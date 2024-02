Reapareció Cristina Kirchner con un largo texto contra Milei: “Un showman en la Rosada”

Con duras críticas y fuertes definiciones, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió por primera vez desde el cambio de gobierno al actual mandatario Javier Milei en un largo documento de 33 páginas, titulado “Argentina en su tercera crisis de deuda”, que difundió este miércoles a través de sus redes sociales.

“En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria, comparto con ustedes el documento de trabajo ‘Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación’. Va con cita de Juan Bautista Alberdi”, publicó la ex vicepresidenta.

Entonces, apeló a palabras del autor intelectual de la Constitución de 1853, uno de los personajes de la historia que suele destacar el líder de La Libertad Avanza. “Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”, fue la cita de Alberdi elegida por Cristina.

En el documento de más de 30 páginas, CFK habla de la llegada del libertario a la Casa Rosada y se despacha también contra otros miembros del gobierno como Luis Caputo y Federico Sturzenegger, a quienes tilda de “funcionarios fracasados”.

En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉 https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

“A diferencia de lo que se afirma habitualmente, en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo; nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bimonetaria”, dijo.

“Esto no significa ignorar la cuestión fiscal, pero creemos que no sólo se trata de una cuestión de egresos sino también de ingresos, ante un sistema tributario que presenta múltiples problemas que van desde un 40% de la economía en negro, hasta la subfacturación de las exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones, pasando por la existencia de una multiplicidad de impuestos, alguno de los cuales ni siquiera recaudan lo que demanda su administración. Y lo que es más importante, la clara ausencia de percepción de riesgo en un sistema tributario no sólo preparado para la elusión y la evasión, sino para gravar producción y trabajo por sobre lo financiero”, indicó.

La ex vicepresidenta entre 2019 y 2023 sostuvo que la Argentina enfrenta su “tercera crisis de deuda”, tras las de 1989 y 2001, y aseguró que fue “germinada en el proceso de feroz endeudamiento del Gobierno de Mauricio Macri que implicó el retorno del FMI y cuyo desenlace se está transitando”.

En su texto, CFK señaló que los gobiernos peronistas han demostrado una supuesta administración responsable de la deuda y han promovido un modelo de desarrollo basado en la industrialización, con alta participación de los trabajadores en el PBI, alcanzando un nivel superior al 50%.

“En realidad, el master plan de Milei no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación laboral de hecho, ni del de las privatizaciones de los años ‘90. Si el plan de la dictadura fue de apertura indiscriminada y el de Menem de privatización de las empresas públicas, el de Milei agrega la extranjerización de la tierra y de los recursos naturales”, dijo.

“No fue solo el voto antiperonista el que hizo presidente a Javier Milei. Resulta insoslayable señalar el rol que los medios de comunicación y su reproducción en las redes sociales tuvieron en su surgimiento y triunfo electoral. El actual Presidente se hizo conocido como panelista de televisión y algunas otras excentricidades. Los mismos medios también cumplieron un importante rol como complemento imprescindible del proceso de judicialización instrumentado por Mauricio Macri, que afectó gravemente el sistema de representación política democrática a través de la persecución y la proscripción, y que desembocó en el intento de asesinato de quien suscribe este documento”, lanzó.

De todos modos, Cristina reconoció que “sería intelectualmente deshonesto no mencionar el incumplimiento del contrato electoral por parte del gobierno del Frente de Todos que, como dijimos, no pudo o no supo desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta tercera crisis de deuda”.

Cristina Kirchner y Javier Milei en diciembre pasado, durante la asunción (AP)

Al decir que Milei es un “showman-economista en la Rosada”, CFK disparó que “el nuevo Presidente se declara libertario, anarco capitalista, enemigo del Estado, seguidor de la escuela económica austríaca -corriente de pensamiento que no aplica en ninguna parte del mundo-, su propuesta central durante la campaña electoral fue ajuste y dolarización y sostiene que la principal causa de la inflación es la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal”.

“Donald Trump, con quien gusta identificarse el presidente Milei, está en sus antípodas de pensamiento económico. Es nacionalista, absolutamente proteccionista y es su antítesis hasta en lo personal: no sólo se casó 3 veces, sino que tiene 5 hijos, pero ‘de dos patas’, parafraseando al presidente Milei”, ironizó Kirchner sobre las mascotas y la vida privada del Presidente.

Además de cuestionar el DNU y la “Ley ómnibus”, Cristina manifestó el gobierno de Milei no puede etiquetarse como neoliberal. Marca que es otra cosa, algo disruptivo. “No sería preciso calificar a este gobierno como la cuarta experiencia neoliberal. Las características del discurso y de la praxis política del nuevo Presidente, como la de sus equipos en las distintas áreas, colocan al gobierno en un plano que va más allá de lo disruptivo y lo llevan a un lugar que la Argentina nunca conoció”.

“Hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico”, sumó en su declaración.

“La legitimidad de origen que da el voto popular no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno, que sólo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos. En este sentido, cabe recordar que otras fuerzas políticas, en distintas etapas, que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”, escribió en una de sus conclusiones.

“Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas, sólo puede conducir a malos resultados. Cuando estaba finalizando este documento surgieron declaraciones del Presidente en relación a una nueva alianza de gobierno con la incorporación orgánica del macrismo en el ámbito legislativo y ejecutivo, confirmando lo expresado en la primera parte de este párrafo. Cualquier periodista utilizaría la calificación de ‘noticia en desarrollo’. Nunca se debe perder el sentido del humor, aun en los momentos más difíciles. De confirmarse la noticia estaríamos en presencia de la cuarta coalición de gobierno por la fusión de Macri y Milei”, agregó.

“La dolarización significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo de nuestro país”, cerró Cristina, además de destacar la necesidad de acuerdos parlamentarios y de asegurar recursos a las provincias.

Seguí leyendo: