Tras respaldarla, Jimena Barón criticó fuertemente a los fans de Lali: “También somos personas”

Lali Espósito esperó al final del pasado jueves para publicar en su cuenta de X un extenso comunicado descargándose por las agresiones verbales que recibió por parte de Javier Milei, presidente de la nación.

Mientras se esperaba el comunicado de la actriz de Sky Rojo, varias personalidades salieron en apoyo a ella, manifestando su enojo con el principal mandatario argentino. Una de ellas fue Jimena Barón, que conoce a Lali desde hace décadas.

Jimena Barón manifestó su enojo a los fans de Lali.

No obstante, los que no recibieron el visto bueno por parte de Jimena Barón fueron los fans de Lali y un grupo de haters que la criticaron a ella y a otras personalidades por no salir antes o simplemente no manifestarse a favor de la ex Chiquititas y Casi Ángeles.

Dado esto, Barón se vio obligada a contestarle a los seguidores que se tomaron su tiempo de agredirla en redes sociales. Además, aseguró que la sociedad debe “parar un poco con la expectativa de la persona famosa”.

Con una considerable cantidad de videos en Instagram, J Mena expresó su descontento: “Muchos de los que la quieren defender de la agresión que recibió te agreden a vos por que no dijiste nada, entonces las agresiones que podamos zafarnos entre nosotros intentemos zafar porque no está bueno”.

A su vez trató de manifestar el respeto que se debe tener en las redes sociales: “Por más que tengas más de seis millones en Instagram entiendan que también somos personas y podemos también enterarnos de algo y a veces no tenemos algo muy piola para decir o no tenemos ganas”.

“Chicos, abran la cabeza. No podemos estar con esa grieta de mier... antigua en este país que si el otro es o votó a tal. Eso es una pel... somos personas y no caigamos en esa de la grieta de la violencia. Entre nosotros no, che”, cerró Jimena Barón con enojo.

El mensaje de apoyo de Jimena Barón a Lali

Por más que su enojo con los fans de Lali Espósito era mucho, Jimena Barón no se llamó al silencio y apoyo a su colega con un extenso posteo en sus instastories.

“Hostigar públicamente a una compañera laburante es violento”, escribió. Acto seguido se dirigió al presidente de la nación: “Hombres violentos no es buen marketing. Al menos por marketing debería estar mejor asesorado. Acaba de empezar usted, no como Lali que ya tiene más de 20 años de carrera”. “La cultura no se mancha”, concluyó.