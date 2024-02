La música de la Fiesta de la Vendimia tiene tres perlitas

El espectáculo “Coronados de historia y futuro” de la Fiesta Nacional de la Vendimia traerá este año algunas singularidades en materia musical que prometen darle nueva impronta femenina, un clima “de película” y un fuerte protagonismo al sonido que envuelve cada año al teatro griego Frank Romero Day.

El director y productor musical del espectáculo, Paíto Figueroa, anticipó algunos detalles de lo que será el espectáculo previsto desde el 2 al 4 de marzo. Por un lado, el músico y compositor confirmó que la orquesta, con más de 50 músicos en escena, tocará en vivo durante todo el espectáculo, como ya es habitual en esta fiesta.

También adelantó que una mitad del repertorio es inédito. La otra mitad, reversiones de clásicas canciones populares. Tanto las creaciones musicales como los arreglos son autoría del propio Figueroa, Mariano Moreno y Alicia Pouzo.

El cine, inspiración para vendimia

Hace varios años que diferentes directores vienen trabajando en un mix sonoro entre lo clásico y popular, con música instrumental y música cantada en la Fiesta Nacional. “Creo que ya se transformó en un clásico de los últimos tiempos en la vendimia, cualquiera sea el director musical”, señaló el director musical.

Y agregó que la música tendrá una línea muy clara en esta edición: “Va a ser más vendimial que nunca, es el estilo que a mí me gusta manejar. Es una fiesta popular, es un género en sí mismo y necesita dos cosas: esencia y popularidad. Eso es lo que va a tener esta música”.

¿No caer en un lugar común en Vendimia es un desafío? En ese sentido, Paíto Figueroa es contundente: “No sé si me importa caer en lugares comunes. La música popular tiene un poco de eso. Mientras no sea vulgar ese lugar común no me resulta desagradable y no me ando fijando si caigo ahí o no. Acá la idea es sostener la historia que se cuenta”.

El ensamble para el espectáculo Coronados de historia y futuro tiene unos 50 músicos. Foto: Orlando Pelichotti

No obstante, la impronta musical de “Coronados de historia y futuro” promete nuevos climas en la sonoridad este año. Es que su director musical se refirió a la fuerte presencia de música instrumental, creada por el propio “Paíto” para esta fiesta y con fuerte inspiración en el cine.

“Habrá música cinematográfica, música incidental, que acompaña la obra, música popular y con mucho carácter vendimial”, resumió.

No obstante, la música esta vez no solo acompañará, sino que será protagonista de la historia que se verá en el Frank Romero Day. Y en ese sentido, las creaciones musicales y arreglos de Figueroa tienen un claro objetivo: “En este caso puntualmente hemos desarrollado mucha música que la da contención a la historia de Pedro, el protagonista de esta fiesta”, dijo, haciendo referencia al nombre del protagonista del espectáculo.

La primera directora de orquesta

Una de las apuestas más fuertes para este año es el rol que tendrá Alicia Pouzo, quien será la primera directora de orquesta que existe en una Fiesta Nacional de la Vendimia. Hasta ahora, siempre habían sido arregladores o músicos folcloristas quienes ocupaban ese lugar.

Alicia Pouzo, directora de la orquesta de la Vendimia 2024. Foto: Orlando Pelichotti

Sin duda, asegura Pouzo, con la incorporación de cada vez más instrumentos sinfónicos a la orquesta vendimial creció la necesidad de convocar a una especialista que conociera y supiese hacer arreglos y dirigir a músicos sinfónicos y folclóricos.

“Es un honor para mí porque entiendo que es la primera vez que se convoca a una persona especializada en dirección de orquesta para la vendimia”, cuenta Pouzo, quien había sido asistente de dirección orquestal en la edición anterior.

Pouzo es oriunda de Tandil y llegó a Mendoza hace siete años “por amor”. Desde entonces, no ha dejado de trabajar en la dirección de bandas folclóricas y orquestas y agrupaciones sinfónicas de la provincia. “Tengo la gran fortuna de tener formación en ambos ámbitos, también en la ópera. Y vendimia es eso. Un poco de todo. Hay que tener una vida musical particular como lo es Vendimia”, agregó.

