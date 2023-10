La compra millonaria de Jimena Barón y que por una extraña razón olvidó por años

Jimena Barón está en plena mudanza porque se compró la casa de sus sueños y ordenando y seleccionando las cosas que se llevará a su nuevo hogar y las que regalará, encontró una compra de millonaria que hizo años atrás. Sorprendida por el hallazgo, compartió la historia en sus redes y divirtió a sus millones de seguidores.

Revolviendo el vestidor del departamento en el que vive hace años junto a su hijo, Morrison Osvaldo, Jimena encontró una compra que hizo en Chanel en 2017 y que jamás usó, porque por una extraña razón olvidó que la tenía.

La cantante mostró que una caja de Louis Vuitton, que adentro tenía guardada otra caja más chica de Chanel. Al abrirla, descubrió que allí guardaba un par de zapatos de la exclusiva marca francesa, que nunca estrenó.

En sus historias de Instagram, la artista contó que cuando estaba de novia con Juan Martín Del Potro viajó a París y con su propio dinero hizo compras “de millonaria”. “Estaba de novia con el tenista, con Juan, que lo quiero, le mando un beso, no hay ningún problema con él. Yo en ese viaje flasheé que era su esposa millonaria e hice compras de botinera, pero con mi plata”.

La compra millonaria de Jimena Barón.

“¡Ay, dios mío. Chicas, me olvidé de esta compra. ¿Entienden? Me compré esto en Chanel y no lo usé nunca en mi vida y me olvidé de su existencia. ¿Entienden que yo en ese viaje hice compras como si fuera la mujer de (Roger) Federer con mis pesos y me las olvidé en la caja?”, siguió con su divertido relato.

Jimena Barón recordó su etapa como “botinera” y se lamentó por las compras que no hizo

Luego, contó que también compró carteras de marca con su dinero y se arrepintió de no haber aceptado regalos de quien fue su pareja, Daniel Osvaldo, cuando él jugaba al fútbol en Europa. “Yo tuve como un ataque con las carteras porque fui botinera y viví con mucha culpa el dinero porque no era mío”, contó.

“Nunca sentí que era mío, me daba culpa. El padre de la criatura (por Morrison) me decía ‘comprate, llevá’. Pero yo iba a marcas que no eran caras, iba a los outlets. Fui una botinera tan rancia, me daba cosa”, recordó.

“¿Por qué, Jimena? ¿Por qué?. Después, con el feminismo me agarró como un ataque de querer comprármelas. Y acá está la cartera, porque me chupa un huevo. Mirá lo que soy, no sé qué me pasó. Fue como una venganza de las carteras que no acepté. Un empoderamiento con carteras. Un monoambiente tendría que haber comprado”, se lamentó.

La compra millonaria de Jimena Barón.

Seguí leyendo