El 70% de los médicos mendocinos comenzó el cobro de consultas a $6.000

Los mendocinos que acudieron este viernes a una clínica o centro de salud privado vieron reflejado el valor de 6.000 pesos por la consulta médica a la que asistían, tal como estaba estipulado en la medida adoptada por los asociados al Círculo Médico de Mendoza (Cimesa), desde donde calcularon que hubo un 70% de adhesión de los profesionales a la medida

Los Andes realizó consultas en diferentes centros médicos y si bien no en todos pasa lo mismo, en varios ya dieron inicio al cobro de esta cifra por una atención médica. Los argumentos de este incremento son los que vienen pregonando los profesionales de la salud hace varias semanas y puntualmente tiene que ver con el bajo valor que afirman que perciben por prestación en un contexto de alta inflación.

“La mayoría de los médicos han seguido la medida y aproximadamente un 70% de los pacientes pagaron la consulta. Los pacientes que pagan un alto canon en la prepaga son los que más se quejaron de la medida. Pero en general todos estaban enterados”, confió a este diario el presidente de Cimesa, José Lodovico.

“Respecto a los prestadores, la forma de implementar la medida fue diversa. En algunos casos facturaba la misma unidad de prestadores y en otros, los médicos. Del arancel de 6.000 pesos, el médico por lo general se lleva el 70% del monto, el otro 30 queda para la institución. No hemos hecho una estadística completa de los datos porque son informales y además tenemos que esperar unos días para evaluar más adecuadamente la nueva modalidad”, añadió el galeno.

“En Córdoba la medida ha tenido en efecto semejante a Mendoza”, advirtió.

En dos clínicas de la Ciudad de Mendoza, como son la Godoy Cruz y San Lorenzo, los pacientes que recurren regularmente se toparon con un cartel que informaba que desde el 1 de septiembre el valor “ético mínimo” de la consulta será de 6.000 pesos durante la mañana y de 7.000 en la guardia.

Estos valores distan mucho de los “copagos” que deben abonar los afiliados de OSEP, según comentó el propio titular de la obra social, Carlos Funes. “A nuestra obra social no llegó ninguna notificación de corte de prestaciones médicas por lo que todo continúa igual, los afiliados sólo deben pagar 1.500 pesos de copago en cualquier especialidad y en cualquier punto de Mendoza. En el caso de las atenciones en guardias, tienen que abonar 2000″, aclaró.

En tanto, a diferencia de lo que sucede en clínicas privadas de la Capital, en el hospital Español de San Rafael admitieron que la atención es “normal” y que por el momento, los valores no han sido alterados.

“Seguimos cobrando los coseguros que están estipulados en el convenio con obras sociales y prepagas, acá los médicos no manejan dinero ni pueden cobrar de forma particular. Es más, en el caso de OSEP cuando emitís la orden te figura el valor del coseguro a cobrarle a la persona, no se puede cobrar más de lo que dice”, puntualizó un empleado de Administración.

Más allá de que la actividad es normal, desde el hospital sí expresaron que habrá una reunión de Comisión Directiva para tratar esta problemática entre los médicos y las obras sociales, porque la noticia llegó. “Allí se decidirá qué pasará en los próximos días”, contaron.

En primera persona

El obstetra Cristian Palomba, uno de los profesionales que adhirió a esta medida, relató cómo fue su día de trabajo ya con el valor actual de 6.000 pesos la consulta médica. “Seguimos trabajando, más allá del conflicto que existe. Se estableció este cobro ético y la gente ha entendido mejor la situación que prepagas u obras sociales. En mi consultorio tuve hoy entre un 25 y 30 por ciento de ausentismo, que estaría dentro de lo habitual”, comentó.

A su vez, el médico afirmó que no cree que el conflicto con las organizaciones de salud se extienda mucho en el tiempo. “Ha habido algunas reuniones, se acercaron ofertas y lo que nosotros también pedimos es acortar los tiempos de pago a 30 días o que desde prepagas y obras sociales blanqueen el cobro de un coseguro”, agregó.

