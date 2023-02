Desactivaron 16 fiestas por el UPD en Mendoza: menores con alcohol y festejos clandestinos

En diversos procedimientos fueron desactivados 16 festejos por el último primer día (UPD) anoche en Mendoza. Fue tras intervenciones realizadas por el Ministerio de Seguridad, luego de que, además, desde el gobierno se anticiparan medidas y se pidiera a los padres que se involucraran para evitar problemas.

El UPD ya se transformó en un clásico esperado por los estudiantes secundarios que inician su último año en ese nivel. Son las siglas del último primer día que es antecedido por una noche de festejos y, usualmente, se “pasa de largo” sin dormir, para luego acudir a clases. El asunto es que a veces la celebración va acompañada de ciertos excesos que han llevado a las autoridades a mirarlo con preocupación.

Diversas fiestas en San Carlos, Las Heras, Luján, Maipú, San Rafael, Guaymallén, Malargüe, San Martín y Junín fueron “desactivadas” tras encontrar chicos menores de edad con bebidas alcohólicas.

Participaban alrededor de 2000 chicos de 30 colegios. Según datos del ministerio la más grande tenía entre 600 y 700 asistentes y el resto un máximo de 150.

Festejo de UPD desactivado anoche (Foto gentileza)

En general se trataba de reuniones en las que se encontraban alumnos de diversos colegios organizados para el festejo en algún lugar como puede ser un salón de fiestas.

Advertencias por el UPD

Las autoridades han realizado los últimos años una verdadera batalla contra esta costumbre.

La Dirección General de Escuelas había manifestado la necesidad de tomar medidas al respecto. Los días previos realizó una campaña en la que expresó que debían controlarse este tipo de situaciones advirtiendo sobre el consumo de alcohol y sustancias que propenden a conductas inadecuadas. La campaña de concientización se realizó por cuarto año consecutivo y se exhortó a los padres a ser responsables e intervenir. En ese marco, el 19 de febrero había hecho advertencias sobre la imposibilidad de ingresar al colegio en estado de ebriedad. “Reglamentariamente, el Último Primer Día, los chicos no pueden ingresar si vienen alcoholizados”, advirtió el director del nivel secundario de la provincia, Emilio Moreno, sobre el acceso al colegio.

En este marco, el funcionario explicó: “De hecho, la directora debe dar aviso a los padres y a la Policía si llegan en ese estado (ebriedad). Desde las instituciones, a través del centro de estudiantes y el servicio de orientación, se organizan diversas actividades para que alumnas y alumnos tengan una linda jornada, siempre cuidando que no haya alcohol. También se solicita a los padres que acompañen a sus hijos. El año pasado dio muy buenos resultados, porque prácticamente no tuvimos problemas en las escuelas, ya que en la mayoría de ellas hubo un alto porcentaje de asistencia y en buenas condiciones. Porque eso es lo que se busca: que sea un lindo día para las y los estudiantes, y que estén contenidos en las escuelas”.

Dónde fueron las fiestas UPD en Mendoza

A continuación, el detalle de los lugares donde se suspendieron los eventos, que colegios participaban y cuántos chicos había, según informó el Ministerio de Seguridad.

En Valle de Uco

San Carlos

Colegios: Don Bosco, El huerto, El instituto.

Se logró desactivar antes de que empezara.

En Gran Mendoza:

Las Heras

Colegios: Santo Tomás de Aquino, San Miguel.

Salón de eventos Momentos de oro, en Sargento Cabral 2360.

Había 100 personas. Se realiza el cese de la actividad

Luján de Cuyo

Colegios: María Auxiliadora, San Pablo, Goretti, Santa Teresita.

Salón Álamo. 700 personas aproximadamente. Se realiza el cese de la actividad.

Maipú

Colegios: Dios Padre. Santa Rosa de Lima.

Quincho en Isidro Maza 3240.

160 personas aproximadamente. Se realiza cese de actividades.

Maipú

Colegio: San Luis Gonzaga.

Isidro Maza 3240

El ministerio menciona que en ese lugar se encuentra una casa particular, que no se realiza el cese por no permitirse el ingreso y que los padres de los menores manifestaron que se trataba de un cumpleaños de 18.

Guaymallén

Colegio: María Auxiliadora en Ferrer 6050 casi Gil El Sauce.

Se realiza el cese de actividad.

Había 100 personas aproximadamente.

Zona Sur:

San Rafael

Colegio polivalente. Se desactivó antes de que empezara.

San Rafael

Colegios: Guery, Polivalente, Garbin La Giglia, Nacional, EByMA y Enet.

En salón de calle Italia 1800

Se realiza el cese de la actividad.

San Rafael

Colegios: Enet, EByMA y Iccarini

Se realiza cese de actividad en salón ubicado en Ruta 165 entre Vuelta de Zamora y Rodrigo

San Rafael

Colegios: Tiro federal y Alberdi

Se realiza el cese de actividad

Malargüe

Escuela Minera y Electromecánica

Quincho. Se realiza el cese de actividad

Zona Este:

San Martín

Colegio: Simón Bolívar de San Martín

Quinta Martita de Calle Cantalejos s/n de Ingeniero Giagnoni

Se realiza cese de actividades.

San Martín

Colegio: Escuela San Pío de San Martín, Victoria de San Martín

Se realiza cese de actividades

Junín

Colegios: Escuela Chades San Martín y Santísima Rosario

Calle Coria s/n de Algarrobo Grande

Se realiza cese de actividades

Junín

Colegio: Escuela Trosero

Quincho Bernabe

Se realiza cese de actividades

Junín

Colegio: Nacional de San Martín

Quincho sin nombre de Junín, por constatar en el lugar un evento clandestino que atribuyen a UPD.

Se realiza cese de actividades