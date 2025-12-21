Alertan por el riesgo de golpe de calor en perros y gatos: cómo cuidar a tus mascotas

Las altas temperaturas que afectan a gran parte del país vuelve a poner en foco un riesgo grave para los perros y gatos: el golpe de calor.

Durante períodos de altas temperaturas, es clave asegurarles a los perros y gatos agua limpia y fresca, además de lugares aireados donde puedan protegerse de la exposición solar.

Con máximas que superan los 35 grados en numerosas provincias, especialistas y organismos advierten sobre los peligros que enfrentan perros y gatos durante las jornadas de altas temperaturas, detallan los síntomas de alarma y refuerzan las medidas de prevención necesarias para proteger su salud.

El golpe de calor se produce cuando los mecanismos naturales de regulación térmica de los animales no logran compensar el aumento de la temperatura ambiental. A diferencia de las personas, los perros y gatos no transpiran por toda la piel: solo lo hacen a través de las almohadillas de las patas y la nariz. En el caso de los perros, el principal recurso para perder calor es el jadeo, mientras que los gatos se refrescan mediante el acicalamiento y la evaporación de la saliva sobre el pelaje.

Desde National Geographic señalan que el pelo cumple una función aislante, por lo que no se recomienda rapar a las mascotas durante el verano, ya que también las protege de las quemaduras solares. En la misma línea, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires explicó que la sensación térmica que experimentan los animales depende de la llamada “temperatura efectiva”, que combina temperatura, humedad, ventilación y radiación solar.

Durante períodos de altas temperaturas, es clave asegurarles a las mascotas agua limpia y fresca, además de lugares aireados donde puedan protegerse de la exposición solar. Durante períodos de altas temperaturas, es clave asegurarles a los perros y gatos agua limpia y fresca, además de lugares aireados donde puedan protegerse de la exposición solar. Cuidados ante la ola de calor Existen factores que incrementan el riesgo de sufrir un golpe de calor. Ambientes cerrados, escasa ventilación, falta de agua fresca, alta humedad y exposición directa al sol son condiciones especialmente peligrosas. Dejar a una mascota dentro de un vehículo cerrado puede resultar mortal en apenas quince minutos.

Los animales más vulnerables son los cachorros, los adultos mayores, aquellos con enfermedades previas, los obesos y las razas braquicéfalas, como bulldogs y bóxers en perros, o persas en gatos. También presentan mayor riesgo las razas de patas cortas y abundante pelaje, que permanecen más cerca del suelo caliente.