Palomba también reconoció que no es lo mismo la negociación con una obra social más chica que con una más grande “porque la facturación es totalmente diferente”.

Quejas de la gente

Esta medida adoptada por los médicos que están asociados al Círculo ha traído cola en los usuarios porque al pago mensual que hacen de su cuota de obra social o prepaga, ahora deben sumarle estos 6 mil cada vez que acuden al doctor.

Una mujer que posee la obra social OSPE reconoció que tenía un turno agendado para este viernes y que tuvo que abonar la cifra mencionada para poder ser atenida por el médico. “Qué pasa si no tenés el dinero para pagar”, manifestó la paciente de una clínica de la capital provincial.

Otra queja frecuente de los mendocinos fue que les cancelaron turnos porque en la clínica donde tenían que ir a hacerse ver, hay una normativa que especifica que “los médicos no pueden atender de forma particular en este establecimiento y directamente no te atienden”.

Altas presiones

Desde el inicio de este conflicto, el clima entre los médicos, las clínicas y las obras sociales o prepagas se fue poniendo cada vez más tenso.

Una vez conocida la medida de cobrar la consulta médica a 6 mil pesos, en algunos centros de salud privados de la provincia comenzaron a notarse algunas presiones que, en determinados casos, se transformaron en amenazas verbales.

“A veces viene el dueño del lugar y te dice ‘si vas a cobrar esa cifra, te tenes que ir’, estas cosas están pasando en Mendoza”, reconoció un profesional de la salud quien pidió resguardar su identidad.

“Por el momento no ha pasado de que saquen a nadie pero estamos atentos y alertas a estas situación que tenemos que vivir”, añadió.

Los reintegros y las facturas

¿Qué pasa si a una persona le cobran los 6 mil pesos, puede pedir factura para reintegro? Esta pregunta fue una de las más frecuentes en este viernes y la respuesta la deben dar las autoridades de salud correspondientes.

En muchos de centros de salud privados respondieron que ellos son los encargados de emitir una factura, generalmente tipo C a consumidor final, para que el paciente pueda presentarla para un futuro reintegro en su prestador de salud.

Sobre los reintegros, quizá uno de los temas más engorrosos, todo dependerá pura y exclusivamente de las políticas de trabajo de cada obra social y/o prepaga. En el caso de Osecac, la obra social de los empleados de comercio, explicaron que si el afiliado se atiende en los poli consultorios propios, donde cuentan con la mayoría de las especialidades, no debe abonar ningún costo extra.

“En el caso de que la persona sea derivada por un médico nuestro para atenderse fuera de los poli consultorios, ahí se evalúa cada caso en particular para ver el tema de reintegros por el cobro que le haga el otro profesional, pero siempre debe existir la derivación. Hay casos que el afiliado decide ir directamente por su cuenta a otro médico que no sea de la obra social, ahí no hay posibilidad de reintegro porque no hay una derivación”, aclararon.

Consultas psiquiátricas

El aumento en el valor de las consultas médicas también depende mucho la especialidad que la persona elija. No es lo mismo pediatría o medicina clínica, que son quienes menor dinero reciben por parte de obras sociales y prepagas según denunciaron, que otras áreas más específicas como atención psiquiátrica.

En este caso, los profesionales ya están cobrando 8 mil pesos la consulta, aunque hay que aclarar que los valores de estas prestaciones siempre fueron mayores a otras especialidades.

Gabriel, un joven que vive en Junín pero se tuvo que hacer atender en Godoy Cruz, contó que tenía un turno para el miércoles por un certificado de apto psiquiátrico pero que la doctora se lo pasó para este viernes, por lo que tuvo que abonar 8.000. “Es una especialidad que cuesta conseguir a través de obras sociales así que no queda otra que pedir el reintegro”, afirmó.