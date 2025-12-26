Rescataron a una tortuga que era trasladada ilegalmente a Mendoza en un tour de compras

En un operativo conjunto entre el Ministerio de Energía y Ambiente y el Ministerio de Seguridad, se logró el rescate de una tortuga terrestre que era transportada ilegalmente desde Buenos Aires hacia Mendoza .

Persiste el calor y emiten alerta alerta amarilla por tormentas en Mendoza: a qué zonas alcanza

La intervención se produjo tras recibir una denuncia sobre una persona que intentaba ingresar al territorio provincial con un ejemplar de fauna protegida en un colectivo de pasajeros.

Según detalló Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre, la investigación preliminar indica que el infractor adquirió el animal en una feria informal durante un viaje de compras de indumentaria.

En una intervención de Policía de Seguridad Rural y la Oficina Fiscal, se interceptó el vehículo una vez que ingresó a la provincia , logrando identificar al responsable y poner a resguardo al reptil.

La persona involucrada quedó a disposición de la Justicia en carácter de aprehendida . Por su parte, la tortuga fue derivada al Ecoparque , donde especialistas veterinarios evalúan su estado de salud para determinar su destino definitivo.

Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, alertó que el tráfico ilegal no solo daña la conservación de las especies, sino que también "expone a la población a riesgos sanitarios innecesarios".

En este sentido, los expertos recordaron que estos animales pueden transmitir salmonelosis, una enfermedad bacteriana que provoca cuadros gastrointestinales severos. El riesgo es particularmente alto en niños, quienes suelen manipular a estos animales sin las medidas de higiene adecuadas.

Cómo denunciar

Las autoridades enfatizaron que la fauna silvestre no debe ser considerada mascota y que su captura, transporte y comercio están estrictamente prohibidos por ley. Para proteger el patrimonio natural, se insta a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los siguientes canales: