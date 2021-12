La reina de la vendimia paralela de Guaymallén no podrá participar del acto central

La soberana que resulte electa el próximo sábado de la fiesta de la Vendimia paralela de Guaymallén no podrá participar del acto central que se realizará el 5 de marzo próximo en el teatro griego Frank Romero Day. Así lo confirmó la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, quien además indicó que ya se ha comunicado la novedad a quienes organizan este festejo en simultáneo a la celebración que realizará el municipio comandado por Marcelino Iglesias

.

Recordemos que el pasado 18 de marzo el consejo deliberante de Guaymallén le dio sanción definitiva al proyecto presentado por el oficialismo para que se elimine definitivamente la elección de la Reina de la Vendimia en este departamento. Con nueve votos a favor y tres abstenciones, la iniciativa obtuvo mayoría y la fiesta tradicional del departamento ya no tendrá corona.

Sin embargo, el pasado octubre, la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) distanciada de las autoridades municipales, anunció que se realizaría igualmente la fiesta vendimial donde se elegirá “representante vendimial” tal como se ha hecho tradicionalmente. Así, al no permitirse realizar el evento en su propia comuna, la Coreguay llevará adelante el evento en Maipú este próximo sábado 4 de diciembre.

Ahora, desde Coreguay apelarán la medida y aunque reconocen que quizás los tiempos judiciales no acompañen a las actuales soberanas, las mismas igualmente participarán con sus atributos de los eventos vendimiales que realice la provincia en calidad de “vecinas” o de acompañantes.

Van a apelar

Mariana Juri, en diálogo con Los Andes dijo, sintéticamente, que la novedad de no reconocer a la representante de la vendimia paralela de Guaymallén ya ha sido comunicada a las organizadoras, entre ellas, a la reina de mandato cumplido Paula García. “Ya le comunicamos a quienes hicieron la solicitud que se hace imposible no seguir con el uso y la costumbre de que las representantes las eligen desde el municipio”, sostuvo la funcionaria.

Enteradas de la novedad, desde la Coreguay solicitaron reunión con el gobernador Rodolfo Suárez quien las recibió el pasado martes. “La Comisión de Reinas de Guaymallén comunica que en el día de ayer, la Ministra de Turismo y Cultura Lic. Mariana Juri, en reunión privada en su despacho, informó la decisión sobre la Reina de la Vendimia del pueblo de Guaymallén, la cual no será incluida en el cronograma oficial de Vendimia 2022 de la Provincia de Mendoza”, contaron a través de un comunicado.

Luego, se reunieron con el gobernador cuya respuesta, según señalan, fue la misma. “(nos dijo que) la Reina de la Vendimia elegida por el pueblo de Guaymallén no podrá participar de los actos oficiales del Calendario Vendimia. Decisión fundamentada en la ordenanza municipal vigente, la cual establece la eliminación de la elección de la reina de la Vendimia del departamento”, sostuvieron.

Sin embargo, desde Coreguay indican que en el reglamento provincia respecto de la elección de la reina “no se establece que la reina deba ser municipal” y entienden que “se ejerce una real discriminación para con las mujeres de Guaymallén, imposibilitándolas de participar libremente de Vendimia”. Es por esta razón que realizarán las acciones legales pertinentes.

De esta manera, dicen, el sábado 4 de diciembre las 21 mujeres representantes del departamento de Guaymallén se reunirán para celebrar “Historia de Mujer y Cepa” y que quien resulte elegida, bajo firma de escribano público, será quien represente a Guaymallén.

En la vía Blanca y Carrusel

Paula García, reina de mandato cumplido 2007, miembro de Corenave y organizadora de la vendimia paralela indicó que no le sorprende lo que ha ocurrido. Pero que ante esto, las opciones eran “enojarse y ponerse tristes” o realizar una acción concreta. Por ello, comentó que se decidieron por la segunda opción e irán a la justicia.

Sabemos que es algo que puede demorar, pero ya les explicamos a las 21 candidatas y todas coincidieron que no se van a dar por vencidas. “Sabemos que por los tiempos quizás no sean las beneficiarias, pero van a abrir un camino. Guaymallén va a tener reina igual, reconocida y legitimada por el pueblo. Y no va a ser la reina oficial, pero igual vamos a participar de los eventos como cualquier vecino. Yo también la llevaré como acompañante a todo evento que me inviten como reina de mandato cumplido e irá con sus atributos”, dijo García.

Además, indicó que estarán presentes en la Vía Blanca y el Carrusel. “Iremos caminando detrás de un carro pero vamos a estar”, enfatizó añadiendo que ya trabajan con Corenave para hacer aportes al proyecto de Gabriela Testa para que la elección de la reina sea considerada asunto de estado.

Lo que viene para la Vendimia 2022

A pocos días de haber iniciado los primeros castings para “Milagro del vino nuevo”, el nombre que llevará la Vendimia de este año que será dirigida por Vilma Rúpolo y Federico Ortega. La ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri acompañó las declaraciones del gobernador Rodofo Suarez respecto del pase sanitario que en algunas provincias del país y lugares del mundo se está exigiendo como forma de prevenir los contagios de Covid-19.

Por eso, dijo que no se va a solicitar y que también es importante que se siga incrementando la vacunación. “No lo vamos a pedir. Vamos a seguir la misma estrategia que sigue la provincia que es apelar a la responsabilidad. Salvo que cambien las condiciones las medidas seguirán como lo que ocurre con el fútbol. Va a haber aforo completo para todos los espectáculos, por suerte los eventos de Vendimia son al aire libre y eso colabora un montón”, aseguró.

Otro punto importante fue respecto al estado edilicio del Frank Romero Day. Sabido es que año a año, el teatro griego sufre deterioros. Pero ahora, teniendo en cuenta que este año no se llevó adelante la vendimia por las restricciones del Covid, el deterioro puede haber sido aun mayor. “Están empezando a trabajar en algunas cosas, después de dos años tiene una dificultad particular pero están los técnicos de infraestructura trabajando para evaluar la situación”, señaló.

Por otro lado, agregó que vialidad comienza el lunes a realizar mejoras en los alrededores. Y reconoció que la puesta en valor del sitio, con el parque de montaña, ha ayudado mucho. “Hemos hablado con Ulpiano Suárez de lo bueno que es que haya uso continuo. Por ejemplo, el uso de los sanitarios de los deportistas ayuda a tener a la infraestructura funcionando”, dijo.

Puntos Vendimia y sistema audiovisual

Juri indicó que se realizarán nuevamente los exitosos puntos vendimia, que el año pasado convocaron a miles de mendocinos por toda la provincia para observar la fiesta el audiovisual “Historias de vendimia”. “Va a haber presencialidad plena en el Frank Romero Day pero como fueron un buen resultado se van a replicar. Quizás no tanta cantidad pero el concepto se va a repetir. Habrá brindis y se transmitirá en vivo por pantalla gigante. También habrá actividades especiales en las bodegas”, destacó.

Por otra parte, recordó que está en marcha el concurso por el sistema gráfico de vendimia y que si bien no habrá película, como la vendimia 2020, si se va a insistir en que la propuesta del FRD también esté pensada para televisión. “Es imposible hacer ambas cosas pero vamos a ir consiguiendo financiamiento para que se trabaje en paralelo”, advirtió Juri.

Por último, indicó que en los próximos días se definirá el monto de la entrada y los servicios que se prestarán en los cerros. “Estamos trabajando en algunas alternativas – artísticas- para las repeticiones. Confiamos en que va a ser como otros años”, cerró.