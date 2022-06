Lo que se esconde tras la grasa abdominal: un escudo, autocastigo y más

La panza es mucho más que panza, la grasa que cubre el cuerpo es muchas veces un escudo, un escudo que pretende salvar, cuidar del ataque que viene de afuera y a veces de adentro de uno mismo. La panza es un síntoma, y como todo síntoma cumple una función.

Cuando alguien tiene una enfermedad infecciosa comienza a tener fiebre, la fiebre no es la enfermedad, la fiebre es un síntoma, la función de la fiebre es destruir las bacterias y los virus que están atacando al cuerpo.

Así también la panza, la grasa, el sobrepeso, cumple o cumplió en algún momento de la vida una función; puede ser una forma de hacer una denuncia, de mostrar un descontento, de exhibir lo que otros quieren que se calle, de exponer un problema familiar o incuso, social.

Dr. Flavio Calvo (MN: 66869). Dr. en psicología, docente, tallerista y autor.

Las funciones pueden ser muchas y muy variadas, van a tener que ver con la historia y el proceso de cada individuo. De todas maneras, hay algunas funciones que suelen ser habituales y que reflejan las luchas internas de muchos obesos.

Todo sucede a nivel inconsciente y es necesario un proceso de terapia y de trabajo interno para poder encontrar qué es lo que lo produce.

La panza como cinturón de castidad

En casos dónde alguna persona ha sufrido, o fue pasible de sufrir algún tipo de abuso sexual la panza puede cumplir una función de “cinturón de castidad”. Es una forma inconsciente de no ser deseable al otro, de que un otro no pueda sentir deseo o atracción.

Esto puede suceder especialmente en casos de obesidad mórbida. Con frecuencia, las situaciones de posible abuso sucedieron en la infancia, pero la gordura continúa, porque ese miedo aprendido quedó grabado en el inconsciente, y aunque ya no se necesita que la panza cumpla esa función de cuidado está ahí, porque el ser humano tiende a quedarse en zona de confort y teme salir a lo desconocido.

Muchas veces detrás de una panza, más allá de los problemas y tristezas que hay en ese cuerpo, hay silencios, secretos, historias no contadas, miedos enterrados que es necesario en algún momento poder visibilizar.

La panza como forma de alejarme de otros (Yo piel)

Hay muchos otros tipos de abuso, ya sean de violencia física o psicológica. En esos caso la panza también cumple una función, que es la de “crear distancia”. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, y es la parte del cuerpo visible, que marca el límite de una persona con el mundo exterior.

Conocé las verdaderas causas de la grasa abdominal

Cuando más piel tengo más se extiende ese límite que separa lo propio de lo externo. Generalmente, cuando no hay un buen vínculo con otra persona, por razones no muy claras, se lo expresa como “es una cuestión de piel”. Y es la piel la que muestra ese límite, la frontera con la que no se permite que otro pase.

La panza como forma de autocastigo

Hay tres roles en los que las personas suelen jugar sus juegos de poder y relación con el otro, son los roles de salvador, perseguidor y de víctima.

En ocasiones hay personas que quedan ligadas a un rol, al cual se fijan, como una manera de recibir esas “caricias seguras” de las que se habló con anterioridad. Muchas veces la panza, cumple esa función, la de ubicar al sujeto en un rol de víctima, en una situación en la que necesita ser ayudado, ser compadecido, ser cuidado.

La panza como forma de ser visible

Se habló anteriormente de la necesidad de caricias, de ser mirado, en ciertas ocasiones la panza cumple esa función, se convierte en una forma de no pasar desapercibido.

Sanatorio Allende

El reconocido psicólogo Abraham Maslow, al hablar del orden de las necesidades humanas, destacó la necesidad de reconocimiento como un elemento importante. Al ser una necesidad real, el reconocimiento es buscado de la forma en que se pueda conseguir, de manera consciente o inconsciente, se “el gordo” es una forma de ser reconocido en un grupo o en la propia familia.

En la panza hay mucho más que grasa y piel, hay historias, hay secretos, hay necesidades más profundas que quieren y necesitan ser contadas.