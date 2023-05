Las impactantes fotos de una familia de pumas tomadas por un guardaparques en Villavicencio

La geografía mendocina es por demás diversa. Desde la Cordillera de los Andes y la precordillera hasta las extensas planicies en los campos y montes, pasando por distintos escenarios intermedios; los suelos del territorio provincial son por demás diversos, así como también lo es su flora y fauna. Más allá de los paisajes cordilleranos, sus características y su contraposición con las grandes planicies (presentes sobre todo en algunos sectores del Este y el Sur mendocino), hay un sigiloso habitante que es común a toda la geografía: el puma.

Y es que una de las características de estos felinos es la facilidad con que se adaptan a los distintos suelos, ya que la única condición es que cuenten con presas para poder cazar y alimentarse. Claro que no es un animal de fácil avistaje, ya que no suele merodear puntos muy concurridos e intenta esquivar a como dé lugar la presencia de seres humanos.

Las impactantes fotos de toda una familia de pumas en Villavicencio, tomadas hace un mes. Foto: Martín Pérez - Guardaparque Reserva Villavicencio

Por esto mismo es que la Reserva Natural Villavicencio (en el piedemonte y ya cordillera adentro de Las Heras) es uno de los puntos donde con más frecuencia se los puede avistar. O, al menos, encontrar rastros de su presencia. Y es allí donde, hace menos de un mes, un guardaparques logró capturar con su cámara fotográfica impactantes fotografías de una familia entera de pumas en esta área protegida.

“Desde 2012 venimos aplicando un protocolo que construimos a partir del protocolo de Parque Nacionales, aunque es uno propio para la reserva y que hace a los avistajes y a la aparición pumas. A ello se suma que desde 2010 tenemos cámaras trampas monitoreando al gato andino, y son esas mismas cámaras las que han captado en estos 11 años un sano ecosistema de pumas. La población de pumas de la reserva está muy bien y eso es porque están bien la población de guanacos, que es la especie paragua. La población de guanacos ha crecido 30% en últimos 15 años y es esa presencia de una comunicad sana de guanacos la que marca, en consecuencia, la presencia de una comunidad muy sana de pumas, sobre todo porque no tenemos presencia ganadera en la zona”, destacó la responsable de la Reserva Natural Villavicencio, Silvina Giudici a Los Andes.

Las impactantes fotos de una familia de pumas en Villavicencio

El guardaparques de la Reserva Villavicencio, Martín Pérez, tomó hace unos días (cerca de un mes) una serie de fotografías en las que se observa en plenitud a una familia de pumas. Las instantáneas fueron tomadas fuera de las áreas de uso público, por lo que no se trata de los senderos o los espacios que frecuentan constantemente los visitantes de la reserva.

No obstante, la presencia de pumas es una constante en el lugar a lo largo de toda la ruta 52, que atraviesa toda la reserva y –a través de los caracoles- vincula esa zona con Uspallata en lo que es la vieja ruta a Chile.

“Si el puma no tiene guanaco para comer, va a ir a buscar otra presa y eso es lo que suele ocurrir con los ganaderos. Pero en la reserva, esa situación no existe. Porque hay una buena comunidad de guanacos, lo que lleva a que haya una comunidad muy sana de pumas. Por esto mismo es que los avistajes de pumas son muy comunes en Villavicencio, y por ello también hay abundante y clara cartelería en la ruta 52 y dentro de la reserva que indica cómo actuar ante la presencia de estos felinos”, resaltó Giudici.

Además, en el lugar cuentan con un mapeo de presencia de pumas en la zona, y se concentra en aquellas áreas intangibles y a las que los visitantes no tienen acceso.

“El puma está presente en toda la provincia, habita en la cordillera, en el llano, en cualquier tipo de geografía. Pero es una especie que, por lo general, evita al humano”, destacó el presidente de la ONG SOS Acción Salvaje, Eduardo Furlán, quien es el responsable además del centro de rehabilitación para diferentes especies –entre ellas, pumas- en San Carlos.

Furlán destacó que no hay un dato certero en lo referido a lo estadístico sobre la cantidad de pumas que hay en Mendoza, aunque agregó que tiene una “población estable” en Mendoza.

“A nivel nacional, la presencia del puma es estable. Desde ‘SOS Acción Salvaje’ estamos comenzando a trabajar en un programa específico para identificar la presencia de pumas en su lugar de origen. No obstante, esa estabilidad no quita que, territorialmente, en algunos lugares el puma pueda presentar problemas en distintas subpoblaciones. Como por ejemplo, lo que ocurre en la Patagonia con los ganaderos”, ejemplificó Furlán.

