La inesperada confesión de Jimena Barón tras lanzar su último tema “Elegante”

Jimena Barón lanzó un nuevo tema junto a Los Palmeras y el que tituló “Elegante” y en sus redes dio detalles sobre la composición y cómo nació esta canción. La artista apostó a la cumbia y eligió a uno de los grupos más resonantes de la música tropical para que la acompañen a contar una nueva historia.

Si bien está alejada de los escenarios, Jimena Barón no dejó su carrera musical y este año lanzará música nueva, como les prometió a sus fans. Es que después de su último álbum en el que mostró una nueva faceta, dejó a su público expectante y a la espera de nuevos trabajos de la artista.

Fue así que decidió arrancar el 2024 con una cumbia, género en el que se siente más cómoda, según reveló. Y esta vez, la cantante sorprendió con una confesión para sus fieles seguidores sobre cómo surgió la letra y en qué se inspiró.

Es que sus éxitos como La Cobra, La Tonta y La Araña, entre otros, siempre contaron historias personales de sus amores y desamores, teniendo como principal protagonista a Daniel Osvaldo, su ex y padre de su hijo, pero también tuvo su tema Gianinna Maradona, quien fue su amiga y mantuvo un romance con el exjugador.

Jimena Barón tras lanzar su último tema "Elegante". Gentileza Instagram.

Jimena Barón confesó que ya no le escribirá canciones a Daniel Osvaldo

Para sorpresa de muchos, en este nuevo tema no se inspiró en ninguna persona en particular y muchos menos en alguna situación que ella haya vivido en el pasado. “Me lo inventé”, contó fiel al estilo frontal y sincero que mantiene desde siempre con sus seguidores. Incluso, aseguró que empieza una nueva era.

“Con esta canción que escribí el año pasado en Julio, vuelvo a divertirme y a sumergirme en el mundo de la música para bailar, ser felices y ponerse lindos. Extrañaba mucho esto”, contó Jimena Barón.

Jimena Barón tras lanzar su último tema "Elegante". Gentileza Instagram.

Y sobre la letra de la canción dijo: “Esta la inventé, porque la estabilidad en mi vida es bastante aburrida de cantar así que no me queda otra que inventar cosas ahora”.

“Ya hablé de todos los malvados y hasta les puse nombres de animales. Ya está”, agregó en relación a Daniel Osvaldo y Ginaninna Maradona, a quien le puso el nombre de araña, entre otros a quienes les dedicó canciones. “Estoy muy feliz y preparada para esto nuevo más alegre y festivo”, cerró.