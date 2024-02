La Reina de Tupungato ama a los animales y sueña con tener su propio refugio

Valentina Ortiz es la representante del departamento de Tupungato y recibió la corona de las manos de Gemina Navarro, la Virreina nacional 2023. Durante la vendimia del “El Nogal de la Esencia”, realizada el pasado domingo 18, una noche donde se destacaron los orígenes del departamento, su rica cultura, tradiciones y el continuo crecimiento de la región. La soberana asegura estar viviendo “un sueño hecho realidad”.

“Es un sueño que tenía desde chica y además siempre me llamó la atención desde lo artístico y también cuando empecé a bailar folclore, conocí el rol de las reinas, y me propuse experimentarlo y me gustó mucho la postura de las Reinas desde lo social. Hace poco compartí una foto por mis redes sociales, con una coronita de cuando era chica y me trajo una gran alegría”, fueron las palabras de Valentina, también representante del distrito de Ciudad de Tupungato.

“Decir que quién soy, es complicado. La verdad, creo, que es una pregunta para hacérsela a mis seres queridos. Lo que sí tengo claro es quien quiero ser. Me gustaría demostrarle a Tupungato que quiero devolverle todo lo que me está regalando, porque esto es un sueño hecho realidad, que no podría haber sido si no hubiera sido por el voto de cada uno de ellos, entonces quiero lograr esto que ellos están cerca poder transmitir sus necesidades a las autoridades, hacer conocer a mi departamento y devolver a través de una especie de empatía y amor”, mencionó la soberana a Los Andes, con gran felicidad.

La joven cumple años el 6 de diciembre, por lo tanto se definió como una fiel sagitariana. Además, como hobbie disfruta cantar, tocar la guitarra y bailar. En el 2019, tuvo la oportunidad de participar de los eventos vendimiales como bailarina de folclore y comentó que también es una persona muy social, le gusta salir con amigos y se considera una persona muy “familiera”.

La candidata tupungatina, Valentina Ortiz, dice que le gusta el costado social del ser reina.

“También tengo una hermana menor que actualmente vive en Bariloche con mi papá, y en este mes vinieron a apoyarme, por lo que estoy muy contenta”, agregó.

Crecer y volver a Tupungato

“En 2012 volví a Tupungato, antes viví en Mar del Plata y Chubut con mi familia, ya que mi papá viajaba mucho por trabajo”, recordó Valentina. Actualmente, la joven vive en la parte de la ciudad del departamento hace más de unos cuatro años, y también agregó que vivió en El Peral.

“Hoy, vivo con mi mamá y mi gato, aunque también viví un tiempo en El Peral, cerca del regimiento, por el trabajo de mi papá que es militar”, señala.

Respecto a lo que más le gusta de su municipio, la soberana fue muy directa: “Lo que más me gusta es la gente, es muy cálida tradicional, distingue al departamento”, mencionó.

“El pueblo tupungatino es un tesoro lleno de bondad, solidaridad y amor; estoy comprometida a dedicar este año a contribuir al crecimiento y bienestar de todos, se que juntos podemos construir un futuro más brillante para la comunidad”, concluyó la soberana.

Mientras que su destino favorito preferido es el distrito de La Carrera, por sus bellos paisajes. De la provincia, disfruta visitar Potrerillos y el departamento de San Rafael.

Un sueño proteccionista y solidario

“Estudio el último año de la licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales, trabajo en atención al público, donde manejo las redes en un local de insumos para el agro y también soy colaboradora en una protectora animal llamada Patitas dulces”, confesó la joven de 22 años al definirse “muy inquieta.

Según las palabras de la candidata al cetro nacional, la asociación surge frente a la necesidad con el tema del abandono animal: “Se llama Patitas Dulces, porque la idea de esta campaña era vender cositas dulces para poder ayudar a los perritos de la calle y a pagar las cuentas de los veterinarios del departamento”.

Y ejemplifica: “Si había algún perrito lastimado, nos dan el aviso y nosotros lo llevamos al veterinario. Vendiendo los fines de semana y durante la semana, hemos pagado muchas cuentas. Hoy en día somos varios en la asociación, pero todavía no tenemos la personería jurídica. También informamos acerca de las castraciones gratis que hay en el municipio, hacemos jornadas de adopción y somos la cara visible cuando pasa algo en el departamento por alguna perra callejera, que está en celo o lo que sea nos llaman”, explicó la soberana.

Siguiendo con la línea del proteccionismo, Valentina busca implementar su proyecto en la provincia: “Mi proyecto es justamente concientización sobre el cuidado y el maltrato animal, la idea de todo esto es hacer una especie de capacitaciones que va por la mano de las escuelas del centro. Empezar a tocar un poco una problemática de la que atravesamos todos, yo creo más allá de mi departamento, la lucha contra el maltrato es muy importante”, agregó.

La Reina de Tupungato participa del grupo de protección animal Patitas dulces.

“Desde chica soy muy sensible respecto a los animales y me empecé a involucrar, al igual que mi mamá, ya que muchas veces cuidábamos animales que vivían en la calle dentro de mi casa y después lo dábamos en adopción y así hasta que vos me topé con las chicas de la asociación y les dije que quería ayudar, entonces empecé a ser parte y ahora ya directamente lo hago ya bajo el nombre de la misma”, mencionó Valentina a este diario.

Respecto a la relación con Gemina, la reina saliente, la soberana agradeció el acompañamiento brindado por la joven de La Carrera. “Puedo decir que es una excelente persona y nos ha acompañado a todas, no solamente a mí claro, sino que a todas las candidatas y la verdad me saco el sombrero por ella, porque es una reina con todas las letras”, agradeció emocionada.

“Coronada” de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, le preguntamos a cada candidata: ¿Cuál es el momento personal que más les ha marcado? y ¿Qué sueña para el futuro?

“El momento que me marcó fue la secundaria, sumado a que justo me mudé también, positivamente, ya que me ayudó a crecer y respecto a lo de cambiar de casa fue algo que marcó también en mi vida distintas situaciones. Hemos viajado mucho con mi familia, el estar lejos de los seres queridos también fue un desafío, pero fue más lo positivo que que lo negativo.”

“Para el futuro, a corto plazo me gustaría recibirme y poder trabajar de lo que me gusta, también me gustaría tener mi propio refugio para animales de la calle y poder devolverle un poco a mi familia de todo lo que me ha dado, por su acompañamiento, siempre he sido muy familiera, amo estar con mis abuelos, mis tíos y me gusta poder tenerlos cerquita siempre, eso entre tantos anhelos.”

“Me gusta mucho Europa como destino a futuro. Si bien conozco Europa como turista, me gustaría mucho vivir ahí, sé que me costaría abandonar mi tierra, pero me encantaría poder vivir ahí, ya que también tengo familia.”

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie de Streaming?

-Outer Banks, es muy buena, es una serie web estadounidense de acción, aventura, misterio y drama adolescente, que fue lanzada en Netflix desde el 2020.

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-Me gusta mucho “Emilia” así que cualquiera de ella. Pero también escucho mucho “Pasado Verde”, que es una banda mendocina si tuviera que elegir, “Huracán” es mi canción preferida”.

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-En mis ratos libres, al mediodía y a la noche, particularmente ahora con el calendario ajustado que tenemos. Uso mucho Instagram pero me gusta más TikTok.

