La Delio Valdez habla con Los Andes, antes del gran show que darán en la Fiesta de la Vendimia

De esas noches de cumbión en pleno Buenos Aires, donde el convite entre timbales y ritmo terminaba en la pista bailando con el público, han pasado quince años. Un tiempo significativo de trabajo y crecimiento para La Delio Valdez, la orquesta de cumbia que supo trascender la frontera musical y con el público de una manera autogestiva, colaborativa y horizontal.

En su historia, primero apostaron por versionar grandes temas del cancionero latinoamericano, y de a poco empezaron a componer sus propios temas, que fueron conquistando al público.

Como parte de su extensa gira de verano, La Delio Valdez, la orquesta cuya voz principal la tiene la ex-Bandana Ivonne Guzmán, vuelve a Mendoza, pero esta vez para debutar en la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde será la banda invitada del lunes 4 de marzo, en la tercera noche del encuentro o segunda repetición, en el teatro Griego Frank Romero Day.

Allí, la orquesta traerá un show colorido y a puro ritmo. Quedan las últimas localidades disponibles por Entradaweb.com.ar.

La Orquesta cierra la tercera noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

LA VUELTA AL ORIGEN Y EL SALTO A LAS GRANDES LIGAS

Por estos días, La Delio Valdez promociona la vuelta de “El cumbión”, la forma como llamaban a esos primeros convites que vieron crecer la orquesta. Aunque muchas cosas cambiaron, la esencia permanece y la idea de volver a esa experiencia los ilusiona. Por eso la alegría de anunciar dos fechas especiales, como un nuevo show en Morón y el cierre de la gira de verano en el Estadio Obras.

“Era otro tiempo, otro momento de la orquesta, son muchos los factores que hacen que cambie la situación. Claro que la música es la magia en común. Pero cuando hicimos nuestra primera gira por Europa el año pasado hubo una conexión con la vieja escuela, de poder estar más con el público, además del repertorio que llevamos. Esta costumbre de terminar de tocar y bajar del escenario a saludar. Y también estar más presente en la producción, el armado del escenario, el vestuario, el maquillaje. Al principio uno hace todo solo, entonces fue de alguna manera volver a las raíces y esos primeros tiempos”, cuenta Agustina Massara saxofonista de La Delio.

Agustina Massara, saxofonista de la Orquesta La Delio Valdez.

Con más de 16 músicos y músicas en escena, La Delio Valdez retoma la gran tradición orquestal del continente. Su organización cooperativa se inspira en las orquestas de tango de la década del ‘50; su distinción y teatralidad sobre el escenario aluden a las grandes orquestas caribeñas, donde se destacan el baile y un sonido arrollador.

-Es interesante la historia de La Delio, por cómo continuaron con el estilo musical y también por cómo sostienen la independencia y lo cooperativo.

-Nos suelen preguntar cómo vivimos eso. Si bien no inventamos la pólvora, sino que tenemos un trabajo autónomo y cooperativo, pero sorprende en un mercado donde es tan habitual que el músico se asocie con sellos discográficos de gran calibre, y se deja de lado tomar las riendas de lo autogestivo. A veces el mismo mercado te acorrala. Y no lo digo desde una manera despectiva. Está bueno que haya múltiples maneras de trabajo, siempre y cuando se cuide a los artistas. Porque hay cierta desinformación a la hora de trabajar. Culturalmente en la Argentina es muy difícil para un músico desarrollarse económicamente. Venimos de una cultura que no cree que se puede vivir de la música y eso sigue impuesto. Incluso en los primeros tiempos que empezás a tocar, tenés que pagar por el espacio en donde vas a tocar, o con arreglos en desventaja. Entonces La Delio nace del post-Cromañón, donde la situación de infraestructura y lugares para tocar eran muy pocos. Y toda esa necesidad que surgió había que enfrentarla, era quedarse o gestionar. Entonces eso nos marcó en la historia de la banda.

-Hay una estructura horizontal y hay mucha presencia femenina. En tu caso, que sos saxofonista, ¿sentiste la mirada por la rareza de una mujer saxofonista?

-Sí, me lo han dicho. Es cierto que no era común ver mujeres tocando. Aunque empezás a indagar y antecedentes de mujeres que conformaron grandes bandas, como Blacanblus, o Viuda e Hijas de Roque Enroll fueron unas pioneras. No abundaban las mujeres en los escenarios, y eso se empezó a reflexionar junto con el movimiento feminista que hace desmantelar esas situaciones y preguntarse el porqué. Pero lo más importante es que cada uno pueda hacer lo que desee, sin tener pautas de un sistema opresivo. Bienvenido sea si sirve de inspiración, y para eso necesitamos ocupar los espacios.