Cara a cara: cómo actuar ante la presencia de un puma

Si bien los pumas son animales que suelen evitar a toda costa a los humanos, ello no quita que en ocasiones puedan generarse encuentros. “Hay una serie de recomendaciones especificadas por la gente de Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de Ambiente y que suelen ser para áreas naturales protegidas. Porque el puma es un animal que está presente en el campo siempre, pero no es fácil de ver”, destacó Furlán, de “SOS Acción Salvaje”. Y ejemplificó con el hecho de que entre el año pasado y el actual, recorrieron cerca 250.000 hectáreas de campos en La Paz, Santa Rosa, San Rafael y General Alvear y solo percibieron la presencia de los pumas a raíz de huellas en la tierra (aunque no los vieron personalmente).

En Villavicencio, hace no mucho tiempo (durante el verano pasado) se llegó a dar uno de estos encuentros entre el felino y algunas personas que estaban en las zonas de uso público. Fue una interacción visual y fugaz, ya que el puma huyó corriendo. No obstante, se activó el protocolo correspondiente.

“En la zona del hotel hemos tenido presencia de pumas. Cuando se detecta, inmediatamente se activa el protocolo que consiste en evacuar a los visitantes de la zona (sin perder la calma), primero, y después se pone en marcha el protocolo de ahuyentamiento. Para ello utilizamos pirotecnia autorizada de ruido, y se colocan trampas de arena para confirmar luego que el puma pasó por el lugar y se fue (se constata con la huella)”, destacó Giudici, de la Reserva Natural Villavicencio.

“Hemos tenido presencia de pumas en sectores de uso público. De hecho, la más reciente fue el verano pasado, aunque no hemos tenido inconvenientes”, resaltó la encargada. “El puma nunca va a atacar al ser humano si no está en peligro”, agregó.

Los pumas suelen mantenerse en las áreas intangibles y, si salen a merodear, lo hacen durante la noche o a primera hora de la mañana.

En la cartelería pública dispuesta en la Reserva Natural Villavicencio, en toda la ruta 52 y en otras áreas protegidas donde frecuentan estos ejemplares (la Pampa del Leoncito –San Juan-, al lado de Uspallata es una de ellas, por ejemplo) se detallan las principales recomendaciones referidas a cómo actuar en caso de toparse con un puma.

Estas son las principales indicaciones compartidas por la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza:

Qué hacer si nos encontramos con un puma

-Mantener la calma.

-No agacharse ni sentarse. Permanecer erguido.

-Estar siempre de frente al animal para tener siempre contacto visual.

-No acercarse al animal, sobre todo si está comiendo o con sus crías.

-En caso de estar con niños, tomarlos en brazos para que no corran.

-Alejarse caminando despacio, hacia atrás. No correr.

-No acorralarlo y dejar siempre una vía de escape.

Si el puma se vuelve agresivo:

-Levantar los brazos y agitar camperas o prendas para agigantar tu figura-

-Gritar fuerte.

Al recorrer zonas donde habiten pumas, tener en cuenta:

-No caminar solos (menos de noche). En caso de estar con niños, mantenerlos siempre a la vista.

-Si se encuentran restos de animales muertos, mantener la distancia.

-Si se está acampando, guardar todos los residuos en un lugar adecuado. Mantener los alimentos en recipientes herméticos y los utensilios limpios.

-Sentarse en lugares abiertos, lejos de zonas de rocas, cuevas o monte.

-Estar atento a la presentación de huellas grandes de felino.

-El puma está protegido por ley. Su caza, captura o tenencia hogareñas están prohibidas y penadas.

Ante casos de avistamientos, avisar al 911 o a través de www.ambiente.mendoza.gov.ar

Foto: Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza

Predador tope

Según destacó el presidente de “SOS Acción Salvaje”, Eduardo Furlán, el puma es un predador tope.

“Que sea un predador tope significa que el puma mantiene el equilibrio de las especies que son sus presas silvestres. Entonces, al trabajar en la conservación del puma, se logra preservar –además- a otras especies. Es lo que suele ocurrir con el cóndor, por ejemplo, ya que a veces los productores quieren combatir al puma con cebos envenenados (algo prohibido y por demás peligroso) y terminan matando a los cóndores. Trabajar en solucionar el conflicto con los ganaderos termina ayudando a los cóndores entonces”, concluyó Furlán.