Pouzo confiesa que está agradecida con Mendoza, con las oportunidades que han ido apareciendo a lo largo de su estadía en la provincia. Sobre ser la primera persona que dirige la orquesta. Que sea la primera mujer que dirija la orquesta de vendimia.

“Igual, ser la primera mujer directora de orquesta suele pasar no solo en Mendoza sino en varios lados porque somos pocas mujeres en el rubro”, dice risueña esta mujer, que tiene fama de “clara, precisa y ordenada” a la hora de expresar lo que quiere que se escuche en la fiesta máxima de los mendocinos.

“El corazón” de la fiesta

Otra de las novedades de la puesta en escena de esta vendimia es el lugar que ocupará la orquesta. Será en el centro del escenario, a la misma altura que actores y bailarines y durante el tiempo que dure el espectáculo.

La idea la estableció, desde el inicio, el director general de la Fiesta Nacional, Pablo Perri, y en base a esa orden, el numeroso ensamble irá ejecutando el repertorio, estimado en una hora, aproximadamente.

Pablo Perri, director del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024. Foto: Orlando Pelichotti

“Somos el corazón no solo en lo sonoro, sino también en lo visual de la fiesta, según dijo nuestro director general. Esto es para los que dicen que la vendimia siempre es lo mismo. Para nosotros desde la música, ser el corazón de una noche mágica es un placer y un compromiso enormes”, planteó Figueroa.

Por su parte, la directora de la orquesta agregó: “Es un desafío para nosotros; así que hemos ido buscando, desde la composición, situaciones musicales para que eso que pretende el director general, de darnos protagonismo, pase”.

Los músicos de la orquesta son diversos y provenientes de diferentes “palos” musicales. Hay vientos, percusión, guitarras criollas, guitarra eléctrica, batería, bandoneón y cuatro cantantes que interpretarán el repertorio vendimial.

Hay quienes suman varias vendimias en su currículum, para “Paíto” la idea fundamental esta vez era encontrar también a músicos primerizos dentro del ensamble. Esto, con la idea de ir fomentando la tradición e inculcando un real conocimiento sobre este género único que es Vendimia.

Su idea es que uno o dos de ellos, dentro de 10 años, sea un verdadero especialista en este género que es Vendimia. Paíto asegura que entre músicos y asistentes este año deben ser más de 10 músicos que debutan en vendimia.

Grabaciones a full y falta de archivo sonoro

La orquesta de la Fiesta de la Vendimia viene ensayando desde principios de enero. Aunque Patío Figueroa comenzó a esbozar los arreglos musicales que acompañarían la historia desde junio del año pasado. En ese entonces convocó a la ahora directora de orquesta Alicia Pouzo para comenzar a darle vida a la música de “Coronados de historia y futuro”.

Alicia Pouzo es la primera mujer en dirigir una orquesta en Vendimia. Foto: Orlando Pelichotti

“Venimos muy bien con los tiempos de ensayo. La preparación previa toma muchísimo tiempo y por eso se trabaja desde el año anterior. Así, en los ensayos uno ya sabe todo lo que hay que hacer y ahorra tiempo”, explicó Pouzo.

La orquesta grabó el repertorio completo en el espacio cultural Julio Le Parc para tener un registro y un soporte sonoro ante cualquier eventualidad. No obstante, no hay todavía un archivo público al que se tenga acceso al repertorio musical de cada Fiesta Nacional de la Vendimia. “Debería haber, es increíble que no exista un archivo más accesible hoy en día”, planteó el director musical.

Sobre todo, dice Paíto, es interesante ese registro porque la música va evolucionando, año tras año, como ocurre con el abordaje de algunas temáticas en el guión de la fiesta. Para el director musical es clave esta evolución. De hecho, volvió a dirigir musicalmente la Fiesta de la Vendimia luego de ocho años.

“La vendimia es el momento donde los artistas tenemos la posibilidad de expresar nuestros principios y nuestras maneras de pensar. Porque nos dimos cuenta con la pandemia y con las pérdidas que ésta trajo, de que no hay mucho tiempo y de que es el momento de expresarnos a través de la música”, concluyó.

