forma mucho más ágil”, señaló. “Ya no es necesario que cada persona suba y pague al momento de ingresar, y eso le da mucha más fluidez al servicio”, recalcó.

A esto se suma un refuerzo en materia de seguridad: “Hemos mejorado también la seguridad con la instalación de cámaras”, agregó.

Pago del boleto

Uno de los mayores desafíos que presenta el servicio, es la evasión del pago del boleto.

Cada día, hay unos 34.000 pasajes que no se pagan en la totalidad del transporte público de Mendoza. La cifra corresponde al 4% promedio que deja de abonarse sobre las 850.000 transacciones diarias que se realizan en la provincia. Sin embargo, en el Metrotranvía es el quíntuple: allí la falta de pago puede llegar al 20%, con mayor cantidad de caos en las horas pico. Justamente fue uno de los motivos que impulsó los cambios y una de las mejoras más importantes que se esperan.

Parador Lugones: mejora "inteligente" en el Metrotranvía Parador Lugones: mejora "inteligente" en el Metrotranvía Prensa Gobierno de Mendoza

Consultado sobre la falta de pago, Borrego sostuvo que los resultados iniciales son alentadores. “Se ha mejorado el pago del boleto, ya que el sistema hace mucho más complejo que alguna persona que no quisiera pagar pueda hacerlo. Con este sistema se le hace mucho más difícil”, aseguró.

No obstante, aclaró que los datos definitivos se conocerán una vez que la totalidad de los paradores esté operativa. “Los resultados finales de todo el sistema los vamos a tener cuando estén implementados los 25 paradores”, afirmó.

Por qué la gente elige el metrotranvía

Más allá de los números, Borrego subrayó que el servicio sigue ganando preferencia entre los usuarios. “Va mejorando el servicio y la gente opta por usarlo. En los casos en que la persona puede elegir entre tomarse un colectivo o el Metrotranvía, elige siempre el Metrotranvía”, afirmó.

Entre los motivos de esa elección, el subsecretario destacó la previsibilidad de los tiempos de viaje. “El Metrotranvía circula por una traza de uso exclusivo y los semáforos están sincronizados en función de su paso, lo que nos asegura los tiempos de viaje con mayor certeza”, explicó. Y contrastó: “Un colectivo, si se encuentra con una manifestación, un choque o algún imprevisto, no puede mantener su tiempo de viaje. En cambio, el Metrotranvía es mucho más sencillo y confiable. Ese es uno de los puntos por los que la gente lo elige con mayor frecuencia”.