Ola de calor: dos departamentos de Mendoza, entre las ciudades más calientes del país

Según el Servicio Meteorológico Nacional, ambas localidades mendocinas integraron el "top 10" de temperaturas más altas, con picos superiores a los 37 grados.

A las 16:00 hs, la localidad de San Martín se ubicó en el tercer puesto del ranking nacional con una temperatura de 37.3°C y una humedad del 21%. En ese mismo registro horario, la ciudad de Mendoza ocupó el séptimo lugar al registrar 35.3°C, compartiendo el mismo porcentaje de humedad que San Martín.

ranking de temperaturas

El intenso calor persistió en la región a medida que avanzaba la tarde. A las 17:00 hs, la capital mendocina se mantuvo dentro de las zonas más calurosas de la Argentina, posicionándose en el quinto escalón del ranking con una marca térmica de 34.7°C. En esta franja horaria, el ranking lo lideró la localidad de Viedma en Río Negro, con 38°C.

Mientras que otras ciudades del país también registraron temperaturas críticas como Santa Rosa (La Pampa) con 39.2°C a las 16:00 hs y Viedma (Río Negro) liderando el ranking de las 17:00 hs con 38°C.

Qué se espera para los próximos días

El sábado está prevista una jornada donde descenderá la temperatura, pero persistirá el calor. La máxima será de 33°C y la mínima de 23°C.

Mientras que el domingo anticipan una jornada con calor sofocante y tormentas aisladas hacia la noche. La máxima alcanzará los 36°C y la mínima será de 19°C.

Para el lunes continuarán las altas temperaturas y están previstas tormentas aisladas. La máxima será de 37°C.

