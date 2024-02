Agostina González, la nueva soberana de Santa Rosa, tiene 23 años, es bailarina de folclore y además cursa la Diplomatura en Enfermería.

Cuenta que es una joven familiera, pero que disfruta la tranquilidad de su departamento, vive con su madre y Noah, su hijo de 6 años, en el distrito de La Dormida. También está de novia, hace algunos meses, con Maikol, al que ella definió como “su compañero de andanzas”, el cual la acompañó en su campaña como Reina. “Me ayudó a pegar carteles y hasta me creó un perfil de Tik Tok”, como reveló la sonriente candidata al cetro nacional.

La joven tiene una mirada muy positiva respecto a la juventud, quienes forjarán el mañana y a continuar con el labor por lo que uno ama. Por ello, entre sus sueños está el darle a su hijo todo lo que se merece.

Equilibrio entre el reinado y el rol de madre

Agostina es mamá soltera desde hace 6 años, por lo que la candidata resaltó la importancia de que se le pueda dar esta oportunidad a las madres y cómo ayuda a inspirar a muchas más. “Yo soy mamá, estudio, hago otras actividades, aunque aveces siento que es mucho, sé que también es la predisposición y siempre me repito que yo puedo. Creo que esto debe ser un ejemplo para las mamás”, agregó.

“En el stand del municipio, ubicado en el paseo federal, me encontré dos mujeres que se arrimaron a hablarme porque se habían enterado que yo era mamá, les dije que si era su sueño, que se presentaran, porque es una oportunidad y la tienen que aprovechar, porque antes no se podía. Ahí me di cuenta que era un mensaje que llegaba a la gente, y me emocionó mucho”, agregó la candidata.

Respecto al equilibrio con su vida, la candidata reconoció que fue un desafío: “Estamos acostumbrados a estar juntos; por eso, ahora le está costando muchísimo el tema de dejarme ir, con todos los eventos que hemos tenido”.

Desde ayer, las candidatas 2024 viven la “Convivencia real” por una semana en el Hotel Fuente Mayor, donde cada reina recibe una innovadora agenda especialmente diseñada para esta Vendimia, para que sigan en cada momento las actividades programadas para los próximos días.

Agostina González es la Reina de la Vendimia de Santa Rosa 2024.

Por lo que para Agostina, la corona se convirtió en una experiencia totalmente nueva, y por primera vez le toca estar lejos de la tranquilidad de su tierra y de su familia. “Por suerte me dejaron que Noah me acompañe durante 2 a 3 días en el hotel, pero con la presencia de una cuidadora, ya que para mí hubiera sido demasiado tiempo sin él y lejos de mi pueblo”.

Respecto a las capacitaciones que recibió durante estos meses, la joven se mostró muy agradecida y destacó que su conocimiento por la cultura y sobre el vino ha mejorado, a la vez, le ayudó a afrontar miedos, a mejorar la oratoria y la comunicación digital.

Una joven que disfruta la tranquilidad de su pueblo

Agostina se define como una persona simpática, solidaria, con una gran empatía y muy familiera: “Si tuviera que elegir un lugar favorito, sería cualquier lugar de Santa Rosa donde pueda estar con mi familia, donde pueda andar en caballo y correr”.

“Soy de pueblo, no hay tanta gente como otros departamentos, entonces el día de la coronación fue un shock para mí, además de los nervios y todas las emociones tuve que sobrellevarlo”, agregó Agostina.

La joven reveló que desde chica realiza distintas actividades, creció entre las fincas de su familia, luego se sumó a las danzas folclóricas y decidió estudiar enfermería en un instituto. “Siempre fui muy activa; sin embargo hasta este mes nunca tuve la posibilidad de ir a Ciudad de Mendoza”.

“Tengo un problema, como también he mencionado al municipio, tengo pánico escénico desde chica, cuando hay grandes multitudes de gente me perturba. Cuando era chica mi mamá me llevaba a las fiestas departamentales y yo me quedaba al fondo o en una orilla porque me descomponía, ella ahora se ríe y se alegra de cómo estoy afrontando la situación”, reveló la candidata santarrosina.

Respecto a su pueblo, la joven bailarina de foclore reveló a Los Andes que no cambiaría su lugar de residencia. “Muchos santarrosinos que viven en Mendoza me comentan sus historias de mudarse a la Ciudad y la mayoría coincide en que es un departamento único, donde se disfruta la tranquilidad al contrario de la ciudad, que si bien tiene sus luces y colores, no hay lugar como Santa Rosa”, mencionó con gran orgullo.

Proyecto social y ambiental

Uno de los proyectos de la soberana es realizar talleres de folclore para ayudar a personas con discapacidad: “Yo bailo con chicos con discapacidad y de allí surge la idea de realizar talleres, pero también considero la importancia de plantar árboles en mi departamento y eso hay que concientizar, especialmente a los jóvenes, ya que el futuro lo hacemos nosotros”, explicó quien en la fiesta departamental representó a la escuela de danzas “Crecer en mi pueblo” del distrito de La Dormida.

Agostina González tiene dos proyectos: uno de inclusión de personas con discapacidad y otro, ambiental.

“A nivel provincial, me gustaría seguir con la línea de capacitaciones ecológicas para jóvenes, ya que hoy en día es difícil captar su atención. También me gustaría ayudarle con los proyectos a las otras candidatas, los cuales hemos podido compartir y considero que son muy buenos, porque también ayudan a la comunidad”, finalizó Agostina.

Coronada de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, le preguntamos a cada candidata: ¿Cuál es el momento de su historia personal que la ha marcado? y ¿Qué sueña para su futuro?

“No lo considero como un momento específico, sino que lo que me marcó como persona es la crianza que recibí de mi familia y de las tres personas que me criaron: mi abuela, mi mamá y mi tía, y gracias a su enseñanza nunca cambié mi persona, como lo es el tema siempre de ayudar y recibir, aunque a veces no haya nada a cambio, siempre con respeto y empatía, esas palabras siempre me las repite mi mamá y lo agradezco cada día.”

“Mi sueño para el futuro es progresar en todo sentido, poder tener mis cosas y como mamá ya uno piensa de otra manera, por lo tanto lo que quiero es siempre darle a mi hijo todo lo que merece y lo que más pueda; por eso, siempre le meto muchas ganas a todo lo que hago y también el estudio obviamente, que por el momento lo tengo pausado, pero sé que es lo que armará para el futuro.”

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-The Walking Dead.

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-Corazón blanco de Lázaro Caballero, la canto todo el tiempo y todo el día, hasta mi hijo se la sabe de memoria.

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-No me gusta pasar mucho tiempo con el celular, lo hago de vez en cuando, ahora con la agenda que he tenido menos. Mi red social preferida es Instagram, pero tampoco la uso mucho, incluso hasta hace unos días en mi descripción ni siquiera decía que era Reina departamental y lo cambié por recomendación.

Seguí leyendo