La orquesta vuelve a Mendoza.

15 AÑOS DE UNA HISTORIA A PURA CUMBIA

Con siete discos editados y un gran puñado de singles como la versión de “Paisaje” junto a Abel Pintos y Karina, “Adiós Amor” con Ke Personaje, o “Pedazo de papel” junto a Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar, La Delio fue forjando sus propios lazos con artistas de otros género, pero siempre manteniendo su estilo e impronta.

Y esa historia en 2024 transita sus 15 años, que pretenden celebrarlo a lo grande, con una nueva gira por México, Europa y Argentina. Su último álbum “El Tiempo y la Seranata” se alzó con un premio Gardel y una gira consagratoria por todo el país.

-¿Están preparando nuevas canciones?

-Sí, venimos de muchos años intensos. Pero este año cumplimos los 15 años, que es un número simbólico, que no fue de la noche a la mañana. Por eso lo queremos festejar con todo, tenemos en marzo una gira por México por tercera vez, y nos recibe de manera increíble. Después hacemos en abril el Estadio Obras, y en mayo hacemos nuestra segunda gira por Europa, para volver a despedir el año a lo grande. Y estamos craneando música nueva, producciones...

-En estos 15 años, ¿hubo cambios de músicos dentro de la orquesta?

-Sí, hubo varios cambios. De hecho después del segundo año se estableció el equipo, la columna vertebral. Y después por diferentes motivos hubo algunos cambios, pero desde hace cuatro años somos el grupo estable.

-¿Qué es lo más difícil de la convivencia con tantos músicos con el ritmo vertiginoso de shows y producciones?

-Uno afronta diversas situaciones, pero priorizamos lo humano y van surgiendo distintas cuestiones organizativas, musicales, de convivencia. Pasa de todo, como a cualquier hijo de vecino. El desafío es sortear eso y de qué manera uno puede crecer y sobre todo no perder la parte humana y fortalecerla.

-¿Hubo un momento de quiebre?

-No sé si hay exactamente una situación de quiebre. Sí en los discos. Los primeros cinco discos hacíamos versiones de canciones, y solo teníamos una o dos canciones propias. Y cuando llegó “Sonido subtropical” era el sexto disco, pero con todas canciones propias. Ahí se da una situación de quiebre, pero no necesariamente por eso. Porque para llegar hasta ahí hubo un largo camino, con mucho trabajo y estar súper enfocados. Fue una construcción de mucho tiempo, pero para llegar a ese disco hubo una historia, y la Orquesta ahí tomó el papel protagónico de tener sus propias canciones con un recibimiento hermoso. Ahí sale el tema “Inocente” y se da una bisagra de cierta manera.

-¿Hoy cuál es el desafío para la orquesta?

-Sostenerse no es poco (ríe). Además que estamos en un momento muy crudo para todos. Para los artistas se juega la libre expresión también, cuando te empiezan a señalar de ciertos medios o atacan a los artistas. Entonces sostenerse en estos tiempos es súper importante, hay que estar unidos, alertas y conscientes de no perder todo lo que ganamos. Y, por otro lado, seguir con esa vida musical, que siga creciendo y meterle ganas a eso. En la Delio no hay una persona que componga, y ahora estamos explorando esa composición grupal, en grupos más chicos, y está buenísima esa exploración, que nos permite la experiencia de saber que no solo hay una manera de hacerlo.

LA DELIO VALDÉZ EN LA SEGUNDA REPETICIÓN DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA 2024

En la segunda repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el lunes 4 de marzo, el folclore será protagonista con la apertura de Las Navarro, Cuarto Creciente y la actuación de Federico Sosa, quien recientemente se consagró ganador del Pre-Cosquín 2024 en la categoría de solista de malambo. Para cerrar la noche, la cumbia y el ritmo latinoamericano encenderán el teatro con La Delio Valdez.

La venta de entradas ya comenzó por Entradaweb.com.ar y quedan los últimos tickets en los siguientes sectores: Malbec 1, 2, 3, 4 y 5 a $10.000; Cabernet Sauvignon, $5.000; Chardonnay 1 y 2, $3.000 y para el sector Bonarda 1, 2 y 3, $3.000.

El canje de entradas será a partir del lunes 26 de febrero y hasta el lunes 4 de marzo. De 9 a 18, el público deberá retirar las entradas impresas en los puntos de canje: Subsecretaría de Cultura, Auditorio Ángel Bustelo, Teatro Independencia y el Espacio Le Parc.