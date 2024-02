Llega el UPD: de qué se trata esta “tradición” estudiantil y qué advertencias hizo el gobierno

El inminente inicio del ciclo lectivo enciende las alarmas sobre el UPD, esta “nueva tradición” implementada por los chicos que inician el último año del secundario y tendrán su Último Primer Día.

La costumbre es pasar juntos la noche previa en algún salón o quincho, donde obviamente no se duerme, y luego trasladarse al colegio para llegar todos juntos.

El gobierno de Mendoza ya inició una campaña de concientización, por quinto año consecutivo, sobre cómo acompañar a los chicos en esta instancia. Viene advirtiendo hace tiempo sobre consecuencias no deseadas de las conductas que se generan en esas circunstancias. Es que suele haber música y alcohol y con ello a veces llegan los excesos y los desmanes. Por ello, desde el gobierno hasta generan operativos de control: es que advierten que se trata de menores y no deberían consumir alcohol, pero además, buscan detectar las que consideran fiestas clandestinas, en tanto se alquilan lugares pero el evento no está declarado. Por ello, esa noche, suelen llegar hasta los sitios donde los celebrantes se convocan y, bajo estas circunstancias, desmantelan el evento. En este marco, se convoca a los padres para que estén atentos y hagan recomendaciones a sus hijos, mientras que también se solicita el involucramiento de la comunidad educativa.

“Si tu hijo está en el último año de secundaria seguramente estará organizando su Último Primer Día #UPD.‼️Un festejo en el que se reúnen la noche anterior al comienzo de clases, habitualmente consumen alcohol y al otro día llegan todos juntos a la escuela. Conversar con los chicos, darles pautas de cuidado, establecer límites claros, es la mejor manera de cuidar a tu hijo”, recomendó en una comunicación el gobierno.

La acompañó de un video en el que una especialista y padres sugieren cómo proceder e invitó a compartirlo con otros padres de futuros egresados.

“Lo primero es dialogar, hablar con los chicos sobre el riesgo del consumo de alcohol y otras sustancias”, explica una referente de la Dirección de Acompañamiento Escolar. “La idea es acompañar, que algunos padres y madres estén presentes y asistan a los chicos si lo necesitan, además es necesario articular estrategias con la comunidad educativa para actuar de manera conjunta, es lo mejor que podemos hacer para cuidar a nuestros jóvenes”, agrega.

“Como madre sé que cuesta encarar el tema pero es muy importante hablar con los chicos, dejarles en claro que el consumo de alcohol los pone en riesgo”, afirma la madre de un adolescnte.

CONTROLES POR EL UPD

En 2023, fueron desactivados 16 festejos por el último primer día (UPD) en Mendoza. Fue tras intervenciones realizadas por el Ministerio de Seguridad, luego de que, además, desde el gobierno se anticiparan medidas y se pidiera a los padres que se involucraran para evitar problemas.

Festejo de UPD desactivado en 2023

Diversas fiestas en San Carlos, Las Heras, Luján, Maipú, San Rafael, Guaymallén, Malargüe, San Martín y Junín fueron “desactivadas” tras encontrar chicos menores de edad con bebidas alcohólicas.

Participaban alrededor de 2.000 chicos de 30 colegios. Según datos del ministerio la más grande tenía entre 600 y 700 asistentes y el resto un máximo de 150.

En general se trataba de reuniones en las que se encontraban alumnos de diversos colegios organizados para el festejo en algún lugar como puede ser un salón de fiestas.

Las autoridades han realizado en los últimos años una verdadera batalla contra esta costumbre.

La Dirección General de Escuelas había manifestado la necesidad de tomar medidas al respecto. Los días previos suele realizar una campaña en la que expresa que deben controlarse este tipo de situaciones advirtiendo sobre el consumo de alcohol y sustancias que propenden a conductas inadecuadas. El año pasado, en la previa del inicio de clases, había hecho advertencias sobre la imposibilidad de ingresar al colegio en estado de ebriedad. “Reglamentariamente, el Último Primer Día, los chicos no pueden ingresar si vienen alcoholizados”, advirtió el director del nivel secundario de la provincia, Emilio Moreno, sobre el acceso al colegio.

Un momento que esperan: qué es el UPD

Cabe recordar que las clases para el secundario comenzaron el 28 de febrero, por lo que esta actividad se realizará la noche previa.

Hay toda una cultura propia del grupo en torno a este momento y, de hecho, los chicos lo están esperando. Los estudiantes suelen organizar este evento de importancia para ellos con varias semanas de anticipación. Reúnen fondos, buscan el lugar y suelen contratar Dj, aunque no todos, depende de las posibilidades. Incluso muchos organizan un atuendo especial para la ocasión: se han instalado llevar una especie de remerón decorado por ellos mismos, hasta suelen organizar una reunión para compartir el momento artístico. Suelen juntarse varios cursos que hasta pueden ser de distintas escuelas.

También organizan el traslado, es que a veces se trata de lugares alejados y por la mañana, deben trasladarse al colegio. Por ello, y porque son una gran cantidad de alumnos, suelen contratar algún servicio de combi o colectivo.

Si ya tienen la bandera del curso, que usualmente ya está preparada desde cuarto año cuando presentaron las camperas -otro momento anhelado- muchos la usan para hacer su ingreso triunfal al colegio.

El asunto es que por la trasnochada, luego en el aula todo se complica: están cansados, algunos hasta usan anteojos, y cuesta realizar las actividades. Pero lo cierto es que en general los docentes suelen entender de qué se trata y no aspiran a demasiado durante esa jornada.

UPD EN LOS COLEGIOS

El año pasado, Emilio Moreno, director del nivel secundario de la provincia, señaló incluso los criterios que deben manejarse en los colegios. “Reglamentariamente, el Último Primer Día, los chicos no pueden ingresar si vienen alcoholizados”, advirtió sobre el acceso a la institución.

El funcionario explicó: “De hecho, la directora debe dar aviso a los padres y a la Policía si llegan en ese estado (ebriedad). Desde las instituciones, a través del centro de estudiantes y el servicio de orientación, se organizan diversas actividades para que alumnas y alumnos tengan una linda jornada, siempre cuidando que no haya alcohol. También se solicita a los padres que acompañen a sus hijos. El año pasado (por 2022) dio muy buenos resultados, porque prácticamente no tuvimos problemas en las escuelas, ya que en la mayoría de ellas hubo un alto porcentaje de asistencia y en buenas condiciones. Porque eso es lo que se busca: que sea un lindo día para las y los estudiantes, y que estén contenidos en las escuelas”.