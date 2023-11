La situación límite que puso en riesgo las vacaciones de Jimena Barón y su pareja en El Calafate

Jimena Barón y su pareja, Matías Palleiro, hicieron una vez más las valijas y partieron rumbo a El Calafate. La pareja viajó sin Morrison, el hijo de la actriz con Daniel Osvaldo, para poder pasar tiempo a solas y por el tipo de viaje que decidieron hacer de turismo aventura, pero una situación puso en riesgo las vacaciones.

La cantante compartió en los últimos días los detalles de su viaje a la Patagonia argentina donde con su novio realizaron diferentes actividades que les demandaron de su buen estado físico. Hicieron senderismo, escalaron el Glaciar Perito Moreno y se animaron al kayak junto a animales salvajes.

Jimena Barón y su pareja en El Calafate.

En lo mejor del recorrido por el sur, una situación puso en riesgo la continuidad de sus vacaciones soñadas. Jimena subió a sus historias de Instagram un video en el que le explicó a su pareja y a sus seguidores la insólita razón por la que podría terminar de forma abrupta su viaje.

“Si vos no te vas yo no voy a cagar nunca y me van a tener que internar y nos vamos a volver a Buenos Aires por un bolo fecal”, se la escucha decirle a su pareja, quien estaba estallado de risa por el planteo de la artista.

Jimena Barón le pidió a su novio que deje la habitación para poder ir al baño

Al estar inhibida con la presencia de Matías, y teniendo en cuenta que aún no conviven, se vio en la necesidad de pedirle que a su novio que abandone el cuarto para poder estar tranquila.

“Dios mío, que se vaya 10 minutos o voy a morirme. Díganme que también las pasa cuando viajan”, escribió sobre el video y les pidió a sus seguidores que compartan sus experiencias.

Luego, llevó tranquilidad al mostrar que su novio finalmente dejó la habitación del hotel, por lo que sus vacaciones a solas ya no corren peligro. Incluso, salieron a cenar tras el inconveniente.

