Así es el extravagante caserón que compró Jimena Barón

Jimena Barón comenzó su carrera artística cuando aún era muy chica. Pasó gran parte de su infancia entre sets de grabación, shows y escenarios. Su gran explosión laboral se dio en su participación en Casi Ángeles.

En los últimos años, se alejó un poco de las pantallas, pero no dejó de ser una famosa muy viral. Desde sus redes sociales, donde tiene más de 6 millones de seguidores, comparte su día a día y sus grandes avances en su exitosa carrera musical. También muestra cómo es su vida junto a su hijo Momo y su novio Matías Palleiro.

La cantante compró una hermosa casona donde vivirá.

Recientemente, Jimena Barón compartió una hermosa noticia: se compró una casa. “Me preguntan a veces que me falta, y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. “Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con algunos obstáculos y costó un poco más”, comenzó su posteo de Instagram.

“Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”.

La cantante compró una hermosa casona donde vivirá.

Jimena no dio muchos detalles sobre el inmueble que compró ni tampoco dio pistas respecto a cuál será su nuevo barrio. Pero, entre varias fotografías que publicó dejó ver cómo es la propiedad que adquirió.

En la foto se puede ver la entrada de su casa antigua de estilo colonial. Cuenta con un enorme pasillo de distribución, techos de madera, paredes con ladrillo y baldosas tipo españolas color terracota.

La cantante compró una hermosa casona donde vivirá.

También se puede admirar las aberturas de madera con vidrio que aportan muchísima calidez a la nueva casa de Jimena Barón. Allí se destacan unas lámparas vintage. Al final del pasillo se puede ver el patio a cielo abierto que ya cuenta con bastantes plantas.

SEGUÍ LEYENDO: