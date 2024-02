Luego de rebautizarla como “Lali Depósito” en televisión, el presidente Javier Milei volvió a atacar esta mañana a la cantante pop Lali Espósito en el marco de la polémica por los shows de los artistas y bandas en festivales nacionales.

Milei redobló su ataque a Lali: “No me voy a quedar callado”

En diálogo con radio La Red, el jefe de Estado dedicó su tiempo a criticar otra vez a la artista de 32 años, famosa desde pequeña en “Rincón de luz”, “Floricienta” y “Casi ángeles”, entre otros programas, y luego llevar una carrera solista de gran éxito en la música.

“¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda”, lanzó hoy Javier Milei contra la popular actriz y bailarina.

“¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”, agregó el Presidente durante la entrevista radial.

La frase infantil con la que Milei justificó su ataque a Lali Espósito: “Ella empezó”

Milei insistió en su postura contra los festivales musicales organizados por el Estado. “Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”, dijo contra Lali Espósito.

“Le quedó Lali ‘Depósito’, porque vive de los pagadores de impuestos a costa del hambre de los chicos”, sumó el mandatario.

QUÉ DIJO MILEI SOBRE LALI ESPÓSITO

“¿Por qué Nación tiene que estar financiando permanentemente?”, declaró Javier Milei durante su entrevista con el canal LN+, emitida el miércoles por la noche, para después decir “que bajen los recitales, en Córdoba hacen el Cosquín Rock, que es privado, pero en el subsidio le dan mil millones de pesos. ¡Vamos!”.

“Por ejemplo, Lali ‘Depósito’, cobró de la del Estado. Lali ‘Depósito’ cobró de varios gobiernos. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares”, dijo el jefe de Estado, sin dar detalles de dónde había sacado esa cifra.

“La pregunta es si estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres de Chaco”, esgrimió Milei, quien desde que Lali escribió en X allá por agosto de 2023 “Qué peligroso, qué triste” la posicionó como el eje de las críticas de los libertarios.

El fin de semana pasado, durante su recital en el Cosquín Rock, la cantautora se refirió a la polémica y declaró: “Todo lo que le sucede al artista es una cuestión colectiva y no depende solo del artista, es netamente del público. No es demagogia. Eso quiero celebrar hoy. Lo más importante, al menos para mí, es que esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás”.

En las redes sociales, Lali se volvió tendencia principal y recibió el apoyo tanto de sus miles de fanáticos, como de referentes de la música, la televisión y la cultura en general.

Seguí leyendo: