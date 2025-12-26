Ola de calor: dos departamentos de Mendoza, entre las ciudades más calientes del país

Según el Servicio Meteorológico Nacional, ambas localidades mendocinas integraron el "top 10" de temperaturas más altas, con picos superiores a los 37 grados.

La provincia de Mendoza se convirtió en uno de los focos de calor extremo durante la jornada de este viernes 26 de diciembre, de acuerdo con el ranking de temperaturas que elabora el Servicio Meteorológico Nacional.

A las 16:00 hs, la localidad de San Martín se ubicó en el tercer puesto del ranking nacional con una temperatura de 37.3°C y una humedad del 21%. En ese mismo registro horario, la ciudad de Mendoza ocupó el séptimo lugar al registrar 35.3°C, compartiendo el mismo porcentaje de humedad que San Martín.

ranking de temperaturas El intenso calor persistió en la región a medida que avanzaba la tarde. A las 17:00 hs, la capital mendocina se mantuvo dentro de las zonas más calurosas de la Argentina, posicionándose en el quinto escalón del ranking con una marca térmica de 34.7°C. En esta franja horaria, el ranking lo lideró la localidad de Viedma en Río Negro, con 38°C.

ranking de temperaturas Ranking de temperaturas a las 17 Mientras que otras ciudades del país también registraron temperaturas críticas como Santa Rosa (La Pampa) con 39.2°C a las 16:00 hs y Viedma (Río Negro) liderando el ranking de las 17:00 hs con 38°C.

Qué se espera para los próximos días El sábado está prevista una jornada donde descenderá la temperatura, pero persistirá el calor. La máxima será de 33°C y la mínima de 23°C.