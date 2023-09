Los médicos aclaran que cobran una consulta particular, no un coseguro

La medida adoptada por los médicos mendocinos este viernes –que es cobrar $ 6.000 la consulta, como respuesta al conflicto que mantienen con obras sociales y prepagas– sigue generando una gran repercusión. En este sentido, el obstetra Cristian Palomba dialogó con Los Andes y expuso su parecer ante esta situación para aclarar lo que cree que puede generar malentendidos en la opinión pública.

El médico ofreció una explicación respecto a lo que podría cobrar realmente un médico por cada consulta, pero se abstuvo de hacer un cálculo promedio por la cantidad de variables que hay.

“No se puede hacer una cuenta en la que multiplicás el valor de la consulta por la cantidad de pacientes que atendés en un día. Eso es algo simplista que no refleja nuestra realidad como profesionales de la salud. Por ejemplo, gran parte de lo que vale la consulta va a parar a los costos fijos que tenemos. Si uno alquila, se va entre un 40% y 50% de lo que cobrás. Si el consultorio es propio, puede ser un 30%; hay gastos que contemplar como el alquiler, luz, gas, internet, insumos, secretarias, entre otros”, explicó.

A su vez, Palomba indicó que la cantidad de pacientes que un médico puede atender de forma diaria depende de muchos factores, entre ellos el centro médico o la especialidad a la que uno se dedique. “Hay especialidades donde podés dar turnos cada 15 o 20 minutos, pero hay otras en las que quizá ese tiempo es mayor, no se puede establecer un mismo criterio para todos. Hay médicos que trabajan durante la mañana en un hospital público y en la tarde en un consultorio”, acotó.

En la misma línea, una médica de la especialidad de Dermatología, consultada por este medio, también explicó que es muy difícil hacer un promedio de pacientes que se atienden por hora y, por ende, complicado calcular cuánto recibirán al cobrar la consulta a $ 6.000. “Es muy complicado ese cálculo, porque depende de si el paciente viene a cirugía, si es un paciente que está muy enfermo o no. Pero si hubiera que hacer un promedio, en general, yo puedo atender a dos como mucho por hora, a lo sumo tres”, contó.

Por otra parte, expresó otra realidad, muchas veces olvidada, según dijo. “Los pacientes faltan mucho, hasta un 30%, y por eso a veces se ponen más pacientes en las listas de turno. Cuando un paciente falta equivale a 0 pesos”. Además, dijo, “todos los médicos estamos colapsados con WhatsApp, porque además de la actividad de consultorio atendemos entre cinco y 10 pacientes por teléfono, gratis, todos los días”.

Consulta particular, no coseguro

Palomba, por su parte, también quiso dejar en claro que el cobro de este monto responde a una consulta particular y no a un coseguro: es decir que todos los pacientes son atendidos como particulares, más allá de contar con la cobertura de una obra social o una prepaga. “Esto no es un coseguro, porque no se logró instaurar esto por parte de prepagas u obras sociales. Por eso los profesionales tomamos la decisión de cobrar una consulta médica ética a $ 6.000 y entregarle una factura al paciente por la misma”, explicó.

Palomba insistió en otro de los puntos de la negociación con las obras sociales y prepagas, que es el tiempo de cobro por prestaciones y que piden se extienda a un máximo 30 días. “Hoy tardamos hasta 90 días en cobrar”, afirmó.

El problema que denuncian los médicos mendocinos no es exclusivo de esta provincia, y de hecho la decisión que tomaron acá ha repercutido en otras localidades, como Córdoba.

“La semana próxima habrá una reunión virtual en las que participarán cerca de 10 provincias, donde cada una contará su realidad ante esta situación con prepagas y obras sociales. Que médicos de distintas especialidades se hayan unido en este conflicto, demuestra que el problema es real”, adelantó Palomba.

Repercusión en el sistema público

Desde el Ministerio de Salud de la provincia admitieron que, tras la decisión de los médicos de cobrar en general la consulta a $6.000, la situación de los efectores públicos, sean hospital o centros de salud no ha recibido más cantidad de consultas. “Es normal”, dijeron desde prensa de ese organismo.

Ante una consulta previa, desde el Gobierno dijeron que el sistema “está preparado” para un eventual crecimiento en la demanda.