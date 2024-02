Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner: “Quizás los nuevos tiempos requieren de un poco de show”

Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner, quien este martes publicó un documento sobre la actualidad económica en el que trató al Presidente de “showman”. Además, destacó el índice de inflación de enero, que fue del 20,6 por ciento.

“La motosierra y la licuadora, que son los pilares, no se negocian, el proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia y una vez que tengamos eso, ahí vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario”, afirmó el mandatario nacional.

En declaraciones al canal LN+, Milei se refirió a lo que dijo este miércoles la ex vicepresidenta, que cuestionó su modelo económico y lo tildó de “showman”.

“Nada, está bien, o sea, quizás los nuevos tiempos requieren de un poco de show también”, evaluó el Presidente, al ser consultado sobre el comentario de Cristina Kirchner.

El Presidente reconoció que el número de inflación “aislado parece horroroso” pero pidió no olvidar “la herencia que recibimos”, luego de conocerse este miércoles que el Índice de Precios al Consumidor subió 20,6% durante enero, 5 puntos porcentuales menos que el mes pasado.

“Íbamos camino a un 15 mil por ciento de inflación, la economía venía viajando en ese sendero”, dijo el Presidente al señalar que “a los pocos días de asumir lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo” que incluyó “recortes del gastó público”, la eliminación de “200 mil programas sociales” y la eliminación de “la obra pública, que es una fuente de corrupción gigante”.

En otra parte de la entrevista, el mandatario se refirió al retroceso del proyecto de ley Bases en el Congreso “fue fabuloso” porque logró “el objetivo” de desenmascarar a la política y cuestionó a algunos legisladores “delincuentes que se disfrazan de ovejas” y “no quieren ceder sus privilegios”.

“La ley Bases no paso porque no les interesa, no quieren ceder sus privilegios”, afirmó y aseguró que “quería ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota” y así desenmascarar “que hay delincuentes que se disfrazan de ovejas y eran lobos”.

Además, se desligó del conflicto salarial docente, al advertir que si los maestros “no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando la plata”.

“¿Por qué Nación tiene que estar financiado permanentemente?”, se preguntó Milei y le propuso a los mandatarios provinciales que “bajen los recitales”, en referencia a la reciente realización del Consquín Rock en Córdoba, entre otros gastos entre los que también incluyó la “pauta” oficial de esos distritos.

La frase descalificadora contra Lali Espósito

Uno de los pasajes más fuertes y cuestionados de la entrevista fue cuando Milei hizo referencia a los gastos en las provincias y los ejemplificó con los recitales. Allí criticó a la cantante Lali Espósito con duros términos: “Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, en subsidios le da mil millones de pesos. Todos los artistas, como Lali Depósito, cobraron de la del Estado. Pero ella cobró de varios gobiernos. 350 mil dólares”, declaró el Presidente.

“¿Estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Para financiar esa cultura de las vas a cargar sobre…dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza. Llaryora, en vez de quejarse por los subsidios, por qué no corta la pauta oficial que la usa para que hablen bien de él. Lo que les corresponde por ley es de ellos, de ahí no toco nada. La Nación tiene la potestad para hacer todo legalmente”, agregó sobre el gobernador de Córdoba.

Según el análisis de Milei, “todos los argentinos de bien entendieron que no se puede estar viviendo por encima de los recursos. La gente entiende que hay que hacer un ajuste. El tema central es quién lo paga. Nosotros decimos que lo haga la política. Bien que en el Congreso se notó. A todos les votaron los DNU pero conmigo hay un problema: que toque los tongos de la política. La gente sabe que se ha estado viviendo por encima de las posibilidades y que hay que hacer un esfuerzo. Cuando pongamos en equilibrio la economía yo no voy a aumentar el gasto”.

Cómo fue el encuentro entre el Papa y Milei según el Presidente

El jefe de Estado comentó sobre su encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano que “pegó la mejor (onda)” con el pontífice y destacó que el encuentro que ambos mantuvieron fue “maravilloso”.

“Lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado”, destacó y añadió que le reiteró al Sumo Pontífice la invitación al país, aunque Jorge Bergoglio “no contestó”.

“El papa rompió el protocolo para venir a saludarme, yo no podía creer lo que estaba pasando. En la reunión le describí la herencia y las opciones que tenia de política económica. Preguntó por los vulnerables y le conté las medidas del ministerio de Capital Humano”, detalló.