Alertan por el riesgo de golpe de calor en perros y gatos: cómo cuidar a tus mascotas

Con máximas que superan los 35 grados en numerosas provincias, especialistas y organismos advierten sobre los peligros que enfrentan perros y gatos durante las jornadas de altas temperaturas, detallan los síntomas de alarma y refuerzan las medidas de prevención necesarias para proteger su salud.
El golpe de calor se produce cuando los mecanismos naturales de regulación térmica de los animales no logran compensar el aumento de la temperatura ambiental. A diferencia de las personas, los perros y gatos no transpiran por toda la piel: solo lo hacen a través de las almohadillas de las patas y la nariz. En el caso de los perros, el principal recurso para perder calor es el jadeo, mientras que los gatos se refrescan mediante el acicalamiento y la evaporación de la saliva sobre el pelaje.
Desde National Geographic señalan que el pelo cumple una función aislante, por lo que no se recomienda rapar a las mascotas durante el verano, ya que también las protege de las quemaduras solares. En la misma línea, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires explicó que la sensación térmica que experimentan los animales depende de la llamada “temperatura efectiva”, que combina temperatura, humedad, ventilación y radiación solar.
Cuidados ante la ola de calor
Existen factores que incrementan el riesgo de sufrir un golpe de calor. Ambientes cerrados, escasa ventilación, falta de agua fresca, alta humedad y exposición directa al sol son condiciones especialmente peligrosas. Dejar a una mascota dentro de un vehículo cerrado puede resultar mortal en apenas quince minutos.
Los animales más vulnerables son los cachorros, los adultos mayores, aquellos con enfermedades previas, los obesos y las razas braquicéfalas, como bulldogs y bóxers en perros, o persas en gatos. También presentan mayor riesgo las razas de patas cortas y abundante pelaje, que permanecen más cerca del suelo caliente.
El ejercicio intenso, la digestión y situaciones de estrés elevan la temperatura corporal, por lo que se recomienda evitarlos durante los días de calor extremo. Reconocer los síntomas es clave para actuar rápido. Entre las señales más frecuentes se encuentran el jadeo excesivo, dificultad respiratoria, taquicardia, salivación, decaimiento, vómitos, diarrea, convulsiones, deshidratación y alteraciones neurológicas. En los gatos, el jadeo es considerado una urgencia veterinaria inmediata.
La prevención incluye garantizar agua fresca y limpia de forma permanente, ofrecer espacios ventilados y frescos, evitar paseos y actividad física en las horas de mayor temperatura y nunca dejar a los animales en lugares cerrados. También se recomienda humedecer el suelo, usar toallas mojadas y permitir que los perros refresquen las patas con agua.
Ante la sospecha de un golpe de calor, se debe trasladar de inmediato al animal al veterinario. Durante el traslado, puede mojarse con agua a temperatura ambiente y acercarlo a una fuente de ventilación, evitando el uso de agua fría o hielo. La atención profesional rápida es determinante para evitar daños irreversibles.
En un contexto de ola de calor que mantiene al centro y norte del país entre las regiones más calurosas del continente, los especialistas insisten en no subestimar estos cuadros y actuar con rapidez para resguardar la vida de las mascotas.