La reina de la Vendimia de Guaymallén quiere ser enóloga y asegura: “nos quieren arrancar nuestras raíces”

Julieta Lonigro se transformó el sábado por la noche en la primera representante de la Vendimia 2022. Fue electa por el departamento de Guaymallén, con una particularidad: llevará una corona no avalada por el municipio ni reconocida por la provincia, aunque -aseguran- elegida por el pueblo.

De hecho, la joven de 22 años, que llevó la banda de Los Corralitos, fue elegida en una fiesta que no se realizó en su tierra, sino en el departamento de Maipú. Fue en el marco de la que se ha conocido como vendimia paralela, luego de que el Concejo Deliberante de Guaymallén aprobara una ordenanza por la que se eliminó definitivamente la elección de la Reina de la Vendimia, el 18 de marzo pasado.

Por ello, el festejo y la elección fueron organizados por la Comisión de Reinas del departamento (Coreguay) - que se opone a la disposición- y que contó con el apoyo de vecinos, empresas y artistas.

Julieta, asegura haber vivido con gran emoción la elección, cargada de los tintes de lo verdaderamente popular que, sostiene, buscan conservar y transmitir.

“Para mi fue un orgullo porque estamos en la mirada de todos, nos quieren arrancar nuestras raíces y lo que tenemos que hacer es validar la elección y que trascienda a las personas de nuestro departamento y la provincia”, destacó en diálogo con Los Andes.

Contó que ya había participado como representante por Las Cañas en la última vendimia y señaló que por ello pudo ver las diferencias: “Fue hacer todo a pulmón, pude ver cada vecino que nos ayudó, el sacrificio que han hecho todos, es más emocionante, uno sabe lo que costó”.

Nuevos atributos

Resaltó que se decidió hacer la fiesta en otro departamento para no generar conflictos con la comuna y se eligió Maipú porque contaron con el apoyo de la comisión de reinas del lugar.

Dado el contexto, el evento no contó con la presencia de la reina departamental 2020, Sofía Grangetto, (no hubo elección en 2021) ni tuvieron los atributos oficiales. Pero no se quedó sin ellos sino que lograron tener unos totalmente nuevos lo cual señaló como algo que la conmovió: “Las personas los han hecho ad honorem, los han donado”, remarcó, lo cual para ella es una muestra clara del apoyo a la tradición.

Por otra parte dijo no haberse sentido incómoda por haber sido electa fuera de su departamento sino, por el contrario, agradecida por tanta solidaridad.

La denominada “Fiesta de la Vendimia del Pueblo de Guaymallén” llevó por título Historia de mujer y cepa.

Al evento, que se realizó en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia asistieron 500 personas.

Paula García, exreina de Guaymallén y Reina Nacional en 2007, fue una de las conductoras del evento y fue la principal impulsora de esta elección. Dijo a este medio sentirse muy conforme: “Este es el principio de un largo camino en el que tenemos que trabajar junto con la comunidad y con quienes creen que en Guaymallén sí debe existir el espacio de la reina, tal vez debamos demostrar con hechos, una vez más, qué es lo que la gente quiere”.

Sin Acto Central

Dado que la fiesta tradicional del departamento ya no tendrá una corona oficial, el viernes las autoridades provinciales informaron que la soberana electa no podrá representar al departamento en el Acto Central que se realizará el 5 de marzo y por ende, no podrá participar por la corona nacional.

Mariana Juri, ministra de Turismo y Cultura dio esto a conocer y afirmó: “Ya le comunicamos a quienes hicieron la solicitud que se hace imposible no seguir con el uso y la costumbre de que las representantes las eligen desde el municipio”.

Los organizadores de “la paralela” anticiparon que apelarán esta decisión. Sin certezas sobre si la Justicia podrá tomar resoluciones a tiempo, las soberanas electas, en principio, participarán de los eventos vendimiales que realice la provincia en calidad de “vecinas” o de acompañantes.

Al respecto, Julieta destacó que llevan adelante una lucha pacífica y que están consultando con especialistas en cuestiones legales.

“Me da impotencia, es un derecho que tenemos, en ningún lugar dice que debe depender del municipio” aceptó.

Un reinado diferente

En este marco, se anticipa un reinado que podría ser diferente de los anteriores y es justamente en esto en que han pensado, para darle una impronta de servicio.

Julieta contó que cada una de las 21 candidatas distritales tuvo que estudiar y presentar un proyecto. La idea es que se concrete en el distrito y que todas tengan un rol más activo.

“El mio es CALE, Cosechadores aprendiendo a leer y escribir”, mencionó y dijo que lo armó ella misma. “Se trata de reducir el analfabetismo en cosechadores que no han tenido oportunidad, ahora se sabe lo importante que es para la vida, el trabajo y el disfrute”, detalló.

Perfil

Julieta estudia licenciatura en Enología en la universidad Juan A. Maza, actualmente está en segundo año.

Vive con su papá y es modelo profesional desde hace dos años. “Es una actividad hermosa, que me encanta, ya no se ve como antes, que la belleza tiene que ser de tal manera, en la escuela donde voy ingresa cualquier persona que quiere”.

Entre lo que más disfruta mencionó la naturaleza: “Amo los lugares al aire libre, me dan mucha paz”.

Entre sus objetivos tiene desmitificar la elección vendimial como un concurso de belleza y mostrar el nuevo rol que tiene la reina. “Quiero demostrar el otro lado, ayudamos a la cultura y a la sociedad”.