Vendimia 2024: con hinchada, bombos y pancartas comenzó la convivencia de las reinas departamentales

Las 18 candidatas que aspiran a la corona nacional iniciaron la Convivencia Real este domingo por la mañana en el Hotel Fuente Mayor ubicado en al calle Espejo, donde vivirán juntas hasta el próximo 2 de marzo, cuando se devele el nombre de la nueva representante de los mendocinos.

La cuenta regresiva para la fiesta mayor de los mendocinos comenzó y Mendoza se comienza a vestirse de Vendimia. Durante la noche del sábado, Maipú celebró su fiesta departamental y coronó a Brunella Puga, de esta manera, se dio por terminado el calendario de celebraciones en las comunas.

Desde las 11, las soberanas departamentales comenzaron a llegar al hotel Fuente Mayor ubicado en Ciudad. Allí también se hicieron presentes las distintas delegaciones de los departamentos de Mendoza, con familiares, amigos, y vecinos, quienes llevaban bien en alto los carteles con las imágenes de las chicas y por supuesto resaltando sus características. Así, todo mendocino o turista que pasaba cerca del hotel podía escuchar los atributos (a los gritos y cánticos) de cada una de ellas.

La calle Espejo, donde se encuentra el hotel, estuvo cortada en la extensión de la calle Chile y 25 de mayo, por la cantidad de personas que se acercaron al lugar. También llegaron hasta el hotel los intendentes u otras autoridades departamentales que acompañaron a las reinas, entre ellos, estuvo presente la intendente de Santa Rosa, quien se mostró muy emocionada al acompañar a la candidata del este, el intendente de Junín, Mario Abed, el intendente del departamento de Godoy Cruz, Diego Costarelli y el intendente de Lavalle, Edgardo Arnaldo González.

La candidatas a Reina Nacional comenzaron su convivencia en un hotel céntrico / Prensa Gobierno de Mendoza.

En la ceremonia estuvo presente el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, la Coordinadora de Reinas, Alejandra Gamboa y personal del hotel, quienes le dieron la bienvenida a todas las participantes.

“Muchas gracias a todas las familias y amigos que han venido, quería agradecer el esfuerzo por este tiempo que estamos pasando, también al Hotel Fuente Mayor y a Flavio Kristich, que se ha comprometido para hacer esta fiesta y al personal del lugar dónde estarán las reinas estos días”, comentó. El subsecretario también aprovechó la oportunidad para agradecer a los Intendentes por su gran compromiso: “Todos hemos realizado grandes esfuerzos para hacer la fiesta y cada intendente estuvo comprometido”.

Antes de la foto de familia, que es la que se realiza cada año, también la actual reina de la Vendimia, Ana Laura Verde, brindó unas palabras de agradecimiento a toda la organización de la celebración de la Fiesta Máxima y destacó: “Es muy importante estar acompañando a sus reinas, que son hijas y amigas, para ellas es muy importante para pasar este tiempo y quiero que sepan que cuentan conmigo con lo que necesiten. Espero que todos podamos acompañar a las 18 candidatas que son merecedoras de su corona”.

Por su parte, la virreina 2023 Gemena Navarro, también dedicó unas sentidas palabras para las candidatas al cetro: “Gracias por el apoyo de las barras y autoridades presentes, deseo que las reinas lo disfruten ya que tenemos el honor de representar a nuestros departamentos, que es algo que queda para la historia, para nuestras vidas y para nuestra familia. Ustedes van a incentivar a más chicas que vivan vendimia, que se contagie y no se pierda nuestra cultura”, agregó.

Entre discursos, las madres, padres, abuelas, hermanos, primos, formaron parte de una gran hinchada, para alentar a las reinas departamentales en este sueño, camino al cetro nacional, entre los que destaban los gritos por Florencia Lagos, la Reina de Rivadavia y la soberana de la capital mendocina, Agostina Saua.

Posteriormente, Diego Gareca entregó a cada soberana una Agenda con actividades y con un innovador código QR con toda la información “para trabajar más y mejor”, tal como lo expresó. A lo que le continuó una despliegue de regalos en la entrega de obsequios antes del ingreso, entre ellos destacaron bombones, muchos ramos de flores y botellas de vino que coparon el ingreso al hotel.

EL INICIO DE LA CONVIVENCIA

La mayoría de las candidatas ya tuvo la oportunidad de conocerse en la compleja agenda del mes de febrero, pero esta es la primera experiencia en la que compartirán cada momento del día.

Fuente Mayor es el hotel que lleva varios años albergando a las reinas y a sus coordinadoras, quienes comparten la habitación, en un piso destinado sólo para la Vendimia.

Gamboa contó a Los Andes sobre la distribución de las candidatas: “El check-in es al azar, las chicas pueden elegir dónde instalarse ya que todas las habitaciones son iguales, a excepción de las habitaciones de Reina y Virreina”.

“Me encuentro con una emoción muy inmensa, estoy muy contenta de poder vivir esta experiencia, lamentablemente de mi familia no ha podido venir nadie, pero sé que me apoyan desde lejos así que quiero mandarles un abrazo grande y estoy lista para representarlos como se debe”, resaltó Anabel Gianella Ríos, la representante de General Alvear, quien llegó desde el distrito de Carmensa y era la única que no se encontraba rodeada de familiares en el hotel.

Además, la reina de 22 años, buscará llevar la corona nacional, ya que su departamento no tiene reina nacional desde el año 2000. Respecto a la convivencia, expresó: “Son todas mujeres muy hermosas y muy buenas, disfruto mucho pasar el tiempo con ellas y es un equipo re lindo”, fueron sus palabras para luego acomodarse en su habitación.

Por otra parte Candela Cecconato, la reina de Malargüe y sobrina de Patricia Cecconato, Reina Nacional de Vendimia en el año 1991, estuvo acompañada hasta el último momento por su familia quienes se mostraron muy emocionados entre abrazos y regalos.

Además, este año, habrá un huésped muy especial, se trata de el hijo de 6 años de la reina de Santa Rosa, Agostina González, quien estará unos días presente junto con una cuidadora asignada.

Para la soberana santarrosina, esta es la primera vez que le toca estar lejos de la tranquilidad de su comuna y de su familia, por lo que no faltaron los abrazos y las lágrimas con sus seres más queridos, que fueron los últimos en retirarse de las puertas del hotel. “Por suerte me dejaron que Noah me acompañe durante 3 días en el hotel, ya que para mí hubiera sido demasiado tiempo sin él y lejos de mi pueblo”, expresó la joven representante de 23 años.

UNA ESTADÍA AUSTERA CON AGENDA LLENA

Según se pactó anteriormente, la edición 2024 la Convivencia Real será más austera que en años anteriores. “Este año, la Convivencia va a comenzar el 25 de febrero y va a durar hasta el 2 de marzo, que es el día del Acto Central. Es una semana y se decidió recortar como una forma de apoyar la idea de ahorrar dinero”, confirmó Gamboa.

En ese sentido, la referente sostuvo que en años anteriores la estadía en el hotel -que no siempre fue el Fuente Mayor- solía extenderse hasta a dos semanas.

Si bien todas las reinas departamentales estarán en este lujoso alojamiento los 7 días comprendidos entre el próximo domingo y el mismo sábado del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia, la reina y virreina nacional de la Vendimia 2024 extenderán su estadía en el hotel durante el domingo 3, el lunes 4 y el martes 5 de marzo.

La coordinadora de Reinas de la Vendimia también agregó que -también dentro del plan de austeridad y ahorro-, las agendas de actividades y capacitaciones son este año compartidas entre la Provincia y los municipios.

La primera actividad oficial que oficiarán las reinas será la Bendición de los frutos, que se realizará en el Predio de la Virgen, en Guaymallén. Luego, el miércoles 28 de febrero, llegará la Fiesta de la Cosecha, en el viñedo del Aeropuerto Internacional de Mendoza.

El cronograma continúa con la Vía Blanca de las reinas que se hará el viernes 1 de marzo. El Carrusel que transitará las calles céntricas de Mendoza el sábado 2 de marzo por la mañana.

Y finalmente, llegará la noche tan esperada en el Teatro Griego Frank Romero Day, que se prepara para recibir el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024, el sábado 2 de marzo, mientras que la Segunda y Tercera Noche se desarrollarán el 3 y 4 de marzo respectivamente.