Así quedó la casa de Jimena Barón tras la refacción: “No me lo creo”

Jimena Barón trabaja por y para su familia, por esto es que puso todo su esfuerzo para lograr tener la casa de sus sueños. Durante los últimos meses, se ha ido de vacaciones, pero nunca olvidó todo el trabajo que le quedad por hacer en su hogar.

Jimena Barón mostró cómo quedó su casa. / Instagram

Tras pasar unos días en Quequén, la cantante mostró en sus redes sociales las fotos y videos de cómo quedó su casa luego de las refacciones. “Mi casa es espectacular”, afirmó entre gritos de emoción y felicidad.

La artista presentó un resumen de las recientes renovaciones a través de un reel en Instagram. El video empezó con su mano abriendo la cerradura de la puerta de la propiedad. Posteriormente, se mostró uno de los espacios de la casa con un amplio ventanal.

Luego, Barón centró la atención en sus pies y se grabó subiendo una escalera blanca. Como era de esperarse, se refirió a su hijo Momo y le pidió que agradeciera por el esfuerzo: “Qué barbaridad. Hijo, valorá esto”.

Jimena mejoró diversos aspectos de su hogar, incluyendo las paredes, los pisos, las ventanas y la sala de estar. En el video, también se aprecia que la artista instaló una ducha en el jardín, proporcionando una opción refrescante durante los días calurosos.

En octubre, la artista expresó su alegría al compartir que había adquirido su primera casa. “No sé si están listos para esto, pero...”, escribió de manera enigmática. En la siguiente historia de Instagram, compartió una foto del juego de llaves de su nueva vivienda con la frase: “Señora propietaria”.

Desde entonces, solicitó la colaboración de sus más de seis millones de seguidores para tomar decisiones relacionadas con la ambientación y la decoración. Es así que todos formaron parte de la creación de esta nueva vivienda.

Jimena Barón compartió su primera foto con Mirtha Legrand

Mediante su Instagram, Jimena compartió una storie donde habló sobre un fuerte cruce que tuvo hace unos años con la diva de los almuerzos. La cantante se presentó en el lugar con el pañuelo verde haciendo alusión a su apoyo al aborto legal y la Chiqui no lo dejó pasar.

Jimena Barón compartió una foto vintage con Mirtha Legrand.

Más allá de ese recuerdo, la actriz también fue atrás en el tiempo a una de las primeras ocasiones en donde fue invitada a Almorzando con Mirtha Legrand. En la foto vintage, se ve una Jimena Barón con muchísimos años menos, precisamente 10 años.

“Ya laburaba 12 horas por día porque no existía ley que proteja a los niños y mi familia necesitaba plata asi que durante 7 años de muchísimo trabajo no me pudieron guardar un sope”, expresó Barón en la fotografía.