Jimena Barón dio la noticia más importante de su vida y emocionó a todos

Jimena Barón es de las famosas que comparte su día a día en las redes sociales y es por eso que mantiene un ida y vuelta constante con sus millones de seguidores. Esta vez, los hizo partícipes de una de las noticias más importantes de su vida y su hijo, Morrison Osvaldo, la acompañó en todo momento.

La actriz contó en diferentes oportunidades que logró comprarse la casa de sus sueños, después de muchos años de ahorrar y de esperar el momento indicado para poder hacer la gran inversión de su vida.

La cantante compró una hermosa casona donde vivirá.

En el último mes estuvo enfocada en lo que será la mudanza, por lo que puso en cajas y en valijas la ropa y todo lo que decidió que irá a la nueva casa y regaló lo que ya no usará.

Sus seguidores fueron partícipes de cada momento relacionado a esta nueva etapa, por lo que no lo dudó y subió a sus redes una noticia que la tenía muy movilizada. “No sé si están listos para esto pero...”, escribió en sus historias y en la siguiente, publicó una foto de las llaves de la casa nueva con la frase: “Señora propietaria”.

Jimena Barón recibió las llaves de su casa nueva.

En otro posteo, puso una foto de cuando empezó a trabajar de chica en publicidades y tiras televisivas y le dedicó un mensajes especial a la niña que fue: “Esta niña trabajadora está increíblemente feliz y orgullosa”

Luego de contar que con su hijo Momo no podían soltar las llaves por la felicidad que tenían, posteó un video de los dos en los que enumeró todo lo que podrán hacer en la casa a la que se mudan, su casa propia: “Vas a tener pijamadas más grandes, asadito de parrilla, chimenea, hamburguesas”.

Así contó Jimena Barón que compró una casa en la que vivirá con su hijo

Recientemente, Jimena Barón compartió una hermosa noticia: se compró una casa. “Me preguntan a veces qué me falta, y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño”, arrancó a mediados de octubre cuando hizo pública la noticia.

“Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con algunos obstáculos y costó un poco más”, agregó en su posteo de Instagram.

“Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”, cerró y le llovieron mensajes en los que la felicitaron por el logro.

Jimena Barón compartió su alegría por alcanzar su sueño

